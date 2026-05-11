Giá bạc vượt ngưỡng quan trọng: Vì sao kim loại này đang hấp dẫn hơn "người anh cả" vàng?

Từ đỉnh lịch sử đến cú "sập hầm" và sự tái sinh

Để hiểu rõ đà phục hồi hiện tại, chúng ta cần nhìn lại chuỗi biến động dữ dội từ đầu năm 2026. Bạc từng tạo cơn địa chấn vào tháng 1/2026 khi bứt phá khỏi vùng 50 USD để thiết lập mức đỉnh kỷ lục 121,64 USD/ounce. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều vào cuối tháng 2 khi xung đột tại eo biển Hormuz bùng phát, cộng hưởng cùng nỗi lo ngại về việc các ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt do giá năng lượng tăng cao, đã tạo áp lực bán tháo dữ dội. Hậu quả là đến đầu tháng 5, giá bạc đã bốc hơi khoảng 22% so với đỉnh lịch sử.

Chính vì nền tảng này, diễn biến hiện tại trở nên đặc biệt đáng chú ý. Theo dữ liệu từ Kitco, giá bạc giao ngay đã chạm mức 79,92 USD/ounce vào ngày 8/5 (tăng 2,09%), trong khi giá bạc tương lai cũng leo lên mức 80,625 USD. Đây hoàn toàn không phải là một nhịp nảy kỹ thuật đơn thuần ("dead-cat bounce"). Bạc đang giao dịch ở mặt bằng giá cao hơn rất nhiều so với thời điểm đầu tháng 5 – lúc giá trị mỗi ounce vẫn còn ngụp lặn dưới mốc 73 USD.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá bạc đã chạm mức gần 81 USD/ounce. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý hiện có giá hơn 83,7 triệu đồng/kg bán ra, hơn 81,2 triệu đồng/kg mua vào. Giá bạc tại Việt Nam đã tăng hơn 9% trong tuần qua.﻿

Đòn bẩy kép: Nơi trú ẩn an toàn giao thoa cùng động cơ công nghiệp

Yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt và sức hấp dẫn của bạc so với vàng chính là "bản chất kép". Khác với vàng chủ yếu dùng để dự trữ và trang sức, có tới khoảng 50% nhu cầu bạc trên toàn cầu xuất phát từ các ứng dụng công nghiệp. Sự lai tạp này biến bạc thành một tài sản có biên độ dao động mạnh (hệ số beta cao). Khi rủi ro thị trường tăng cao, bạc phát huy vai trò hầm trú ẩn an toàn; nhưng khi kinh tế mở rộng, giá trị của nó lại được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp thực tế.

Hiện tại, các động lực cấu trúc hỗ trợ giá bạc vẫn cực kỳ vững chắc. Đầu tiên là cơn khát từ công nghệ tương lai, khi nhu cầu từ các ngành sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện, chất bán dẫn và đặc biệt là cơ sở hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang tăng vọt. Nhiều chuyên gia phân tích dự báo nhu cầu công nghiệp sẽ chính thức vượt qua nguồn cung ngay trong năm 2026.

Thêm vào đó là tình trạng ách tắc nguồn cung. Thị trường dường như vẫn chưa đánh giá đúng mức độ khan hiếm của bạc, bởi phải mất từ 7 đến 10 năm để đưa một mỏ bạc mới vào khai thác. Mặt khác, các lệnh hạn chế xuất khẩu từ Trung Quốc được áp dụng từ tháng 1/2026 đang giáng thêm một đòn mạnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cuối cùng, dòng tiền đầu tư vẫn đang cho thấy sự mạnh mẽ. Dữ liệu từ Khảo sát Bạc Thế giới chỉ ra nhu cầu đầu tư vật chất trong năm 2025 và đầu 2026 đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm, với động lực chính đến từ các nhà đầu tư Ấn Độ và sự dịch chuyển danh mục đáng kể của giới đầu tư châu Âu từ các kim loại quý khác sang bạc.

