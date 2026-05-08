Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

160.000 tấn dầu vừa cập bến một nước Đông Nam Á, không phải từ Trung Đông, Nga hay Mỹ

Y Vân | 08-05-2026 - 19:40 PM | Tài chính quốc tế

Khoảng 150.000 tấn dầu nữa từ quốc gia này dự kiến sẽ giao đến châu Á vào tháng tới.

160.000 tấn dầu vừa cập bến một nước Đông Nam Á, không phải từ Trung Đông, Nga hay Mỹ- Ảnh 1.

Thứ Năm (7/5), châu Á đã tiếp nhận lô hàng dầu nhiên liệu đầu tiên từ Mexico sau 9 tháng. Theo các nguồn tin công nghiệp và dữ liệu hàng hải, dòng chảy dầu từ quốc gia này dự kiến sẽ còn gia tăng khi giá nhiên liệu tại khu vực châu Á tăng vọt do ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Sự xuất hiện của các lô hàng từ Mexico giúp xoa dịu nỗi lo về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tại Singapore — trung tâm giao dịch và tiếp nhiên liệu lớn nhất khu vực. Trước đó, cuộc xung đột Trung Đông đã làm tê liệt phần lớn nguồn cung từ các nhà xuất khẩu chủ chốt ở Trung Đông như Iraq và Kuwait thông qua eo biển Hormuz.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy tàu chở dầu Orion chở khoảng 160.000 tấn dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) từ nhà máy lọc dầu Salina Cruz (Mexico) đã cập cảng Singapore vào ngày 7/5.

Chưa dừng lại ở đó, PMI — công ty thương mại thuộc Tập đoàn năng lượng quốc gia Mexico Pemex — đang chào thầu một lô hàng HSFO khác với khối lượng 150.000 tấn để giao đến châu Á vào tháng 6. Kết quả thầu dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Sáu (8/5).

Các nhà giao dịch cho biết mức giá hấp dẫn tại châu Á đang thu hút các lô hàng từ khu vực châu Mỹ - nơi đang đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung.

Ông Emril Jamil, chuyên gia phân tích cấp cao tại LSEG, giải thích: "Dầu nhiên liệu của Mexico phải tìm kiếm những thị trường có lợi nhuận tối ưu hơn trong bối cảnh dầu Venezuela đang đổ bộ mạnh mẽ vào vùng Vịnh Mexico". Thông thường, phần lớn dầu xuất khẩu của Mexico chỉ cập bến tại Mỹ hoặc các đảo thuộc vùng Caribbean.

Sự đứt gãy nguồn cung tại Trung Đông đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá béo bở cho các nhà giao dịch phương Tây.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy mức chênh lệch giá giữa thị trường Đông và Tây đối với dầu 380-cst HSFO hiện ở mức gần 60 USD/tấn, tăng hơn gấp đôi so với thời điểm trước xung đột. Thậm chí, con số này từng chạm mốc 80 USD/tấn vào ngày 9/3 — mức cao nhất kể từ tháng 9/2019.

Khoảng cách giá càng nới rộng càng khiến việc vận chuyển dầu từ Mỹ và châu Âu sang châu Á trở nên hấp dẫn hơn, bất chấp chi phí vận tải đường dài. Đây được xem là "van an toàn" giúp thị trường năng lượng châu Á duy trì hoạt động trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động.

Theo Reuters﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất thường loạt lệnh bán khống dầu mỏ 7 tỷ USD liên tục xuất hiện trước tin nóng, thu lời hàng trăm triệu USD: Rò rỉ tin mật cho ‘bàn tay ngầm’ thao túng thị trường?

Bất thường loạt lệnh bán khống dầu mỏ 7 tỷ USD liên tục xuất hiện trước tin nóng, thu lời hàng trăm triệu USD: Rò rỉ tin mật cho ‘bàn tay ngầm’ thao túng thị trường? Nổi bật

Tin vui: 6 triệu thùng dầu vừa vượt 'chảo lửa', đi thẳng đến châu Á

Tin vui: 6 triệu thùng dầu vừa vượt 'chảo lửa', đi thẳng đến châu Á Nổi bật

Phát hiện chiếc lon bí ẩn giữa rừng, mở ra thấy hàng trăm đồng xu vàng trị giá 8,6 tỷ đồng

Phát hiện chiếc lon bí ẩn giữa rừng, mở ra thấy hàng trăm đồng xu vàng trị giá 8,6 tỷ đồng

19:22 , 08/05/2026
Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió (*): Malacca - "nút thắt cổ chai" trên bàn cờ thế giới

Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió (*): Malacca - "nút thắt cổ chai" trên bàn cờ thế giới

18:40 , 08/05/2026
Người đàn bà khiến Nhật Bản run sợ: Từ đế chế bói toán tỷ yên đến mối tình nghiệt ngã với trùm Yakuza

Người đàn bà khiến Nhật Bản run sợ: Từ đế chế bói toán tỷ yên đến mối tình nghiệt ngã với trùm Yakuza

18:02 , 08/05/2026
“Anna lừa đảo” bản nam xuất hiện: Người đàn ông tự nhận là hoàng tử Trung Đông, thao túng giới thượng lưu Mỹ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

“Anna lừa đảo” bản nam xuất hiện: Người đàn ông tự nhận là hoàng tử Trung Đông, thao túng giới thượng lưu Mỹ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

17:29 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên