Khảo sát tiết lộ uy tín toàn cầu của Mỹ tụt xuống dưới cả Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (ADF) - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Đan Mạch, được cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thành lập năm 2017, nhằm phản ứng lại sự rút lui của Mỹ khỏi vũ đài toàn cầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Trong 6 năm qua, ADF đã công bố các báo cáo Chỉ số Nhận thức Dân chủ, đánh giá “tình trạng dân chủ” ở các quốc gia trên toàn thế giới.

Việc ông Trump trở lại nắm quyền đã khiến tỷ lệ ủng hộ Mỹ giảm mạnh, dao động từ +100% đến -100%, hiện tại giảm xuống -16% từ mức +22% hai năm trước.

Theo khảo sát, chỉ số hiện tại thấp hơn cả Trung Quốc (+7%) và Nga (-11%).

Các nước Bắc Âu, Thụy Điển, Na Uy và nước chủ nhà của tổ chức phi lợi nhuận, Đan Mạch, được xếp hạng trong top 3 quốc gia trong bảng xếp hạng mới nhất.

Ukraine nằm trong nhóm 5 quốc gia cuối bảng, đứng thứ 95 với mức giảm -23%.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi công ty thăm dò dư luận Nira Data từ ngày 19/3 đến ngày 21/4, thu hút hơn 94.000 người tham gia tại 98 quốc gia.

Ông Rasmussen nhận định, khi báo cáo được công bố, hiệu quả hoạt động kém cỏi của Mỹ là "đáng buồn nhưng không gây sốc".

Cựu lãnh đạo NATO đổ lỗi hoàn toàn cho ông Trump về tình hình này, viện dẫn các hành động của chính quyền Mỹ, bao gồm những xung đột liên tục với các đồng minh châu Âu về nhiều vấn đề, từ chính sách thương mại hung hăng đến ý định công khai tuyên bố chiếm Greenland từ Đan Mạch.

Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã căng thẳng càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, vốn không được lòng nhiều đồng minh NATO ở châu Âu.

Cuộc xung đột đã dẫn đến tình trạng thiếu dầu toàn cầu, trong đó châu Âu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.