Tỷ lệ Vàng - Bạc: Những tín hiệu cần thận trọng

Tỷ lệ vàng-bạc (Gold-Silver Ratio) – một chỉ báo định giá kinh điển – đang cho thấy những tín hiệu thú vị. Sau khi rớt xuống mức thấp 43, tỷ lệ này hiện đang dao động quanh mức 61. So với mức trung bình lịch sử (từ 65 đến 75), bạc hiện tại đang ở mức định giá tương đối hợp lý so với vàng: không quá rẻ, cũng không quá đắt.

Điều này có nghĩa là tình trạng bạc bị "định giá thấp nghiêm trọng" – vốn là chất xúc tác cho các đợt tăng giá điên rồ trước đây – đã phần nào được giải quyết. Do đó, giới chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư không nên chủ quan. Các chiến lược gia từ LBBW nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều yếu điểm, việc bạc liên tục giữ được hiệu suất vượt trội so với vàng là một kịch bản đầy thách thức. Thay vì mua bạc chỉ vì kỳ vọng tỷ lệ vàng-bạc sẽ trở về mức bình thường, dòng tiền hiện tại đang đặt cược vào một chu kỳ phục hồi và tăng trưởng kinh tế thực sự.

Xét trên biểu đồ kỹ thuật, bạc đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Đối với kịch bản tăng (Bullish), mức kháng cự gần nhất nằm ở 81,81 USD, tiếp theo là 82,50 USD. Nếu phe mua chinh phục thành công ngưỡng 82,50 USD, cánh cửa tiến thẳng lên mục tiêu 84 USD sẽ hoàn toàn rộng mở, xác nhận xu hướng đảo chiều bền vững.

Ở chiều ngược lại đối với kịch bản giảm (Bearish), mức hỗ trợ trung tâm là 73,14 USD, các chốt chặn tiếp theo lần lượt là 72 USD và 70,90 USD. Dù vậy, miễn là giá bạc giữ được trên vùng 73 USD, bức tranh kỹ thuật tổng thể vẫn mang sắc thái tích cực.

Khởi đầu của siêu chu kỳ hay chỉ là phản xạ thái quá?

Câu trả lời trung thực nhất lúc này là: Cả hai kịch bản đều có khả năng xảy ra. Đó chính là sự quyến rũ nhưng cũng là cạm bẫy của bạc.

Phe bò (kỳ vọng tăng) có trong tay những lập luận đanh thép: sự thiếu hụt nguồn cung cấu trúc, dòng tiền đầu tư ổn định và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách trong trung hạn. Lịch sử cho thấy, một khi vàng thiết lập xu hướng tăng, bạc thường sẽ bứt tốc với tỷ lệ phần trăm ấn tượng hơn rất nhiều.

Ngược lại, phe gấu (kỳ vọng giảm) cảnh báo về ngòi nổ địa chính trị tại vùng Vịnh, rủi ro lãi suất neo cao kéo dài và bóng ma suy thoái kinh tế có thể bóp nghẹt nhu cầu công nghiệp. Cú sập 22% chỉ trong vài tuần trước đó là minh chứng rõ ràng nhất cho mức độ sát thương của sự biến động.

Bước vào giữa năm 2026, bạc vẫn nghiễm nhiên giữ ngôi vị kim loại quý hấp dẫn bậc nhất, nhưng đồng thời cũng là loại tài sản "khó nhằn" nhất.

Việc giá phục hồi qua 80 USD là một tín hiệu mua ngắn hạn đầy hứa hẹn, cho thấy đáy kỹ thuật có thể đã được thiết lập. Tuy nhiên, một xu hướng tăng trưởng dài hạn chỉ được bảo chứng khi mốc 82 USD bị phá vỡ.

Nhà đầu tư tham gia thị trường lúc này cần chuẩn bị tâm lý cho những biên độ giật lắc từ 5% đến 10% theo cả hai chiều. Đối với những nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược dài hạn, những đợt rung lắc ngắn hạn không làm suy suyển tiềm năng cơ bản của kim loại trắng. Ngược lại, lịch sử đã chứng minh: những nhịp điều chỉnh sâu như những tuần vừa qua thường mở ra cơ hội "lên tàu" tuyệt vời nhất.

Tham khảo: Metal.com﻿