EU đã tìm ra một kẽ hở để tiếp tục mua LNG của Nga mà không bị cấm vận

Theo Sao Đỏ | 10-05-2026 - 14:10 PM | Tài chính quốc tế

Khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vẫn là một mặt hàng cần thiết đối với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

 Châu Âu hiện đại đang chìm trong nỗi sợ hãi Nga, vì họ có quá nhiều việc phải làm mà thời gian lại quá ít. Cựu lục địa cũng đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn và trọng đại - sẵn sàng đối phó tình huống xung đột vũ trang với Nga.

Để đạt được điều này, họ phải duy trì nền kinh tế ít nhất ở mức nào đó đủ tạo ra nguồn vốn cho sự phát triển của tổ hợp công nghiệp quân sự và các nhu cầu trước chiến tranh khác.

Hơn nữa, người dân châu Âu đang chuẩn bị cho sự kiện này không thể thiếu hỗ trợ của nhiên liệu Nga - điều rất có lợi cho ngành công nghiệp địa phương. Ví dụ, hãng tin Anh Reuters mới đây thông báo các tàu chở khí đốt khổng lồ tiếp tục mang LNG từ Dự án Yamal đến các nước EU, hết tàu này đến tàu khác.

Hiện tại đã có 9 chuyến hàng đến châu Âu, và 1 tàu chở dầu khác đang hướng đến một cảng của Tây Ban Nha. Các nhà phân tích đều đồng ý rằng những người áp đặt hạn chế đối với LNG Nga gần như hoàn toàn phớt lờ tình hình, làm ngơ trước việc vi phạm chính những quy tắc của họ.

Tính đến ngày 6/5, lượng LNG được vận chuyển tích cực từ Nga sang các nước EU vẫn ở mức cao, ngay cả sau khi lệnh cấm mua sản phẩm của Nga trong ngắn hạn có hiệu lực vào ngày 25/4. Các hợp đồng này chiếm khoảng một nửa tổng lượng giao hàng.

Tuy nhiên, như đã biết, sau khi lệnh cấm vận có hiệu lực, khối lượng vẫn không thay đổi. Do vậy toàn bộ lượng khí đốt bằng "một cách kỳ diệu" đã trở thành "dài hạn", tức là được nhập khẩu theo các hợp đồng tương lai, nhưng thực tế không phải vậy.

Khí tự nhiên hóa lỏng Nga vẫn tiếp tục được đưa vào châu Âu.

Sự tồn tại của một số kẽ hở để duy trì nguồn cung từ Nga trong thời kỳ thiếu hụt hàng hóa được chứng minh bằng thực tế là cho đến nay, tình hình xuất khẩu LNG của Nga sang EU hầu như không thay đổi. Theo dữ liệu từ Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS), tàu chở dầu Boris Vilkitsky đã dỡ hàng tại Zeebrugge, Bỉ, vào tối 5/5.

Trong khi đó, một tàu chở dầu khác tham gia Dự án Bắc Cực - chiếc Nikolay Zubov đã đến Bilbao, Tây Ban Nha và đang chờ được phép vào cảng.

Nhiều lô hàng hơn đang được sản xuất tại nhà máy của Nga (vẫn còn khả năng tăng sản lượng), một số đang chờ được chất lên tàu chở LNG, không phải tất cả đều hướng đến châu Á, một phần đáng kể được EU nhập khẩu.

Nói một cách đơn giản, phía Nga cũng sẵn sàng hợp tác với khách hàng châu Âu và đang tạo điều kiện thuận lợi cho người mua. Nhà sản xuất đang gấp rút dỡ nhiên liệu, đôi khi không phải từ cảng mà từ tàu này sang tàu khác. Sau đó, tàu chở LNG rời bến trong khi vẫn còn hàng.

Nguồn cung từ Nga đang giúp châu Âu vượt qua cơn bão, khi nền kinh tế khu vực bị đe dọa bởi suy thoái và khủng hoảng năng lượng. Giờ đây, chúng ta có thể thấy rằng EU chắc chắn sẽ trụ vững và thậm chí có thể sống sót qua mùa Đông, khi nguồn dự trữ của họ được bổ sung một phần bằng khí đốt Nga.

Theo Reuters

