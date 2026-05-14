Ông Trump bất ngờ triệu tập 1 nhân vật đình đám đến Bắc Kinh vào phút chót: Người Trung Quốc dấy lên kỳ vọng

CEO Nvidia đến Trung Quốc

CEO Jensen Huang sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh, làm dấy lên hy vọng ở Trung Quốc rằng chuyến đi này có thể mang lại kết quả cho nỗ lực lâu nay bị đình trệ của gã khổng lồ công nghệ trong việc bán chip AI H200 cho khách hàng địa phương, theo Reuters.

Việc ông Huang có tên trong danh sách, cùng với hơn chục giám đốc điều hành các tập đoàn lớn của Mỹ, không nằm trong kế hoạch ban đầu khi Nhà Trắng công bố danh sách các lãnh đạo cấp cao.

Ông Huang sẽ tham gia cùng một nhóm các lãnh đạo cấp cao của Mỹ, bao gồm cả giám đốc điều hành Tesla và chủ sở hữu X, Elon Musk, giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, và David Solomon của Goldman Sachs trong cuộc gặp kéo dài 36 giờ giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình.

Ông Trump đã gọi điện cho ông Huang 12/5 sau khi xem các bài báo đưa tin rằng ông không được mời. Sau đó, các phóng viên Nhà Trắng đã nhìn thấy ông Huang lên chuyên cơ Air Force One ở Alaska để cùng ông Trump bay đến Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang. Ảnh: Reuters

"Jensen tham dự hội nghị thượng đỉnh theo lời mời của Tổng thống Trump để ủng hộ nước Mỹ và các mục tiêu của chính quyền," một phát ngôn viên của Nvidia cho biết.

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết lịch trình của ông Huang đã thay đổi và việc ông ấy tham dự là điều hoàn toàn khả thi.

CNBC cho biết thêm, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump xác nhận ông Huang có mặt trên chuyên cơ Air Force One và phủ nhận thông tin ông chủ Nvidia không được mời, như các hãng truyền thông đã đưa tin. Ông nói thêm rằng việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp Mỹ sẽ là “yêu cầu đầu tiên” của ông đối với ông Tập Cận Bình.

Lạc quan ở Trung Quốc

Theo Reuters, diễn biến vào phút chót đã khơi dậy sự lạc quan ở phía Trung Quốc về khả năng đạt được tiến triển trong bế tắc kéo dài liên quan đến chip H200. Việc bán chip H200 của Nvidia tại Trung Quốc đã trở thành điểm nóng trong quan hệ Trung-Mỹ. Thị trường Trung Quốc từng chiếm 13% tổng doanh thu của Nvidia.

Các chip của Nvidia đã trở thành xương sống của ngành công nghiệp AI toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống như ChatGPT của OpenAI và là nền tảng cho tham vọng của các công ty công nghệ trên toàn thế giới.

Trung Quốc đang chạy đua để xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn của riêng mình và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, nhưng các chip sản xuất trong nước vẫn chưa thể sánh được với hiệu năng của các sản phẩm tiên tiến nhất của Nvidia.

Đối với các công ty Trung Quốc đang tìm cách cạnh tranh ở lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo, phần cứng của Nvidia hiện vẫn chưa có đối thủ.

Một người tại một công ty điện toán đám mây lớn của Trung Quốc nói với Reuters rằng sự hiện diện của Huang là một tín hiệu cho thấy cuộc đối đầu kéo dài có thể mang lại kết quả tích cực.

Một nguồn tin từ một công ty máy chủ lớn cho biết sự có mặt của Huang có thể giúp thúc đẩy quá trình này tiến triển.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Trump đã cho phép bán chip H200 vào cuối năm ngoái, nhưng chưa một con chip nào được bán cho khách hàng Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, việc vận chuyển hàng hóa đã bị đình trệ do những bất đồng về điều khoản mua bán giữa hai bên.

Tháng trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các chip này vẫn chưa được bán cho Trung Quốc, viện dẫn những khó khăn mà các công ty Trung Quốc gặp phải trong việc xin phép chính phủ để tiến hành mua hàng.

Chính quyền Tổng thống Trump đã chính thức bật đèn xanh cho việc bán máy bay H200 sang Trung Quốc vào tháng 1, kèm theo một số điều kiện.

Động thái này đã làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc trong giới diều hâu chống Trung Quốc ở Washington, những người lo sợ Bắc Kinh có thể tận dụng công nghệ này để tăng cường mạnh mẽ khả năng quân sự và thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong phát triển trí tuệ nhân tạo.

Chris McGuire, một chuyên gia cấp cao về Trung Quốc và các công nghệ mới nổi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là cựu quan chức trong chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, cho rằng việc đưa ông Huang vào chuyến đi Bắc Kinh là không phù hợp.

