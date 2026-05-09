Nghi hơn 40 người đã rời tàu "ổ dịch" virus Hanta: Châu Âu, châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đồng loạt truy vết hành khách

Tính đến ngày 7/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã ghi nhận 5 ca nhiễm virus Hanta liên quan đến du thuyền MV Hondius.

Lịch trình của tàu MV Hondius dự kiến cập cảng thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 11/5 với gần 150 hành khách. Điều này đang gây tâm lý lo lắng cho cả châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Sự cẩn thận, lo lắng đó là không thừa khi “bóng ma” Covid-19 vẫn còn ám ảnh hàng tỷ người trên toàn thế giới

Nghi vấn 40 người đã rời tàu

Trường hợp nghi nhiễm đầu tiên là một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi bất ngờ phát bệnh trên tàu với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy. Người này qua đời ngay trên tàu hôm 11/4. Hiện đã có 3 ca tử vong và hơn 140 người đến từ 23 quốc gia đang ở trên tàu dưới các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Tàu du lịch MV Hondius rời cảng Praia (Cape Verde) ngày 6/5, trên tàu có các hành khách nhiễm và tử vong do virus Hanta - Ảnh: Reuters

Ba nạn nhân được xác nhận tử vong do virus Hanta, gồm vợ chồng người Hà Lan và 1 người đàn ông quốc tịch Đức, trong đó 2 người đàn ông tử vong ngay trên tàu còn người phụ nữ tử vong khi tới Nam Phi.

Cuối tháng 4, đơn vị điều hành con tàu là Công ty Oceanwide Expeditions cho biết 30 hành khách đã rời tàu tại đảo Saint Helena, một số ca nguy kịch được chuyển khẩn cấp tới châu Âu. Những hành khách còn lại dự kiến cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary (Tây Ban Nha) vào Chủ nhật tuần này (theo giờ địa phương) trước khi được đưa về nước.

Điều đáng nói, Bộ Ngoại giao Hà Lan lại khẳng định số người rời tàu lên tới 40 người với nhiều quốc tịch khác nhau.

Theo Oceanwide Expeditions, toàn bộ hành khách xuống tàu tại đảo St. Helena ở Nam Đại Tây Dương hôm 24/4 đã được liên lạc. Nhóm này đến từ ít nhất 12 quốc gia khác nhau, trong đó có công dân Anh và Mỹ. Đáng chú ý, ca nhiễm virus Hanta đầu tiên chỉ được xác nhận vào đầu tháng 5, tức nhiều ngày sau khi một số hành khách đã trở về nước.

Lộ trình tàu MV Hondius và những nơi có hành khách xuống tàu - Ảnh: CNN

WHO nhận định có thể sẽ xuất hiện thêm ca bệnh mới, song cơ quan này nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy nguy cơ bùng phát đại dịch quy mô lớn tương tự Covid-19. Tuy nhiên, WHO cho rằng cặp vợ chồng người Hà Lan có thể đã nhiễm bệnh trước khi lên tàu, trong thời gian du lịch tại Argentina.

Argentina truy vết hành trình của các hành khách

Giới chức Argentina hiện đang tái dựng lại lịch trình di chuyển của cặp vợ chồng Hà Lan trước khi họ lên tàu MV Hondius tại Ushuaia ngày 1/4 nhằm xác định nguồn lây.

Bộ Y tế Argentina cho biết chưa phát hiện ca bệnh nào trong nước liên quan trực tiếp đến ổ dịch trên du thuyền.

Tuy nhiên, virus này từng lưu hành tại một số khu vực ở Argentina. Sau khi nhập cảnh ngày 27/11 năm ngoái, cặp đôi người Hà Lan đã nhiều lần di chuyển qua lại giữa Argentina và Chile trước khi tham gia chuyến hải trình.

Ngày 31/1, họ quay lại Argentina qua các tỉnh Neuquén và Misiones - hai khu vực từng được WHO xác định là nơi virus Hanta từng lưu hành.

Ngày 13/3, cặp đôi rời Argentina sang Uruguay bằng đường bộ trước khi quay lại vào ngày 27/3 để tới Ushuaia lên tàu du lịch.

Bộ Y tế Argentina cho biết các cơ quan chức năng sẽ tới những địa điểm liên quan đến hành trình của cặp đôi nhằm phục vụ điều tra dịch tễ. WHO cũng đang phối hợp với các quốc gia liên quan để hỗ trợ truy vết quốc tế, giám sát những người có nguy cơ phơi nhiễm và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng ở quy mô lớn.

Anh cách ly người nghi nhiễm

Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết, hai hành khách người Anh đang tự cách ly tại nhà và một công dân Anh khác đã được sơ tán khỏi tàu để đưa đến Hà Lan điều trị.

Các nhân viên y tế hộ tống một bệnh nhân (thứ hai từ phải sang), được sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius vì nghi nhiễm virus hantavirus - Ảnh: CNN

Mỹ theo dõi chặt chẽ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của các hành khách mang quốc tịch Mỹ từng đi trên tàu MV Hondius. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đạo phản ứng phối hợp liên ngành, bao gồm liên lạc trực tiếp với hành khách và hợp tác với các đối tác quốc tế.

Cơ quan y tế California cũng đang theo dõi một số lượng người không được tiết lộ, nhưng cho đến nay chưa có thông tin nào cho thấy họ bị bệnh hoặc nhiễm bệnh.

Hà Lan điều trị cho 3 người

Quốc gia này đang tiếp nhận điều trị cho 3 người được sơ tán khỏi tàu, gồm một công dân Anh, một người Đức 65 tuổi và một thành viên thủy thủ đoàn người Hà Lan 41 tuổi. Hai người trong số này đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Ngoài ra, giới chức y tế Hà Lan đang xét nghiệm thêm 3 người có triệu chứng sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm virus trên máy bay, trong đó có một tiếp viên hàng không đã từng tiếp xúc với nữ hành khách Hà Lan đã tử vong.

Thụy Sĩ có ca dương tính

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết một hành khách sau khi rời tàu và trở về nước đã được xác nhận dương tính và đang điều trị tại Zurich.

Pháp có 8 ca liên quan

8 công dân nước này không liên quan đến tàu MV Hondius được xác định đã tiếp xúc gần với một ca dương tính với virus Hanta trên chuyến bay quốc tế từ Saint Helena đến Johannesburg hôm 25/4. Một người trong số đó xuất hiện triệu chứng nhẹ và đang được xét nghiệm, cách ly.

Singapore hiện cách ly và xét nghiệm hai cư dân từng ở trên tàu.

Canada ghi nhận ba người liên quan đến chuyến đi, gồm hai hành khách trở về trước thời điểm công bố ổ dịch và một người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân có triệu chứng. Tất cả hiện chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Nam Phi: Một công dân Anh phát bệnh trên tàu ngày 27/4 đang điều trị tích cực tại Johannesburg. WHO cho biết tình trạng của người này đang được cải thiện.

Theo CNN, Reuters