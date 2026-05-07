Nga kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài khẩn trương sơ tán khỏi thủ đô Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Ngày 7/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, bộ này đã gửi công hàm chính thức tới tất cả các phái đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, kêu gọi họ rút nhân viên khỏi thủ đô Kiev của Ukraine trước nguy cơ bị tấn công trả đũa.

“Bộ Ngoại giao khẩn thiết kêu gọi chính phủ nước quý vị/lãnh đạo tổ chức của quý vị xem xét thông báo này một cách nghiêm túc nhất.

Đảm bảo sơ tán kịp thời nhân viên của các phái đoàn ngoại giao, các phái đoàn khác cũng như thường dân khỏi Kiev, trước nguy cơ bị Nga tấn công trả đũa, nếu Ukraine tiếp tục thực hiện các "kế hoạch khủng bố tội ác" của mình”, thông cáo nêu rõ.

Ngày 5/5, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn 2 ngày (từ ngày 8 đến ngày 9/5) để kỷ niệm 81 năm kết thúc Thế chiến II ở châu Âu. Nga kêu gọi Ukraine làm theo.

Bộ này cũng đã đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn có thể xảy ra nhằm vào Kiev, nếu Ukraine phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Ukraine có đáp lại lời kêu gọi của Nga và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8-9/5 hay không.

Ngay sau thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gọi lệnh ngừng bắn là “không công bằng” và cho biết “không ai chính thức đề xuất bất cứ điều gì” với Ukraine.

Vài giờ sau, ông Zelensky đơn phương tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 5 rạng sáng 6/5, đồng thời nói thêm nước này sẽ “hành động tương xứng” với hành động của Nga.

Nga không đưa ra phản hồi chính thức nào về tuyên bố của ông Zelensky.