Mỹ trừng phạt Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq

Theo Mạnh Dương | 08-05-2026 - 20:42 PM | Tài chính quốc tế

Mỹ trừng phạt Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq Ali Maarij Al-Bahadly và các nhóm dân quân bị cáo buộc hỗ trợ Iran.

Logo Bộ Tài chính Mỹ (Ảnh: Reuters)

Mỹ đã áp đặt trừng phạt Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq Ali Maarij Al-Bahadly và một số thủ lĩnh dân quân Iraq với cáo buộc hỗ trợ Iran - Bộ Tài chính Mỹ cho biết ngày 7/5.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc ông Al-Bahadly lạm dụng chức vụ để tạo điều kiện chuyển hướng dầu mỏ nhằm bán lấy tiền phục vụ Chính phủ Iran và các nhóm dân quân ủy nhiệm của Tehran tại Iraq.

Bộ Dầu mỏ Iraq và ông Al-Bahadly chưa phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận. Trước đó, hồi tháng 3, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani nói các tàu chở dầu Iran bị lực lượng Mỹ chặn ở vùng Vịnh đã sử dụng giấy tờ Iraq giả mạo. Tehran bác bỏ cáo buộc này.

Động thái trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận tạm thời nhằm dừng xung đột, khi Tehran xem xét đề xuất có thể chấm dứt giao tranh nhưng chưa giải quyết các vấn đề gây tranh cãi nhất.

Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với 3 lãnh đạo cấp cao của các nhóm dân quân thân Iran Kata’ib Sayyid Al-Shuhada và Asa’ib Ahl Al-Haq.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố cơ quan này sẽ không đứng ngoài khi lực lượng quân sự Iran bị cáo buộc khai thác dầu mỏ Iraq để tài trợ cho hoạt động chống lại Mỹ và các đối tác.

Các biện pháp trừng phạt sẽ đóng băng mọi tài sản tại Mỹ của những cá nhân bị nhắm mục tiêu và đồng thời cấm công dân Mỹ giao dịch với họ.

