Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính trị gia nước láng giềng với Nga thúc giục EU nối lại nhập khẩu năng lượng từ Moscow, nói khối đang rất cần Nga

Y Vân | 11-05-2026 - 11:44 AM | Tài chính quốc tế

Chính trị gia nước láng giềng với Nga thúc giục EU nối lại nhập khẩu năng lượng từ Moscow, nói khối đang rất cần Nga

EU vẫn đang thúc đẩy kế hoạch ngừng nhập khẩu dầu khí Nga.

Liên minh châu Âu (EU) cần nối lại nhập khẩu năng lượng từ Nga để tránh khủng hoảng năng lượng, ông Armando Mema, ủy viên đảng bảo thủ quốc gia Liên minh Tự do Phần Lan, nói.

"Dù có áp lệnh trừng phạt hay không, EU vẫn đang rất cần năng lượng từ Nga. Sẽ thật sáng suốt nếu EU ngừng tỏ ra đạo đức hơn người và mua thêm năng lượng từ Nga trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay", ông Armando Mema viết trên X.

Ngày 28/4, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cho biết gói trừng phạt thứ 21 của EU đối với Nga, hiện đang được chuẩn bị, sẽ gia tăng áp lực lên lĩnh vực năng lượng của Nga.

EU đang đẩy nhanh lộ trình chấm dứt phụ thuộc năng lượng Nga, với kế hoạch cấm hoàn toàn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ cuối năm 2026 và khí đốt qua đường ống từ ngày 30/9/2027. Các hợp đồng ngắn hạn bị cấm sớm hơn (tháng 4 và 6/2026), dù Nga vẫn là nhà cung cấp LNG lớn vào năm 2025.

Phát biểu tại Bratislava hôm 10/5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, Mỹ "rất quan tâm đến việc mua lại toàn bộ cơ sở hạ tầng giao thông công cộng" trên khắp lục địa châu Âu.

"Vậy là người Nga sẽ cung cấp khí đốt và dầu mỏ cho người Mỹ với giá tiêu chuẩn và Mỹ sẽ bán lại cho chúng ta với mức phụ phí cao theo kiểu Mỹ. Chúng ta đã ngốc đến mức đó rồi sao?", ông Fico nói.

Nhà lãnh đạo Slovakia cũng cho biết tỷ lệ khí đốt hóa lỏng của Nga tại châu Âu đang tăng lên, đồng thời chỉ ra sự đạo đức giả của EU khi nhắm vào các quốc gia như Slovakia để gây áp lực về nguồn cung nhiên liệu từ Nga.

"Vì vậy, chúng ta không thể, nhưng Pháp thì có thể mua LNG từ Nga. Trái ngược với EU, lập trường của Slovakia là đa dạng hóa các nguồn cung nhiên liệu", Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh.

Nguồn: Tass

Nga đón kỷ lục vui từ EU

Y Vân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Bóng ma" xung đột Trung Đông nóng trở lại, Thủ tướng Israel nói cuộc chiến ở Iran "chưa kết thúc", giá dầu tăng vọt

"Bóng ma" xung đột Trung Đông nóng trở lại, Thủ tướng Israel nói cuộc chiến ở Iran "chưa kết thúc", giá dầu tăng vọt Nổi bật

Tàu chở khí đốt bất ngờ chuyển sang treo cờ Nga, lấy hàng ở dự án bị Mỹ trừng phạt, đi thẳng đến 'vùng đất gần như không người'

Tàu chở khí đốt bất ngờ chuyển sang treo cờ Nga, lấy hàng ở dự án bị Mỹ trừng phạt, đi thẳng đến 'vùng đất gần như không người' Nổi bật

Giá bạc vượt ngưỡng quan trọng: Vì sao kim loại này đang hấp dẫn hơn "người anh cả" vàng?

Giá bạc vượt ngưỡng quan trọng: Vì sao kim loại này đang hấp dẫn hơn "người anh cả" vàng?

11:22 , 11/05/2026
Chi 35 tỷ USD trong một ngày để cứu đồng yên: Vì sao Nhật Bản vẫn chật vật cứu đồng nội tệ?

Chi 35 tỷ USD trong một ngày để cứu đồng yên: Vì sao Nhật Bản vẫn chật vật cứu đồng nội tệ?

11:01 , 11/05/2026
Bê bối bủa vây ngân hàng hơn 200 năm tuổi: Bị điều tra vì cáo buộc quấy rối nghiêm trọng, phải chi 1 triệu USD mua chuộc người tố cáo

Bê bối bủa vây ngân hàng hơn 200 năm tuổi: Bị điều tra vì cáo buộc quấy rối nghiêm trọng, phải chi 1 triệu USD mua chuộc người tố cáo

10:48 , 11/05/2026
Xuất hiện video hiện trường vụ máy bay hút người vào động cơ tại Mỹ

Xuất hiện video hiện trường vụ máy bay hút người vào động cơ tại Mỹ

10:45 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên