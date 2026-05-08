SpaceX sắp “đốt” tới 119 tỷ USD trước IPO: Elon Musk đang chuẩn bị canh bạc lớn nhất lịch sử AI và vũ trụ?

Theo các tài liệu và thông báo từ chính quyền địa phương tại bang Texas, SpaceX đang tăng tốc đầu tư hạ tầng ở quy mô chưa từng có. Một trong những dự án đáng chú ý nhất là khu phức hợp sản xuất chip Terafab mà công ty dự định phát triển cùng Tesla.

Riêng dự án này được ước tính cần tối thiểu 55 tỷ USD vốn đầu tư, thậm chí có thể tăng lên tới 119 tỷ USD nếu triển khai đầy đủ các giai đoạn phát triển. Động thái mới phản ánh tham vọng ngày càng lớn của Elon Musk trong việc biến SpaceX thành tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực.

Elon Musk không chỉ tập trung vào không gian mà còn mở rộng sang trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán quy mô lớn. Trong nhiều năm qua, SpaceX đã xây dựng vị thế thống trị trong ngành công nghiệp không gian tư nhân nhờ dịch vụ phóng tên lửa, mạng internet vệ tinh Starlink và các hợp đồng quốc phòng với chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, quy mô đầu tư mới cho thấy công ty đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác, nơi AI và năng lực điện toán có thể trở thành trọng tâm chiến lược tiếp theo.

SpaceX tăng tốc chi tiêu hàng chục tỷ USD cho AI, vệ tinh và sản xuất chip

Theo các kế hoạch được tiết lộ, SpaceX hiện không chỉ đầu tư vào các bệ phóng tên lửa mới tại Florida hay mở rộng hệ thống Starlink, mà còn xây dựng thêm một nhà máy sản xuất pin mặt trời ở Texas.

Song song với đó, công ty cũng đặt mục tiêu cực kỳ tham vọng: đưa tới một triệu vệ tinh AI lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp trong những năm tới. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, SpaceX có thể sở hữu một trong những hạ tầng AI ngoài không gian lớn nhất từng được xây dựng.

CEO của SpaceX, Elon Musk

Nhiều chuyên gia cho rằng các khoản chi tiêu khổng lồ hiện nay có liên quan trực tiếp tới kế hoạch IPO mà SpaceX được cho là đang chuẩn bị. Các tài liệu nộp trong quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chiến lược phân bổ vốn của công ty.

Ezinne Uzo-Okoro, đối tác quản lý tại quỹ đầu tư tư nhân Calthorpe Group và từng là quan chức chính phủ Mỹ phụ trách lĩnh vực không gian, cho biết bà tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa các dự án quy mô lớn của Elon Musk.

Theo bà, thành tích của Musk tại SpaceX và Tesla cho thấy ông có khả năng truyền đạt tầm nhìn và huy động nguồn lực để biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực. Một phần áp lực tài chính mới của SpaceX cũng đến từ thương vụ liên quan tới xAI, startup AI do Elon Musk thành lập để cạnh tranh với OpenAI, Google và Anthropic.

Hồi tháng Hai, SpaceX đã thực hiện thương vụ mua lại xAI hoàn toàn bằng cổ phiếu. Theo Wall Street Journal, thương vụ này định giá xAI ở mức khoảng 250 tỷ USD. Startup AI này hiện đang tiêu tốn lượng tiền mặt khổng lồ khi chạy đua xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu nhằm theo kịp các đối thủ trong cuộc đua AI tạo sinh.

Hôm thứ Tư, Musk tiếp tục gây chú ý khi tuyên bố sẽ giải thể xAI như một thực thể độc lập, động thái được cho là nhằm tích hợp sâu hơn năng lực AI vào hệ sinh thái SpaceX và Tesla. Không giống nhiều công ty AI khác chỉ tập trung vào mô hình ngôn ngữ, Musk dường như đang theo đuổi chiến lược tích hợp toàn bộ chuỗi hạ tầng: từ chip, trung tâm dữ liệu, điện toán cho tới mạng lưới vệ tinh ngoài không gian.

