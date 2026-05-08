Tin vui: 6 triệu thùng dầu vừa vượt 'chảo lửa', đi thẳng đến châu Á

Theo dữ liệu vận tải biển và các nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn lại, trong tháng 4, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã xuất được ít nhất 6 triệu thùng dầu từ các cảng nằm bên trong Vịnh Ba Tư. Trong đó có khoảng 4 triệu thùng dầu Upper Zakum và 2 triệu thùng dầu Das, được chở trên bốn tàu khác nhau.

So với các nước xuất khẩu dầu khác trong khu vực, UAE đang tỏ ra chủ động hơn. Reuters cho biết, Iraq và Kuwait gần như đã dừng bán hoặc phải giảm giá mạnh để kéo khách mua, còn Saudi Arabia chủ yếu dựa vào tuyến qua Biển Đỏ. Trong khi đó, ADNOC vẫn tìm cách duy trì các chuyến hàng từ bên trong eo Hormuz, dù quy mô đã sụt giảm rõ rệt.

Theo Kpler, lượng dầu ADNOC xuất khẩu đã giảm hơn 1 triệu thùng mỗi ngày kể từ khi chiến sự nổ ra, so với mức khoảng 3,1 triệu thùng/ngày mà doanh nghiệp này xuất đi trong năm trước. Phần lớn lượng dầu còn duy trì được hiện là dòng Murban, vốn có thể đi bằng đường ống từ các mỏ trên bờ ra cảng Fujairah, nằm ngoài Hormuz.

Điều khiến các chuyến hàng mới đáng chú ý nằm ở cách thức vận hành. Các tàu đi qua Hormuz với hệ thống nhận dạng tự động AIS bị tắt, nhằm giảm nguy cơ bị lực lượng Iran phát hiện. Đây vốn là chiến thuật lâu nay thường được chính Iran sử dụng để né các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Việc tắt tín hiệu khiến giới theo dõi vận tải khó xác định đầy đủ tổng khối lượng xuất khẩu thực tế của ADNOC. Do đó, lượng dầu nước này đưa ra thị trường trong tháng 4 có thể còn cao hơn những gì đang được ghi nhận.

Một trong những chuyến đi đáng chú ý nhất là tàu VLCC Hafeet. Dữ liệu Kpler cho thấy con tàu này đã nhận 2 triệu thùng dầu Upper Zakum trong vùng Vịnh ngày 7/4 và đi qua eo biển Hormuz ngày 15/4. Sau khi ra khỏi eo biển, lô hàng được chuyển tải sang tàu Olympic Luck treo cờ Hy Lạp trong hai ngày 17-18/4, rồi tiếp tục hành trình tới nhà máy lọc dầu Pengerang ở Malaysia, liên doanh giữa Petronas của Malaysia và Saudi Aramco.

Cách chia nhỏ và chuyển tải giữa các tàu như vậy giúp ADNOC bán được các lô hàng linh hoạt hơn, đồng thời giải phóng tàu cỡ lớn để quay lại vùng Vịnh nhận chuyến mới.

Một nguồn thạo tin cho biết có lô Upper Zakum sau khi được chia nhỏ đã được bán cho một nhà máy lọc dầu ở Đông Bắc Á với mức chênh lệch giá kỷ lục, lên tới 20 USD/thùng so với giá bán chính thức của ADNOC. Có thể thấy, trong bối cảnh nguồn cung qua Hormuz bị bóp nghẹt, khách mua tại châu Á vẫn sẵn sàng trả thêm đáng kể để bảo đảm có hàng.

Với dầu Das của Abu Dhabi, tàu VLCC Aliakmon I đã nhận 2 triệu thùng ngày 27/4 và đi qua Hormuz ngày 2/5, sau đó dỡ hàng tại kho chứa Ras Markaz của Oman ngày 3/5. Ngoài ra, phân tích của Kpler và SynMax còn cho thấy hai tàu Suezmax là Odessa và Zouzou N., mỗi tàu chở 1 triệu thùng Upper Zakum, cũng đã rời Hormuz để hướng tới Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc trước đó xác nhận Zouzou chở khoảng 1 triệu thùng dầu và đang trên đường tới cảng Onsan.

Tuy nhiên, rủi ro với những chuyến hàng này luôn hiện hữu. Reuters cho biết hôm đầu tuần, UAE đã cáo buộc Iran dùng máy bay không người lái tấn công tàu chở dầu rỗng Barakah của ADNOC khi con tàu đi qua Hormuz.

Dù vậy, ADNOC dường như chưa có ý định lùi bước. Cuối tháng 4, công ty này đã thông báo cho một số khách hàng rằng họ có thể nhận dầu Das và Upper Zakum giao tháng 5 thông qua các chuyến chuyển tải ngoài vùng Vịnh, tại những nơi như Fujairah hoặc cảng Sohar của Oman. ADNOC cũng đang đàm phán với các nhà máy lọc dầu châu Á để bán thêm các lô hàng giao trong tháng 5.

Theo Reuters