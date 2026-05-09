Giữa vòng kiềm toả năng lượng của Mỹ, Cuba nhận món quà quý từ nước cạnh Việt Nam

Liên minh Điện lực Quốc gia Cuba (UNE) đang triển khai chương trình lắp đặt 5.000 hệ thống điện mặt trời công suất 2 kW do Trung Quốc viện trợ. Đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng và duy trì các dịch vụ công thiết yếu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng tại đảo quốc này đang diễn biến phức tạp do lệnh phong toả năng lượng của Mỹ.

Bà Elena Maidelín Ortiz Fernández, trưởng dự án, cho biết công tác triển khai đang được phối hợp chặt chẽ ở mọi cấp chính quyền. Trong đó, 2.671 hệ thống sẽ được lắp đặt tại các trung tâm dịch vụ quan trọng ở tất cả các đô thị trên toàn quốc.

Các cơ sở thụ hưởng bao gồm nhà hộ sinh, viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người cao tuổi và các bệnh viện đa khoa.

Các dịch vụ công như nhà tang lễ, chi nhánh ngân hàng, điểm đổi ngoại tệ, trạm phát thanh địa phương, trạm thu phát sóng, cơ sở hạ tầng của tập đoàn viễn thông ETECSA và các văn phòng thương mại của UNE.

Bà Ortiz Fernández nhấn mạnh mục tiêu không phải là tự chủ năng lượng hoàn toàn, mà là đảm bảo năng lượng cho các cơ sở này trong những thời điểm then chốt. Một hệ thống 2 kW là công cụ hoàn hảo để bảo vệ những gì cốt yếu nhất của một đô thị, bà nói

Điểm đặc biệt của dự án này là các hệ thống hoạt động độc lập, không kết nối với lưới điện quốc gia. Điều này cho phép các cơ sở tiếp tục hoạt động ngay cả khi xảy ra tình trạng mất điện diện rộng, đảm bảo duy trì các hoạt động quan trọng như triển khai chương trình tiêm chủng, chăm sóc người cao tuổi tại các viện dưỡng lão và duy trì hoạt động của hệ thống ngân hàng vốn đang bị gián đoạn do cắt điện.

Để vượt qua những hạn chế về nhiên liệu và vận tải, đội ngũ dự án đã phối hợp chặt chẽ với các công ty điện lực địa phương và đơn vị vận chuyển để đưa thiết bị đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước.

Bên cạnh các cơ sở công, 2.329 hệ thống còn lại sẽ được lắp đặt tại các hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa.

Trước đây, nhiều hộ gia đình sử dụng máy phát điện chạy dầu chỉ đủ cung cấp điện trong 4 giờ, nhưng hiện tại cũng không thể hoạt động do khan hiếm nhiên liệu. Việc lắp đặt điện mặt trời sẽ giúp các gia đình này sử dụng được nhiều thiết bị điện hơn trong thời gian dài hơn.

Đặc biệt, dự án cũng nhắm tới các hộ gia đình "0 volt" — những nơi chưa từng được tiếp cận với điện lưới.

Theo Power Magazine﻿