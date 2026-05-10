Bí mật sau khối tài sản 1,3 tỷ USD của "ông trùm" vật liệu chip kín tiếng vừa lộ diện

Nỗ lực tự chủ sản xuất chip của Trung Quốc trong những năm gần đây đã tạo ra một làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nội địa. Trong chuỗi cung ứng phức tạp này, Hubei Dinglong nổi lên như một câu chuyện thành công điển hình.

Sự trỗi dậy của công ty không chỉ giúp củng cố an ninh công nghệ quốc gia mà còn mang lại lợi ích tài chính khổng lồ cho những người đứng đầu. Hubei Dinglong hiện là đơn vị cung cấp các vật liệu then chốt, không thể thay thế trong quy trình sản xuất chip hiện đại.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của công ty niêm yết tại Thâm Quyến đã chứng kiến một đợt tăng trưởng bùng nổ. Chỉ trong vòng một năm qua, giá trị cổ phiếu đã tăng vọt gần 116%, phản ánh niềm tin tuyệt đối của nhà đầu tư vào tiềm năng của hãng.

Sự thăng hoa này đã chính thức đưa hai nhà đồng sáng lập Zhu Shuangquan và Zhu Shunquan vào hàng ngũ những tỉ phú đô la danh giá. Theo các báo cáo tài chính mới nhất, hai anh em hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,3 tỷ USD mỗi người.

Về cơ cấu lãnh đạo, ông Shuangquan (61 tuổi) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, trực tiếp định hướng chiến lược. Trong khi đó, em trai ông là Shunquan (57 tuổi) giữ chức CEO, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Mỗi người hiện đang nắm giữ mức cổ phần tương đương khoảng 15% tổng vốn điều lệ của công ty. Mức định giá tài sản tỉ đô này được tính toán dựa trên giá đóng cửa hôm thứ Sáu của cổ phiếu, tương đương khoảng 9,4 USD mỗi cổ phần.

Mặc dù thị trường đã ghi nhận vị thế mới của họ, phía Hubei Dinglong hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về tình trạng tỉ phú của hai anh em.

Điều này càng làm tăng thêm sự chú ý của giới truyền thông vào sự phát triển âm thầm nhưng đầy mạnh mẽ của doanh nghiệp này trong bối cảnh cuộc đua bán dẫn toàn cầu đang diễn ra gay gắt.

Đột phá công nghệ và nỗ lực tự chủ vật liệu chip

Doanh nghiệp có trụ sở tại Vũ Hán này đã khẳng định vị thế là đơn vị chủ chốt của Trung Quốc trong lĩnh vực đánh bóng cơ học hóa học (CMP). Đây là một quy trình cực kỳ quan trọng và tinh vi, nhằm làm phẳng bề mặt wafer silicon ở cấp độ nguyên tử.

Bề mặt phải tuyệt đối phẳng thì các lớp mạch điện siêu nhỏ mới có thể được in chính xác và các con chip mới có thể được xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo.

Dinglong tự hào khẳng định mình là nhà cung cấp duy nhất tại Trung Quốc có khả năng bao phủ toàn bộ dải vật liệu CMP. Danh mục sản phẩm của họ trải dài từ các loại bùn đánh bóng (slurries) đặc dụng cho đến dung dịch làm sạch chuyên sâu sau quy trình.

Kể từ khi Mỹ siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip vào năm 2022, Dinglong đã quyết liệt mở rộng sang lĩnh vực vật liệu in thạch bản (lithography).

In thạch bản vốn được coi là "nút thắt cổ chai" lớn nhất trong ngành chip Trung Quốc. Quy trình này sử dụng tia cực tím để khắc họa các thiết kế mạch điện tinh vi lên tấm wafer silicon. Hãng hiện đã làm chủ công nghệ sản xuất photoresist (chất cản quang), đóng vai trò như "phim chụp" để lưu giữ thiết kế mạch điện. Tuy nhiên, các sản phẩm tiên tiến nhất của công ty hiện mới chỉ đáp ứng được yêu cầu của các quy trình sản xuất chip cấp thấp hoặc tầm trung.

Bên cạnh đó, Dinglong cũng lấn sân sang mảng vật liệu đóng gói bán dẫn tiên tiến. Một trong những sản phẩm tiêu biểu nhất là keo dán tạm thời chuyên dụng để cố định wafer silicon vào các khối thủy tinh hỗ trợ. Công nghệ này cho phép mài wafer mỏng hơn cả sợi tóc người, là điều kiện tiên quyết để tạo ra bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho các hệ thống AI.

Hiệu quả kinh doanh của mảng này rất ấn tượng khi trong quý 1/2026, lợi nhuận ròng của hãng đã tăng vọt 78% so với cùng kỳ. Cụ thể, lợi nhuận đạt khoảng 36,9 triệu USD trên doanh thu 147,1 triệu USD.

Động lực chính vẫn đến từ mảng vật liệu CMP truyền thống. Mặc dù mảng đóng gói tiên tiến và photoresist vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng công ty xác nhận chúng đã bước vào giai đoạn cung ứng ổn định với số lượng nhỏ.

Năm 2025, hơn một nửa tổng doanh thu 544,1 triệu USD của hãng đến từ các mảng liên quan trực tiếp đến bán dẫn. Ngoài ra, Dinglong còn sản xuất vật liệu cho màn hình OLED thế hệ mới.

Hiện nay, công ty đã thoái vốn một phần mảng máy in để tập trung tối đa cho mặt trận bán dẫn. Khoảng 70% tổng doanh thu của hãng được tạo ra từ thị trường nội địa, phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà sản xuất chip trong nước.

Từ mực máy in đến khát vọng chinh phục thị trường thế giới

Nhìn lại lịch sử, thành công của Hubei Dinglong là kết quả của một hành trình dài. Trước khi khởi nghiệp, hai anh em họ Zhu từng tích lũy kinh nghiệm dày dặn tại các doanh nghiệp nhà nước. Ông Shuangquan từng quản lý tại Hubei International Economic and Foreign Trade, còn ông Shunquan công tác tại Hubei International Economic and Technical Cooperation.

Năm 2000, họ thành lập Dinglong với khát vọng giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng ngoại nhập. Ban đầu, họ tập trung vào hóa chất cho mực in máy in, phân khúc vốn bị các đại gia Nhật Bản và phương Tây thống trị. Sau khi trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong nước, Dinglong thực hiện IPO thành công vào năm 2010 với giá trị 67,4 triệu USD.

Chỉ hai năm sau đó, họ quyết định chuyển hướng sang vật liệu CMP. Ông Shunquan chia sẻ với tờ Securities Times rằng việc mở rộng bắt nguồn từ phát hiện vật liệu CMP có chung nhiều thành phần hóa học cốt lõi với mực in. Sự tương đồng này đã giúp hãng rút ngắn thời gian nghiên cứu.

Năm 2019, ông Shuangquan nhấn mạnh với tờ Changjiang Daily: Trong những ngày đầu thành lập, các doanh nghiệp tư nhân không có gì ngoài ý tưởng và lòng quyết tâm. Ông khẳng định toàn bộ đội ngũ đã dựa vào tinh thần "đập nồi dìm thuyền" để tiến lên. Đến nay, ý chí đó vẫn không thay đổi khi hai anh em tiếp tục hướng tới việc chinh phục những đỉnh cao mới trên thị trường quốc tế.

*Nguồn: SCMP