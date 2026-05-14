Nga cáo buộc Mỹ có âm mưu với đường ống khí đốt Nord Stream, châu Âu chịu trận

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT India ngày 13/5, ông Lavrov khẳng định mục tiêu của Washington là đánh bật các tập đoàn năng lượng Nga như Lukoil và Rosneft khỏi thị trường quốc tế. Đây được xem là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm kiểm soát các dòng chảy năng lượng trên thế giới.

Theo Ngoại trưởng Nga, Washington đang nhắm tới các tuyến trung chuyển then chốt, bao gồm hệ thống đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) đã bị hư hại và hạ tầng vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Ông lập luận rằng nếu Nord Stream được tái vận hành, giá năng lượng tại châu Âu sẽ không còn được quyết định bởi thỏa thuận giữa Nga và Đức, mà sẽ do Mỹ áp đặt.

Ông Lavrov còn đưa ra tuyên bố gây sốc: “Họ muốn mua lại các hạ tầng này với giá chỉ bằng 1/10 so với mức mà người châu Âu đã từng chi trả”.

Năm 2022, một vụ tấn công chưa từng có tiền lệ đã xảy ra nhằm vào các đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2, khiến chỉ còn một đường ống Nord Stream 2 còn nguyên vẹn trong tổng số 4 đường ống của hệ thống. Đường ống Nord Stream dài 1.224 km chạy dọc đáy biển Baltic từ Vyborg (Nga) đến Greifswald (Đức), với công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm. Việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 có công suất tương đương đã hoàn thành vào năm 2021, nhưng đường ống này chưa bao giờ được đưa vào vận hành.

Mặc dù Moscow hoan nghênh các nỗ lực tiếp xúc từ phía chính quyền Tổng thống Trump và khẳng định các kênh liên lạc giữa Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang hoạt động, nhưng ông Lavrov cho rằng thực tế vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

“Mọi thứ vẫn đang đi theo vết xe đổ của thời Tổng thống Joe Biden”, ông nhận định. Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt từ chính quyền trước vẫn còn hiệu lực, đồng thời nhiều biện pháp bổ sung nhắm vào nền kinh tế Nga vẫn liên tiếp được thông qua.

Bình luận về căng thẳng tại eo biển Hormuz, ông Lavrov cảnh báo rằng sự bất ổn tại các tuyến thương mại hàng hải lớn có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thị trường năng lượng.

“Châu Âu có lẽ là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Thêm vào đó, việc cấm nhập khẩu dầu khí Nga buộc họ phải chuyển sang dùng khí hóa lỏng (LNG) của Mỹ với mức giá đắt đỏ hơn nhiều”, ông Lavrov phân tích.

Nhà ngoại giao Nga cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. “Đường ống Nord Stream đã bị phá hủy. Hiện tại chúng ta đang chứng kiến sự leo thang tại eo biển Hormuz và có tin rằng eo biển Bab-el-Mandeb cũng có thể trở thành khu vực đối đầu. Nếu điều đó xảy ra, thiệt hại đối với thị trường năng lượng toàn cầu sẽ là không thể đo đếm được”.

Theo AA.com﻿