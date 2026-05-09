Đi dạo buổi sáng, phát hiện báu vật bằng vàng 1.500 tuổi

Theo Anh Thư | 09-05-2026 - 15:10 PM | Tài chính quốc tế

Nhìn thấy gò đất lạ dưới gốc một cái cây đổ, người đàn ông đã dùng gậy chọc vào và tìm thấy một báu vật vô giá

Theo Live Science, một báu vật đặc sắc vừa được tìm thấy ở Hove, khu vực ven biển thuộc miền Tây Nam Na Uy. Đó là một phần vỏ kiếm bằng vàng, có niên đại từ thế kỷ thứ VI và được chế tác vô cùng tinh xảo.

Quá trình nó được khai quật hết sức hy hữu: Khi đi dạo buổi sáng, một người đàn ông vô tình thấy một gò đất nhỏ bên dưới gốc một cái cây đổ, nên dùng gậy chọc vào.

"Đột nhiên tôi thấy thứ gì đó lấp lánh. Tôi không hiểu lắm về việc mình đã tìm thấy gì" - thông cáo từ Đại học Stavanger (Na Uy) trích lời người đàn ông may mắn.

Báu vật bằng vàng 1.500 tuổi vừa được tìm thấy ở Na Uy - Ảnh: BẢO TÀNG KHẢO CỔ HỌC ĐẠI HỌC STAVANGER

Báu vật này dài khoảng 6 cm và nặng 33 g, là phần khóa trang trí trên vỏ kiếm của một chiến binh ưu tú. Cho đến nay chỉ có 17 cổ vật tương tự được tìm thấy trên khắp Bắc Âu và đều xuất phát từ một kho báu gồm nhiều món đồ khác.

Nhà khảo cổ Håkon Reiersen từ Bảo tàng Khảo cổ học Đại học Stavanger cho biết cổ vật này bị mòn, cho thấy chủ nhân của nó đã sử dụng rất nhiều.

"Người nào đeo thanh kiếm đó có lẽ là thủ lĩnh ở khu vực này vào nửa đầu thế kỷ thứ VI và có một đội tùy tùng chiến binh trung thành đi theo" - ông Reiersen suy đoán.

Vào thời kỳ đó, toàn miền Nam Na Uy trải qua sự suy giảm dân số đáng kể do các vụ phun trào núi lửa, đợt rét kéo dài và đại dịch dịch hạch. Vì vậy, các nhà khảo cổ cho rằng báu vật này có thể đã được chôn xuống như vật tế lễ dành cho các vị thần để cầu bình an.

Hiện vật được chạm khắc tinh xảo với hình động vật nằm uốn lượn, đan xen nhau như các dải ruy băng, có vị trí còn nguyên hình dạng giống như dây chuyền đính hạt. Đây là dạng trang trí phổ biến ở Na Uy vào nửa đầu thế kỷ thứ VI.

"Phát hiện mới này là một mảnh ghép nữa cho thấy đã từng có một trung tâm quyền lực xung quanh Hove từ năm 200 đến 550 Công nguyên" - nhà nghiên cứu Reiersen cho biết.

