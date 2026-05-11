Tàu chở khí đốt bất ngờ chuyển sang treo cờ Nga, lấy hàng ở dự án bị Mỹ trừng phạt, đi thẳng đến 'vùng đất gần như không người'

Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vừa chuyển sang treo cờ Nga được cho là đang nhận hàng từ một dự án năng lượng bị Mỹ trừng phạt, cho thấy Moscow có thể đang đẩy mạnh xây dựng một “hạm đội bóng tối” chuyên phục vụ xuất khẩu LNG.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Kpler tổng hợp, tàu Merkuriy đã cập sát kho chứa nổi Saam gần Murmansk, miền tây Nga. Saam là cơ sở nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, được sử dụng để lưu trữ LNG từ dự án Arctic LNG 2, một trong những dự án năng lượng trọng điểm của Nga nhưng hiện chịu các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt từ phương Tây.

Động thái của Merkuriy được xem là dấu hiệu mới cho thấy Nga đang tìm cách mở rộng một mạng lưới vận tải LNG “ngầm” tương tự mô hình từng áp dụng với dầu mỏ.

Trước đó, Reuters cho biết Nga đã bổ sung ít nhất 4 tàu chở LNG mới vào đội tàu treo cờ Nga, gồm Kosmos, Luch, Orion và Merkuriy, trong bối cảnh Liên minh châu Âu chuẩn bị siết chặt hơn việc nhập khí đốt Nga.

Các tàu này có nhiều đặc điểm thường thấy ở “hạm đội bóng tối” là tuổi tàu khá cao đối với một tàu chở LNG, quá trình chuyển chủ sở hữu diễn ra đột ngột, và chủ mới lại là những công ty gần như không có tên tuổi trong ngành.

Riêng Merkuriy gần đây được chuyển sang sở hữu của Celtic Maritime & Trading SA, một doanh nghiệp ít được biết đến, trước đó do Oman Ship Management Co. quản lý. Reuters đưa tin ít nhất 4 tàu từng thuộc Oman đã đổi sang cờ Nga và hướng về vùng Bắc Cực, chủ yếu để nhận và trung chuyển LNG từ các dự án khí đốt của Nga đang bị trừng phạt.

Bối cảnh thị trường hiện nay càng khiến Moscow có động lực thúc đẩy các chuyến hàng kiểu này. Việc nguồn cung khí toàn cầu bị thắt chặt sau khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã đẩy giá LNG tăng mạnh, khiến các khách hàng châu Á ráo riết tìm nguồn thay thế. Reuters từng đưa tin Nga đã chào bán LNG từ các dự án bị trừng phạt với mức giảm giá sâu để hút khách hàng mới ngoài Trung Quốc.

Arctic LNG 2 vốn được thiết kế để trở thành một trong những dự án LNG lớn nhất của Nga, nhưng sản lượng thực tế bị bóp nghẹt bởi lệnh trừng phạt, thiếu tàu vận chuyển chuyên dụng và sự dè chừng của người mua.

Vì vậy, nếu Nga thực sự xây dựng được một đội tàu chuyên phục vụ các chuyến hàng “ngoài luồng”, điều đó có thể giúp Moscow phần nào vượt qua rào cản vận chuyển và tăng xuất khẩu sang các đối tác phía đông.

Không chỉ có Merkuriy, dữ liệu theo dõi tàu còn cho thấy ít nhất 3 tàu khác có hồ sơ tương tự đã đến hoặc đang hướng về vùng Bắc Cực. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng một thị trường LNG “thứ cấp”, ít minh bạch và khó kiểm soát, đang hình thành khá nhanh trong lúc nguồn cung toàn cầu vẫn căng thẳng.

