160.000 tấn dầu vừa cập bến một nước Đông Nam Á, không phải từ Trung Đông, Nga hay Mỹ

Thứ Năm (7/5), châu Á đã tiếp nhận lô hàng dầu nhiên liệu đầu tiên từ Mexico sau 9 tháng. Theo các nguồn tin công nghiệp và dữ liệu hàng hải, dòng chảy dầu từ quốc gia này dự kiến sẽ còn gia tăng khi giá nhiên liệu tại khu vực châu Á tăng vọt do ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Sự xuất hiện của các lô hàng từ Mexico giúp xoa dịu nỗi lo về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tại Singapore — trung tâm giao dịch và tiếp nhiên liệu lớn nhất khu vực. Trước đó, cuộc xung đột Trung Đông đã làm tê liệt phần lớn nguồn cung từ các nhà xuất khẩu chủ chốt ở Trung Đông như Iraq và Kuwait thông qua eo biển Hormuz.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy tàu chở dầu Orion chở khoảng 160.000 tấn dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) từ nhà máy lọc dầu Salina Cruz (Mexico) đã cập cảng Singapore vào ngày 7/5.

Chưa dừng lại ở đó, PMI — công ty thương mại thuộc Tập đoàn năng lượng quốc gia Mexico Pemex — đang chào thầu một lô hàng HSFO khác với khối lượng 150.000 tấn để giao đến châu Á vào tháng 6. Kết quả thầu dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Sáu (8/5).

Các nhà giao dịch cho biết mức giá hấp dẫn tại châu Á đang thu hút các lô hàng từ khu vực châu Mỹ - nơi đang đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung.

Ông Emril Jamil, chuyên gia phân tích cấp cao tại LSEG, giải thích: "Dầu nhiên liệu của Mexico phải tìm kiếm những thị trường có lợi nhuận tối ưu hơn trong bối cảnh dầu Venezuela đang đổ bộ mạnh mẽ vào vùng Vịnh Mexico". Thông thường, phần lớn dầu xuất khẩu của Mexico chỉ cập bến tại Mỹ hoặc các đảo thuộc vùng Caribbean.

Sự đứt gãy nguồn cung tại Trung Đông đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá béo bở cho các nhà giao dịch phương Tây.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy mức chênh lệch giá giữa thị trường Đông và Tây đối với dầu 380-cst HSFO hiện ở mức gần 60 USD/tấn, tăng hơn gấp đôi so với thời điểm trước xung đột. Thậm chí, con số này từng chạm mốc 80 USD/tấn vào ngày 9/3 — mức cao nhất kể từ tháng 9/2019.

Khoảng cách giá càng nới rộng càng khiến việc vận chuyển dầu từ Mỹ và châu Âu sang châu Á trở nên hấp dẫn hơn, bất chấp chi phí vận tải đường dài. Đây được xem là "van an toàn" giúp thị trường năng lượng châu Á duy trì hoạt động trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động.

Theo Reuters﻿