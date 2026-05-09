Chọn Trung Quốc làm đường cao tốc dài nhất nước, láng giềng Việt Nam nuôi tham vọng lớn ở khu vực

Y Vân | 09-05-2026 - 14:51 PM | Tài chính quốc tế

Dự án này cũng một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm xây dựng các hành lang thương mại đường bộ kết nối miền Nam Trung Quốc với khu vực sông Mekong.

Chọn Trung Quốc làm đường cao tốc dài nhất nước, láng giềng Việt Nam nuôi tham vọng lớn ở khu vực

Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ Lào quy hoạch tuyến đường cao tốc dài nhất quốc gia này. Đây là dự án mới nhất trong chiến lược mở rộng kết nối giao thông của Bắc Kinh tại Đông Nam Á nhằm củng cố ảnh hưởng kinh tế và tìm kiếm các tuyến thương mại thay thế trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ.

Theo tờ Laotian Times, Lào đang tiến hành khảo sát lộ trình cho tuyến cao tốc nối thủ đô Viêng Chăn với biên giới phía Đông Bắc giáp Việt Nam. Từ Viêng Chăn, một hệ thống các đoạn đường liên kết dự kiến sẽ kéo dài đến tận biên giới Trung Quốc, với sự tham gia của các doanh nghiệp từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Tập đoàn Thiết kế và Nghiên cứu ZhongGong Hà Nam, doanh nghiệp nhà nước có bề dày 62 năm kinh nghiệm, sẽ chịu trách nhiệm khảo sát thiết kế sơ bộ và nghiên cứu khả thi cho tuyến đường dài từ 186km - 207km này. Dự án được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa mục tiêu của Lào trong việc biến một quốc gia không giáp biển thành "trung tâm kết nối giao thông đường bộ" giữa Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và các khu vực khác thuộc khu vực sông Mekong ở Đông Nam Á.

Ông Jayant Menon, chuyên gia cao cấp tại Viện ISEAS – Yusof Ishak (Singapore), nhận định một quốc gia còn nghèo với 8 triệu dân như Lào đang rất cần những con đường mới để vận chuyển nông sản, đặc biệt là trong mùa mưa khi các con đường đất hiện tại thường xuyên bị tê liệt.

Đối với Bắc Kinh, các tuyến cao tốc tại Lào là chìa khóa để tiếp cận khu vực Mekong. “Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể của Trung Quốc nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua Đông Nam Á, tiến tới Trung Á và châu Âu”, ông Menon phân tích.

Dự án được đề xuất triển khai theo mô hình BOT. Một tập đoàn lớn tại Lào đã trình bày 3 phương án lộ trình khả thi cho các quan chức giao thông vận tải vào thứ Tư (6/5).

Bên cạnh dự án trên, một dự án đường cao tốc Viêng Chăn-Boten dài 440km cũng được lên kế hoạch, dự kiến sẽ kết nối Viêng Chăn với biên giới Trung Quốc vào năm 2030. Tháng 4, Lào và tập đoàn hạ tầng Hunan Banying (Trung Quốc) đã ký bản ghi nhớ về việc nghiên cứu khả thi và thiết kế hai phân đoạn của tuyến đường này.

Trước đó, Trung Quốc đã hoàn thành tuyến đường sắt Lào - Trung trị giá 6 tỷ USD vào năm 2021, cùng hệ thống lưới điện và nhiều nhà máy thủy điện trên sông Mekong tại quốc gia này.

Theo SCMP﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
trung quốc, lào

Thị trường việc làm Mỹ bất ngờ đảo chiều mạnh, dự đoán khả năng Fed không cắt giảm lãi suất tăng vọt tới 93%

Tưởng 'trúng đậm' nhờ giá dầu tăng mạnh, Nga vừa đón kỷ lục buồn chưa từng có

64 con bê biến mất trong một đêm, trang trại Mỹ thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng

