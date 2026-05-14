Thấy gì trong dàn CEO Mỹ ông Trump đưa đến Bắc Kinh trước cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình?

Tháp tùng ông Trump trong chuyến đi là nhiều lãnh đạo của các công ty giá trị nhất nước Mỹ, bao gồm CEO Tesla Elon Musk và CEO Nvidia Jensen Huang. Khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh, ông Trump được chào đón bằng ban nhạc diễu hành và đội cầm cờ biểu diễn trên đường băng trong lúc ông bước xuống máy bay.

Theo lịch trình, vào thứ Năm ông Trump sẽ tham gia lễ đón chính thức và có cuộc gặp song phương với ông Tập Cận Bình, trước khi tham quan Đền Thiên Đàn và dự quốc yến. Ông sẽ rời Trung Quốc vào thứ Sáu, sau buổi trà đàm và bữa trưa làm việc với ông Tập.

Dàn doanh nghiệp Mỹ đến Trung Quốc

Đi cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, ông Trump hy vọng Trung Quốc sẽ "mở cửa" với họ.

Các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ xoay quanh nhiều vấn đề quan trọng như: Thuế quan thương mại; Đất hiếm; Trí tuệ nhân tạo (AI); Xung đột Iran; Đài Loan. Các chuyên gia dự đoán ông Trump và ông Tập có thể công bố các đơn hàng lớn từ Trung Quốc đối với máy bay và đậu nành của Mỹ sau khi kết thúc hội nghị.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Hai, ông Trump nói rằng ông kỳ vọng “những điều tuyệt vời” sẽ xuất hiện từ hội nghị thượng đỉnh này.

Thượng nghị sĩ Steve Daines của bang Montana, người vừa tới Trung Quốc cùng một phái đoàn quốc hội Mỹ, phát biểu trên CNBC rằng: “Cả hai nhà lãnh đạo đều có lợi ích trong việc giữ cho quan hệ ổn định, giảm leo thang căng thẳng chứ không phải tách rời". Ông cũng cho biết hy vọng sẽ có các thỏa thuận thương mại mới, đặc biệt liên quan tới “Boeing, thịt bò và đậu nành.”

Những CEO Mỹ tháp tùng Trump tới Trung Quốc gồm: Elon Musk - CEO Tesla và SpaceX, Jensen Huang - CEO Nvidia, Tim Cook - CEO Apple, Larry Fink - CEO BlackRock, Stephen Schwarzman - CEO Blackstone, Kelly Ortberg - CEO Boeing, David Solomon - CEO Goldman Sachs, Jane Fraser - CEO Citigroup, Cristiano Amon - CEO Qualcomm, Sanjay Mehrotra - CEO Micron Technology, Brian Sikes - CEO Cargill, Larry Culp - CEO GE Aerospace.

Chuyến đi được xem là dấu hiệu cho thấy giới doanh nghiệp Mỹ đang muốn duy trì và mở rộng quan hệ với thị trường Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, công nghệ bán dẫn và thương mại toàn cầu, bất chấp căng thẳng kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nvidia tham gia vào phút chót

CEO Jensen Huang tham gia chuyến công du Trung Quốc của ông Trump sau khi được gọi bổ sung phút chót

Theo một nguồn tin am hiểu sự việc nói với CNBC, sau khi thấy truyền thông đưa tin về việc Huang vắng mặt trong phái đoàn, ông Trump trực tiếp gọi điện cho CEO Nvidia và đề nghị ông tham gia chuyến đi. Nguồn tin cho biết ông Huang bay tới bang Alaska để lên chuyên cơ Air Force One cùng đoàn của tổng thống.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump xác nhận Jensen Huang có mặt trên Air Force One và bác bỏ thông tin cho rằng CEO Nvidia không được mời, như một số hãng truyền thông đã đưa tin trước đó.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng yêu cầu đầu tiên của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là mở cửa thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp Mỹ.

“Tôi sẽ đề nghị Chủ tịch Tập, một nhà lãnh đạo xuất chúng, ‘mở cửa’ Trung Quốc để những con người tài năng này có thể phát huy khả năng của họ và giúp đưa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lên một tầm cao mới hơn nữa!” ông Trump viết.