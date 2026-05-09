Quốc gia nhỏ nhất châu Á sắp có thêm 6 "viên ngọc" quý, liên tục lập kỷ lục ở ngành công nghiệp không khói

Mới đây, thương hiệu khách sạn SIX & SIX Private Islands đã chính thức công bố chiến lược phát triển 6 dự án dân cư siêu sang tại Maldives trong vòng 6 năm tới. Hai dự án tiên phong, Rah Gili và Don Maaga, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026, đánh dấu bước đi quan trọng của doanh nghiệp trong việc tái định hình chuẩn mực sống thượng lưu dựa trên các giá trị về sự nguyên bản và bền vững.

Trong giai đoạn đầu, RAH GILI Maldives sẽ được triển khai tại khu vực South Malé Atoll, cách sân bay quốc tế Velana khoảng 40 phút di chuyển bằng tàu cao tốc. Dự án có diện tích khoảng 87.700 m² với 74 căn biệt thự, bao gồm cả biệt thự ven biển và trên mặt nước. Diện tích mỗi căn dao động từ 171 m² đến 257 m².

Dự án thứ hai là DON MAAGA Maldives, vị trí gần sân bay hơn, với thời gian di chuyển khoảng 25 phút bằng tàu cao tốc. Quy mô dự án lớn hơn, đạt 117.275 m² với 57 căn biệt thự. Diện tích mỗi căn trải rộng từ 515 m² đến 9.000 m², bao gồm các loại hình từ biệt thự mặt nước đến khu nhà riêng trên đảo với nhiều phòng ngủ.

Sự xuất hiện của SIX & SIX vào năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Maldives, nơi mà giá trị của mỗi mét vuông không chỉ nằm ở sự xa xỉ, mà còn ở cách con người tương tác với nhịp điệu tự nhiên của đại dương.

Maldives là một quốc gia nhỏ nhất châu Á và nằm trong mười quốc gia nhỏ nhất thế giới. GDP bình quân đầu người của Maldives vào năm 2024 là 13,215.54 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Maldives tăng 685.18 USD/người so với con số 12,530.36 USD/người trong năm 2023. Ước tính GDP bình quân đầu người Maldives năm 2025 là 13,938.19 USD/người.

Ngành du lịch là trụ cột chính của nền kinh tế Maldives, đóng góp trực tiếp và chiếm phần lớn doanh thu ngoại tệ của quốc gia này. Năm 2026, Maldives ghi nhận sự bùng nổ du lịch với dự báo lượng khách quốc tế có thể chạm mốc 2,4 triệu lượt, tiếp tục khẳng định vị thế "thiên đường nghỉ dưỡng" hàng đầu thế giới.

Sự bứt phá về con số doanh thu không chỉ đến từ nỗ lực xúc tiến thương mại, mà còn xuất phát từ sự nhạy bén của Maldives trong việc nắm bắt tâm lý khách hàng hậu đại dịch. Sau COVID-19, nhu cầu tìm kiếm các điểm đến an toàn, biệt lập và gần gũi với thiên nhiên đã trở thành xu hướng chủ đạo của du khách toàn cầu, đặc biệt là phân khúc hạng sang.

Với đặc thù địa lý gồm hơn 1.200 hòn đảo lớn nhỏ, Maldives sở hữu lợi thế tự nhiên mà hiếm nơi nào có được. Mô hình "mỗi hòn đảo là một khu nghỉ dưỡng" cho phép các resort thiết kế không gian riêng tư tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào và rủi ro của những điểm du lịch đại chúng. Đây chính là yếu tố then chốt biến quốc đảo này thành lựa chọn lý tưởng cho hành trình nghỉ dưỡng "chữa lành" – nơi sự yên tĩnh và an toàn được đặt lên hàng đầu.