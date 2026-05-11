Du thuyền bùng phát dịch virus Hanta đã cập bến đất liền sau cả tháng mắc kẹt trên biển, 147 người ngay lập tức được cách ly

Theo Chi Chi | 11-05-2026 - 07:07 AM | Tài chính quốc tế

Các hành khách đang lần lượt rời tàu và được chở đến bệnh viện, xét nghiệm PCR và cách ly nghiêm ngặt trong phòng đơn.

Sáng ngày 10/5 (giờ địa phương), tàu du lịch MV Hondius đã cập cảng Granadilla tại đảo Tenerife, Tây Ban Nha, bắt đầu chiến dịch hồi hương hành khách đầy thận trọng sau khi bùng phát dịch virus Hanta trên tàu.

Chiến dịch này có sự tham gia của nhiều quốc gia và được giám sát chặt chẽ bởi các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ chuyên dụng. Ngay sau khi tàu cập bến, các đội ngũ y tế đã lên tàu để tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ 147 hành khách và phi hành đoàn. Theo kế hoạch, hành khách sẽ được vận chuyển vào bờ bằng các thuyền nhỏ với sức chứa tối đa 10 người theo từng nhóm quốc tịch để đảm bảo an toàn.

Kể từ khi rời Argentina vào tháng trước, sự cố bùng phát virus Hanta trên tàu MV Hondius đã khiến 3 người thiệt mạng. Virus Hanta là một loại bệnh hiếm gặp, thường lây truyền qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh. Một số hành khách khác trước đó cũng đã phải sơ tán khỏi tàu để điều trị y tế khẩn cấp.

Nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã điều động chuyên cơ đến để đón công dân của mình. Đại diện CDC Mỹ cho biết 17 hành khách mang quốc tịch Mỹ hiện chưa có triệu chứng sẽ được đưa về Trung tâm Y tế Đại học Nebraska để cách ly và theo dõi trong vòng 42 ngày. Trong khi đó, 14 hành khách Tây Ban Nha sẽ là nhóm đầu tiên rời tàu để đến một bệnh viện quân đội địa phương, nơi họ sẽ được xét nghiệm PCR và cách ly nghiêm ngặt trong phòng đơn.

Sự xuất hiện của con tàu đã gây ra làn sóng căng thẳng tại quần đảo Canary. Lãnh đạo địa phương, ông Fernando Clavijo, từng bày tỏ sự phản đối đối với việc để con tàu cập cảng tại đây. Các công nhân cảng ở Tenerife cũng đã tổ chức biểu tình vì lo ngại rủi ro lây nhiễm và cho rằng chính quyền thiếu sự minh bạch trong việc thông tin về dịch bệnh.

Theo lộ trình, sau khi hoàn tất việc sơ tán hành khách, tàu MV Hondius cùng phi hành đoàn sẽ tiếp tục di chuyển đến Rotterdam, Hà Lan để thực hiện khử trùng toàn bộ con tàu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định dù vụ việc nghiêm trọng nhưng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng vẫn ở mức thấp.

Nguồn: CNN

