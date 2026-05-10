Anh Dũng | 10-05-2026 - 15:58 PM | Tài chính quốc tế

Không phải Mỹ, quan chức cấp cao Nga cảnh báo đây mới là đối thủ hàng đầu của Kremlin sau hơn 80 năm

"Lần đầu tiên kể từ sau năm 1945, châu Âu trở thành 'đối thủ chính' của Nga".

Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Nga (RIAC) Dmitry Trenin đã đưa ra nhận định trên trong chương trình Going Underground.

Theo chuyên gia quan hệ quốc tế nổi tiếng này, Nga đang tham gia vào một cuộc chiến mang tính diện rộng hơn là một cuộc xung đột song phương với Ukraine. Ông Trenin nhìn nhận đây là một cuộc chiến ủy nhiệm mà phương Tây đang thực hiện đối với Moscow.

Ông Trenin đánh giá rằng trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có xu hướng giảm dần sự can dự vào vấn đề Ukraine, thì các quốc gia châu Âu lại đang gia tăng can thiệp.

Chuyên gia này cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang sử dụng mối đe doạ từ Nga như một công cụ để củng cố sự đoàn kết nội khối trong Liên minh Châu Âu (EU) và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc quân sự hóa.

Theo nhận định của ông, Ukraine đang bị phương Tây “lợi dụng” trong cuộc đối đầu dai dẳng chống lại Nga từ thế kỷ 16.

Vị chuyên gia này bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng Nga sẽ đạt được các mục tiêu đề ra trong cuộc xung đột dù quá trình này sẽ cần nhiều thời gian. Ông Trenin định nghĩa tầm nhìn chiến thắng của Nga bao gồm việc xử lý các thành phần cực hữu tại Ukraine cũng như các nhóm tinh hoa châu Âu đang nỗ lực xây dựng hình ảnh tiêu cực về Nga.

Về vai trò trung gian của ông Trump, Chủ tịch RIAC nhận định khả năng thúc đẩy các giải pháp then chốt để kết thúc xung đột của Tổng thống Mỹ còn gặp nhiều hạn chế. Điều này dẫn đến tầm ảnh hưởng thực tế của ông Trump đối với cục diện chiến sự không lớn như kỳ vọng.

Theo ông Trenin, Tổng thống Mỹ chưa thể thuyết phục được các bên có quan điểm cứng rắn tại EU và ban lãnh đạo Ukraine hành động theo những thoả thuận chung đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage, Alaska vào tháng 8 năm ngoái.

Theo RT

