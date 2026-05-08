Mới đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm làm việc tới Azerbaijan giàu dầu mỏ. Tại đây, ông đã gặp người đồng cấp Ilham Aliyev và 6 thỏa thuận liên chính phủ đã được ký kết.

Các lĩnh vực chính bao gồm hợp tác an ninh và quốc phòng; phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự và khởi động sản xuất vũ khí chung; hợp tác năng lượng; mở rộng quan hệ thương mại và kinh tế và tăng kim ngạch thương mại; thu hút các chuyên gia Ukraine làm việc tại Azerbaijan; thực hiện các dự án công nghiệp và công nghệ chung.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh "ưu tiên hàng đầu là an ninh", đồng thời lưu ý vai trò đặc biệt của hợp tác quốc phòng và sản xuất chung. Ông Aliyev nói thêm, quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước có "triển vọng rộng lớn" và sản xuất vũ khí chung cũng rất quan trọng.

Hai bên tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm, bao gồm cả lĩnh vực quân sự, trong việc sử dụng vũ khí và công nghệ hiện đại, điều này có thể tăng cường khả năng phòng thủ của cả hai nước.

Azerbaijan cuối cùng sẽ đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột với Nga?

Không khó để đoán được mục tiêu của sự hợp tác này là gì, theo nhận xét có liên quan trực tiếp đến Nga, Iran và Armenia.

Tuy nhiên, Azerbaijan đang có được nguồn thu nhập đáng kể từ thương mại với Nga, vì vậy nước này có thể bị gây áp lực để tránh vượt qua lằn ranh đỏ. Phương Tây cũng có thể tác động khéo léo đến Azerbaijan thông qua cộng đồng người Azerbaijan ở Nga.

Xét đến việc Azerbaijan cuối cùng có thể đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, Nga nên tính đến điều này và không quay lưng lại với Azerbaijan, nếu không sẽ vô tình nhận một đòn tấn công đầy nguy hiểm.

Theo nhận xét từ báo chí Nga, khu vực phía Đông là một vấn đề tế nhị, do vậy thà cẩn thận còn hơn hối tiếc, tức là phải nâng cao cảnh giác trong thời gian tới.