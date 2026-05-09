Thị trường việc làm Mỹ bất ngờ đảo chiều mạnh, dự đoán khả năng Fed không cắt giảm lãi suất tăng vọt tới 93%

Báo cáo việc làm quan trọng được công bố ngay trước thời điểm ông Kevin Warsh chuẩn bị chính thức tiếp quản ghế Chủ tịch Fed trong một tuần tới.

Chiến lược gia kinh tế Marco Casiraghi nhận định rằng báo cáo này củng cố quan điểm thị trường lao động đang ổn định. Điều này cho phép Fed tập trung vào việc kiểm soát cú sốc giá dầu để đảm bảo lạm phát lõi không bị ảnh hưởng nặng nề hơn dự kiến.

Thị trường lao động Mỹ bổ sung thêm 115.000 việc làm trong tháng 4, vượt xa con số 65.000 việc làm mà các chuyên gia phân tích kỳ vọng. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ổn định ở mức 4,3%.

Tăng trưởng việc làm vốn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực y tế nay đã bắt đầu lan rộng sang các ngành khác như vận tải, kho bãi và bán lẻ. Ngược lại, số lượng việc làm trong ngành sản xuất và khu vực chính phủ liên bang vẫn tiếp tục sụt giảm.

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ ghi nhận sự biến động mạnh trong năm nay. Dữ liệu tháng 3 đã được điều chỉnh tăng thêm 7.000 việc làm lên mức 185.000. Đây là một sự đảo chiều hoàn toàn so với con số 156.000 việc làm bị mất trong tháng 2 và gần sát với mức tăng bùng nổ 160.000 việc làm hồi tháng 1.

Trưởng bộ phận chiến lược thu nhập cố định Leslie Falconio tại UBS Global Wealth Management cho rằng dù các số liệu việc làm phi nông nghiệp có phần bất ổn, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì trong khoảng 4,3% đến 4,5%. Do đó, báo cáo này khó có thể làm thay đổi lộ trình chính sách sắp tới của Fed.

Trong tuần này, nhiều quan chức Fed nhận định thị trường việc làm vẫn ổn định ngay cả trước khi báo cáo chính thức được công bố. Tuy nhiên, họ bày tỏ lo ngại về việc xung đột tại Trung Đông có thể gây tổn hại đến tăng trưởng việc làm nếu giá năng lượng cao dai dẳng.

Chủ tịch Fed Beth Hammack chi nhánh Cleveland lo ngại giá năng lượng cao sẽ làm giảm chi tiêu tiêu dùng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp và khiến họ hạn chế tuyển dụng.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Alberto Musalem của chi nhánh St. Louis cho biết các doanh nghiệp có thể đã tuyển dụng mạnh mẽ hơn nếu không có những bất ổn kinh tế hiện tại. Ông dẫn lời CEO của một công ty sản xuất lớn rằng sự bất ổn quá cao là lý do khiến họ ngừng tuyển dụng.

Cả bà Hammack và ông Musalem đều cho biết họ lo ngại về lạm phát hơn là thị trường việc làm. Nguyên nhân là do giá năng lượng tăng cao, trong khi lạm phát đã cao trên mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm qua. Thêm vào đó, việc tăng thuế quan cũng đã đẩy giá hàng hóa lên cao.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã tăng 3,5% trong tháng 3, cao hơn mức 2,8% ghi nhận vào tháng 2 trước khi xung đột nổ ra. Lạm phát lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, cũng tăng 3,2%.

Chiến lược gia Ellen Zentner tại Morgan Stanley Wealth Management nhận định rằng dữ liệu việc làm khả quan khiến Fed tiếp tục ở trạng thái chờ đợi và tập trung vào mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Các đợt cắt giảm lãi suất vẫn chưa thể xuất hiện trong tương lai gần. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự đoán tới 93,4% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6.

