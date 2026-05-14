Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga cáo buộc Mỹ có âm mưu với đường ống khí đốt Nord Stream, châu Âu chịu trận

Y Vân | 14-05-2026 - 10:26 AM | Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách kiểm soát thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT India ngày 13/5, ông Lavrov khẳng định mục tiêu của Washington là đánh bật các tập đoàn năng lượng Nga như Lukoil và Rosneft khỏi thị trường quốc tế. Đây được xem là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm kiểm soát các dòng chảy năng lượng trên thế giới.

Theo Ngoại trưởng Nga, Washington đang nhắm tới các tuyến trung chuyển then chốt, bao gồm hệ thống đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) đã bị hư hại và hạ tầng vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Ông lập luận rằng nếu Nord Stream được tái vận hành, giá năng lượng tại châu Âu sẽ không còn được quyết định bởi thỏa thuận giữa Nga và Đức, mà sẽ do Mỹ áp đặt.

Ông Lavrov còn đưa ra tuyên bố gây sốc: “Họ muốn mua lại các hạ tầng này với giá chỉ bằng 1/10 so với mức mà người châu Âu đã từng chi trả”.

Năm 2022, một vụ tấn công chưa từng có tiền lệ đã xảy ra nhằm vào các đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2, khiến chỉ còn một đường ống Nord Stream 2 còn nguyên vẹn trong tổng số 4 đường ống của hệ thống. Đường ống Nord Stream dài 1.224 km chạy dọc đáy biển Baltic từ Vyborg (Nga) đến Greifswald (Đức), với công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm. Việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 có công suất tương đương đã hoàn thành vào năm 2021, nhưng đường ống này chưa bao giờ được đưa vào vận hành.

Mặc dù Moscow hoan nghênh các nỗ lực tiếp xúc từ phía chính quyền Tổng thống Trump và khẳng định các kênh liên lạc giữa Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang hoạt động, nhưng ông Lavrov cho rằng thực tế vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

“Mọi thứ vẫn đang đi theo vết xe đổ của thời Tổng thống Joe Biden”, ông nhận định. Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt từ chính quyền trước vẫn còn hiệu lực, đồng thời nhiều biện pháp bổ sung nhắm vào nền kinh tế Nga vẫn liên tiếp được thông qua.

Bình luận về căng thẳng tại eo biển Hormuz, ông Lavrov cảnh báo rằng sự bất ổn tại các tuyến thương mại hàng hải lớn có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thị trường năng lượng.

“Châu Âu có lẽ là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Thêm vào đó, việc cấm nhập khẩu dầu khí Nga buộc họ phải chuyển sang dùng khí hóa lỏng (LNG) của Mỹ với mức giá đắt đỏ hơn nhiều”, ông Lavrov phân tích.

Nhà ngoại giao Nga cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. “Đường ống Nord Stream đã bị phá hủy. Hiện tại chúng ta đang chứng kiến sự leo thang tại eo biển Hormuz và có tin rằng eo biển Bab-el-Mandeb cũng có thể trở thành khu vực đối đầu. Nếu điều đó xảy ra, thiệt hại đối với thị trường năng lượng toàn cầu sẽ là không thể đo đếm được”.

Theo AA.com﻿

Cạn tiền cho Ukraine vay, một nước EU lại đề xuất sử dụng gần 250 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga, ít nhất 4 quốc gia thành viên ủng hộ

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vàng bạc chính thức trở thành tiền tệ hợp pháp tại 1 bang của Mỹ, người dân có thể cầm đi mua nhà, sắm ô tô...

Vàng bạc chính thức trở thành tiền tệ hợp pháp tại 1 bang của Mỹ, người dân có thể cầm đi mua nhà, sắm ô tô... Nổi bật

Siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu công khai bật tín hiệu, chuẩn bị vượt Hormuz tiến thẳng đến láng giềng Việt Nam

Siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu công khai bật tín hiệu, chuẩn bị vượt Hormuz tiến thẳng đến láng giềng Việt Nam Nổi bật

Fed chính thức có chủ tịch mới: ‘Người được chọn’ đối mặt với tranh luận tăng lãi suất ngày một gay gắt

Fed chính thức có chủ tịch mới: ‘Người được chọn’ đối mặt với tranh luận tăng lãi suất ngày một gay gắt

10:08 , 14/05/2026
Nga phát triển "cục pin bay lơ lửng", mở ra tiền lệ chưa từng có trong ngành nuôi sống hàng tỷ người

Nga phát triển "cục pin bay lơ lửng", mở ra tiền lệ chưa từng có trong ngành nuôi sống hàng tỷ người

09:10 , 14/05/2026
EU gửi tin vui chưa từng có cho Nga

EU gửi tin vui chưa từng có cho Nga

08:48 , 14/05/2026
Vì sao Mỹ phá vỡ tiền lệ hơn nửa thế kỷ, để Bộ trưởng Quốc phòng tháp tùng Tổng thống thăm Trung Quốc?

Vì sao Mỹ phá vỡ tiền lệ hơn nửa thế kỷ, để Bộ trưởng Quốc phòng tháp tùng Tổng thống thăm Trung Quốc?

08:26 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên