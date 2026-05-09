64 con bê biến mất trong một đêm, trang trại Mỹ thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng

Theo M.Đức | 09-05-2026 - 14:32 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ trộm gia súc quy mô lớn vừa xảy ra tại bang Ohio, Mỹ khi 64 con bê bị lấy đi chỉ trong vài giờ, khiến chủ trang trại thiệt hại lớn.

Một trang trại tại bang Ohio, Mỹ vừa trở thành nạn nhân của một vụ trộm gia súc quy mô lớn sau khi 64 con bê bất ngờ biến mất chỉ trong một đêm tại hạt Mercer.

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Mercer, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày 2/5 đến 6 giờ sáng ngày 3/5 tại một trang trại ở Coldwater, khu vực nằm cách thành phố Cincinnati khoảng hai giờ di chuyển về phía bắc.

Nhà chức trách cho biết số bê bị lấy trộm là giống Holstein, với giá trị ước tính từ 1.800 USD đến 2.000 USD mỗi con, tương đương khoảng 47,5 triệu đến 52,8 triệu đồng. Tổng giá trị thiệt hại của vụ việc có thể lên tới 128.000 USD, tương đương khoảng 3,38 tỷ đồng.

Đàn bê thuộc sở hữu của Gaerke Brother Farms và đang được Selhorst Farms chăm sóc trong giai đoạn đầu của quá trình nuôi dưỡng.

Trong bài đăng trên Facebook, đồng sở hữu Derek Joseph Gaerke cho biết những con bê này khoảng 13 tuần tuổi, vừa cai sữa và đang được nuôi trong một nhà kho cải tạo từ chuồng nuôi gà tây để phục vụ việc chăm sóc bê non. Ông cũng cho biết phần lớn số bê đều đã bị cắt đuôi.

Theo giới chức địa phương, vụ trộm nhiều khả năng được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm trong việc vận chuyển và xử lý gia súc. Cảnh sát trưởng hạt Mercer, ông Doug Timmerman, nhận định với The Daily Standard rằng nhóm thực hiện có thể đã sử dụng nguyên cả một xe moóc chuyên dụng để chở đàn bê đi.

"Thông thường, nhiều khả năng họ đã dùng đầy một xe moóc để chở số bê này đi, và đó có lẽ cũng là lý do họ dừng lại", ông Timmerman cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng đây không phải kiểu vụ việc có thể thực hiện bằng phương tiện thông thường.

"Không thể chỉ lái một chiếc xe van tới rồi chất đàn gia súc này lên được. Muốn làm vậy phải cần xe tải kéo moóc, thậm chí có thể là cả xe đầu kéo cỡ lớn", ông giải thích.

Nhà chức trách tin rằng những kẻ thực hiện vụ việc đã có kế hoạch từ trước liên quan tới việc vận chuyển cũng như khả năng bán lại hoặc tiếp tục nuôi số bê sau khi lấy trộm. Theo thông tin điều tra, mỗi con bê nặng khoảng 250 pound, tương đương hơn 113 kg, và có thể nhận diện thông qua màu lông đen trắng hoặc đỏ trắng đặc trưng.

Hiện cảnh sát đang rà soát camera giám sát tại các khu vực lân cận để phục vụ điều tra. Giới chức cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nghi phạm liên quan tới vụ việc.

Theo M.Đức