Điều này lý giải vì sao các dự án của SpaceX hiện trải dài từ sản xuất chip Terafab tới hệ thống điện toán Colossus 1. SpaceX gần đây cũng đạt thỏa thuận với Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, cho phép doanh nghiệp này sử dụng năng lực điện toán từ trung tâm dữ liệu Colossus 1. Dù điều khoản tài chính không được công bố, thỏa thuận cho thấy SpaceX đang dần trở thành một nhà cung cấp hạ tầng AI quy mô lớn chứ không còn đơn thuần là công ty tên lửa.

Canh bạc IPO lớn nhất của Elon Musk?

Nhiều dự án mà SpaceX đang theo đuổi được đánh giá có chu kỳ phát triển kéo dài nhiều năm và tiềm ẩn rủi ro tài chính cực lớn. Tuy nhiên, IPO được xem là chìa khóa giúp công ty huy động thêm hàng chục tỷ USD vốn mới để tiếp tục mở rộng. Đây cũng có thể là lý do khiến SpaceX tăng tốc chuẩn bị hạ tầng trước khi niêm yết công khai.

Trong nhiều năm qua, SpaceX được xem là một trong những startup giá trị nhất thế giới nhưng vẫn chưa IPO. Việc công ty chuẩn bị mở rộng đầu tư ở quy mô hàng chục đến hàng trăm tỷ USD đang làm dấy lên kỳ vọng rằng Elon Musk cuối cùng có thể đưa “con gà đẻ trứng vàng” của mình lên sàn chứng khoán.

Nguồn lực tài chính của SpaceX hiện vẫn khá mạnh nhờ các mảng kinh doanh không gian cốt lõi. Theo Wall Street Journal, năm ngoái SpaceX ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh khoảng 8 tỷ USD trên tổng doanh thu 16 tỷ USD từ các hoạt động liên quan đến không gian. Đây là con số rất đáng chú ý trong ngành công nghiệp vũ trụ vốn nổi tiếng tốn kém và khó sinh lời.

Doanh thu này chủ yếu đến từ hoạt động phóng tên lửa Falcon, dịch vụ internet vệ tinh Starlink và các chương trình vệ tinh an ninh quốc gia hợp tác với chính phủ Mỹ. Lợi nhuận từ các mảng kinh doanh truyền thống được cho là sẽ đóng vai trò “nuôi” những dự án mới đầy tham vọng liên quan đến AI và điện toán.

Trong khi đó, Elon Musk cũng đang thúc đẩy các ưu tiên tương tự tại Tesla. CEO này gần đây liên tục nhấn mạnh tương lai của Tesla sẽ xoay quanh robot hình người, xe tự lái và trí tuệ nhân tạo thay vì chỉ sản xuất ô tô điện.

Bản thân Musk cũng nhiều lần thể hiện sự tự tin vào khả năng thực thi các dự án quy mô lớn của mình. Ông từng tuyên bố: “Tôi nói điều gì đó, và sau đó nó thường xảy ra. Có thể không đúng kế hoạch, nhưng nó thường xảy ra”.

Một trong những dự án được chú ý nhất hiện nay là Terafab, khu phức hợp sản xuất chip mà SpaceX và Tesla cùng tham gia phát triển tại Texas. Theo thông báo của chính quyền hạt Grimes, khu phức hợp này có thể được xây dựng ở phía tây bắc Houston. Musk cũng xác nhận trên mạng xã hội rằng đây là một trong những địa điểm đang được xem xét.

Hiện vẫn chưa rõ SpaceX và Tesla sẽ phân chia chi phí xây dựng Terafab như thế nào. Tuy nhiên, vào tháng 4, Musk cho biết SpaceX sẽ dẫn đầu giai đoạn đầu tiên của nhà máy sản xuất chip “mở rộng quy mô”, còn Tesla sẽ đầu tư khoảng 3 tỷ USD vào cơ sở nghiên cứu của dự án. Nếu toàn bộ kế hoạch được triển khai đầy đủ, Terafab có thể cần tới 119 tỷ USD vốn đầu tư. Con số này đủ để biến đây thành một trong những dự án công nghệ tư nhân lớn nhất nước Mỹ.

Trong bối cảnh AI đang trở thành cuộc đua tiêu tốn hàng trăm tỷ USD trên toàn cầu, SpaceX có vẻ không muốn đứng ngoài cuộc chơi. Và với Elon Musk, tham vọng dường như chưa bao giờ dừng lại ở việc chinh phục không gian.

*Nguồn bài viết: MSN