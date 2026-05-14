Ông Tập lần đầu tiên dùng cụm từ này trong cuộc gặp với ông Trump: Tái định hình mối quan hệ Mỹ - Trung?

Theo bản ghi từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập một "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" như định hướng mới cho các mối quan hệ song phương trong ba năm tới và xa hơn nữa.

Mặc dù Mỹ vẫn chưa công bố bản tường thuật về cuộc gặp, nhưng thuật ngữ mới này – được sử dụng lần đầu tiên tại đây – cho thấy một nỗ lực từ cả hai phía nhằm tái định hình lại các mối quan hệ đầy biến động trong những năm gần đây và đảm bảo sự cạnh tranh cũng như hợp tác giữa hai bên được quản lý chặt chẽ và dễ dự đoán hơn.

"’Sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng’ nên là một sự ổn định tích cực đặc trưng chủ yếu bởi sự hợp tác, một sự ổn định lành mạnh với sự cạnh tranh được điều tiết tốt, một sự ổn định bình thường với những khác biệt có thể kiểm soát được, và một sự ổn định lâu dài với nền hòa bình có thể dự đoán," ông Tập nói.

Mối quan hệ này "không chỉ là một khẩu hiệu; nó nên là một hành động cùng hướng tới chung một mục tiêu từ cả hai phía," nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm.

Hội nghị thượng đỉnh vào thứ Năm diễn ra sau các cuộc hội đàm song phương của các phái đoàn thương mại từ hai nước tại Hàn Quốc một ngày trước đó. Ông Tập cho biết hai bên đã đạt được một "kết quả tổng thể cân bằng và tích cực", thúc giục cả hai bên bảo vệ "đà phát triển tích cực khó khăn mới có được."

Bên cạnh thương mại, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết cả hai nước nên tận dụng tốt hơn các kênh chính trị, ngoại giao cũng như các cơ chế liên lạc giữa hai quân đội, và mở rộng giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực từ y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân đến thực thi pháp luật.

