Liên minh châu Âu (EU) cần nối lại nhập khẩu năng lượng từ Nga để tránh khủng hoảng năng lượng, ông Armando Mema, ủy viên đảng bảo thủ quốc gia Liên minh Tự do Phần Lan, nói.

"Dù có áp lệnh trừng phạt hay không, EU vẫn đang rất cần năng lượng từ Nga. Sẽ thật sáng suốt nếu EU ngừng tỏ ra đạo đức hơn người và mua thêm năng lượng từ Nga trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay", ông Armando Mema viết trên X.

Ngày 28/4, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cho biết gói trừng phạt thứ 21 của EU đối với Nga, hiện đang được chuẩn bị, sẽ gia tăng áp lực lên lĩnh vực năng lượng của Nga.

EU đang đẩy nhanh lộ trình chấm dứt phụ thuộc năng lượng Nga, với kế hoạch cấm hoàn toàn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ cuối năm 2026 và khí đốt qua đường ống từ ngày 30/9/2027. Các hợp đồng ngắn hạn bị cấm sớm hơn (tháng 4 và 6/2026), dù Nga vẫn là nhà cung cấp LNG lớn vào năm 2025.

Phát biểu tại Bratislava hôm 10/5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, Mỹ "rất quan tâm đến việc mua lại toàn bộ cơ sở hạ tầng giao thông công cộng" trên khắp lục địa châu Âu.

"Vậy là người Nga sẽ cung cấp khí đốt và dầu mỏ cho người Mỹ với giá tiêu chuẩn và Mỹ sẽ bán lại cho chúng ta với mức phụ phí cao theo kiểu Mỹ. Chúng ta đã ngốc đến mức đó rồi sao?", ông Fico nói.

Nhà lãnh đạo Slovakia cũng cho biết tỷ lệ khí đốt hóa lỏng của Nga tại châu Âu đang tăng lên, đồng thời chỉ ra sự đạo đức giả của EU khi nhắm vào các quốc gia như Slovakia để gây áp lực về nguồn cung nhiên liệu từ Nga.

"Vì vậy, chúng ta không thể, nhưng Pháp thì có thể mua LNG từ Nga. Trái ngược với EU, lập trường của Slovakia là đa dạng hóa các nguồn cung nhiên liệu", Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh.

Nguồn: Tass