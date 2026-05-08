“Anna lừa đảo” bản nam xuất hiện: Người đàn ông tự nhận là hoàng tử Trung Đông, thao túng giới thượng lưu Mỹ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Hai người đàn ông tự nhận là thành viên của hoàng gia Trung Đông, cùng với cựu chánh văn phòng Tòa thị chính East Cleveland, đã bị kết án tù liên bang vì vai trò trong một loạt vụ lừa đảo tinh vi.

Các nhà điều tra liên bang cho biết ba người này đã chiếm đoạt hàng triệu USD từ các nhà đầu tư tin vào những lời khẳng định hoang đường của họ.

Đó là một câu chuyện mà các nạn nhân cảm thấy đáng tin và thuyết phục. Một người đàn ông tự xưng là thành viên hoàng gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Zubair Al Zubair, đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư từ bất động sản đến tiền điện tử.

Cơ quan chức năng liên bang tại Cleveland cho biết người đàn ông 43 tuổi này tuyên bố mình đã kết hôn với một công chúa và tự gọi mình là "Hoàng tử Zubair" hoặc "Ngài". Theo tài liệu tại tòa án liên bang, một phần trong bài chào mời của hắn là khẳng định em trai mình, Muzzammil Al Zubair (33 tuổi), là quản lý của một quỹ phòng hộ cực kỳ thành công.

Muzzammil Al Zubair (trái) và Zubair Al Zubair (phải)

FBI cho biết những danh tính giả do hai anh em tạo ra là nền tảng của các âm mưu lừa đảo tinh vi, lấy đi của các nhà đầu tư tiềm năng hàng triệu USD. Đặc vụ Andrew Havrilla thuộc văn phòng FBI Cleveland cho biết: "Việc nhận được cơ hội đầu tư tài chính từ những cá nhân này trở nên dễ dàng hơn nhiều khi tin rằng chính hai anh em họ đã trở nên giàu có nhờ các cơ hội đầu tư đa dạng của riêng mình".

Trên trang web kinh doanh của họ, Dubai Bridge Investments, anh em nhà Al Zubair tuyên bố họ là cố vấn kinh tế cho thành phố East Cleveland. FBI cho biết với sự hỗ trợ của Michael Smedley (57 tuổi), khi đó là chánh văn phòng Tòa thị chính East Cleveland, anh em nhà Al Zubair khẳng định họ kiểm soát trụ sở cũ của GE Lighting tại East Cleveland và lừa một nhà đầu tư 3 triệu USD (khoảng 76 tỷ đồng) bằng tiền điện tử.

Havrilla nói: "Tôi nghĩ Michael Smedley đã mang lại cho họ sự uy tín thông qua thành phố East Cleveland, điều này đã giúp thực hiện các âm mưu lừa đảo khác nhau của họ".

Cuộc điều tra của FBI và IRS (Cục Thuế Nội vụ) phát hiện ra rằng Zubair Al Zubair và Muzzammil Al Zubair không phải là thành viên hoàng gia hay doanh nhân thành đạt. Đặc vụ Havrilla khẳng định: "Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy họ từng là nhân vật hoàng gia. Tôi tin rằng cả hai đều đến từ Hoa Kỳ". Khi phóng viên Jack Shea của FOX 8 hỏi: "Có đúng là họ lớn lên ở East Cleveland không?", Havrilla trả lời: "Theo những gì tôi hiểu là vậy".

Tại phiên tòa hồi tháng 1 năm 2026, anh em nhà Al Zubair đã bị kết án các tội danh liên bang bao gồm âm mưu, lừa đảo, hối lộ và rửa tiền. Smedley bị kết tội với nhiều cáo buộc âm mưu khác nhau.

Vào ngày 5/5, một thẩm phán liên bang đã kết án Zubair Al Zubair 24 năm tù, Muzzammil Al Zubair 23 năm tù và Smedley 8 năm tù. Đây là kết thúc của một vụ án phức tạp bắt đầu từ một khiếu nại đơn giản.

Havrilla nói: "Lúc đó chúng tôi chỉ không biết có bao nhiêu vụ lừa đảo đang diễn ra, chúng tôi chỉ biết đủ để gây sự chú ý và sau đó, Michael Smedley đã lọt vào tầm ngắm của chúng tôi".

Anh em nhà Al Zubair cũng phải trả tổng cộng 21 triệu USD (khoảng 533 tỷ đồng) tiền bồi thường cho các nạn nhân, cũng như các khoản thuế chưa nộp và lãi suất nợ IRS. Đội ngũ điều tra theo đuổi sự thật đằng sau những câu chuyện của ba người đàn ông này cho biết họ đang tìm kiếm công lý cho các nạn nhân, những người đã bị vi phạm lòng tin.

Havrilla cho biết: "Rõ ràng là họ đã phải chịu một loại tổn hại nào đó, dù là về tài chính hay thậm chí là về tinh thần, họ đã mất số tiền đó. Họ sẽ rất buồn bã và điều đó sẽ ảnh hưởng đến họ trong nhiều năm tới".

Là một phần của bản án, ba người đàn ông này phải trả tiền bồi thường để đủ điều kiện được giám sát sau khi mãn hạn tù.