Xuất khẩu xăng dầu chạm đáy 10 năm, Trung Quốc ‘thủ thế’ trước cú sốc năng lượng

Lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm trở lại đây. Nguyên nhân chính là do việc eo biển Hormuz bị phong toả, làm nghẽn nguồn cung đến quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới này.

Dữ liệu từ cơ quan hải quan công bố vào ngày 9/5 cho thấy lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 4 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 38,5 triệu tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022.

Hiện tại, Trung Quốc nhập khẩu khoảng một nửa lượng dầu thô từ Trung Đông. Do đó, việc eo biển bị phong tỏa đã làm giảm mạnh số lượng tàu chở dầu và các sản phẩm tinh chế đến các thị trường quốc tế.

Dữ liệu hải quan của Trung Quốc không phân biệt giữa lượng dầu vận chuyển bằng đường biển và dầu vận chuyển qua đường ống. Tuy nhiên, số liệu từ công ty theo dõi tàu biển Kpler cho thấy lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu bằng đường biển chỉ đạt 8,03 triệu thùng mỗi ngày, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022.

Mặc dù lượng nhập khẩu sụt giảm, công ty theo dõi tàu biển Vortexa ước tính lượng dầu thô dự trữ của Trung Quốc vẫn tăng thêm 17 triệu thùng trong tháng 4. Tuy nhiên, đơn vị này dự báo lượng dự trữ sẽ giảm dần trong tháng 5.

Sự gián đoạn tại Trung Đông đã buộc Trung Quốc phải thắt chặt quản lý việc xuất khẩu các sản phẩm tinh chế như xăng và nhiên liệu máy bay nhằm bảo vệ thị trường nội địa.

Chính sách này đã khiến lượng xuất khẩu dầu tinh chế trong tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 năm. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu chỉ đạt 3,1 triệu tấn, giảm khoảng 1/3 so với tháng 3.

Con số này thậm chí có thể cao hơn thực tế tiêu thụ tại châu Á và các khu vực khác do dữ liệu đã bao gồm cả các lô hàng sang Hồng Kông. Thông thường, Hồng Kông là điểm đến chính cho các sản phẩm tinh chế của Trung Quốc và không nằm trong diện kiểm soát xuất khẩu.

Bên cạnh dầu mỏ, lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên cũng giảm 13% xuống còn 8,42 triệu tấn. Tuy nhiên, dữ liệu này không tách riêng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển và khí đốt vận chuyển qua đường ống trên đất liền. Trung Quốc hiện đang nhập khẩu một lượng lớn LNG từ khu vực vùng.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc vẫn cao hơn 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 185,3 triệu tấn.

