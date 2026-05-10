Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty Trung Quốc, căng thẳng lại leo thang ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump?

Anh Dũng | 10-05-2026 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo áp các lệnh trừng phạt mới lên nhiều công ty và cá nhân tại Trung Quốc và cả Trung Đông, với cáo buộc hỗ trợ Iran trong các hoạt động quân sự.

Lệnh trừng phạt này nhắm vào 11 thực thể và 3 cá nhân tại Trung Quốc, Iran, Belarus và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Trong số đó, nhiều thực thể tại Trung Quốc bị cáo buộc cung cấp hình ảnh vệ tinh để giúp quân đội Iran tấn công lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần tới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các biện pháp này cũng nhắm vào những bên giúp quân đội Iran mua sắm vũ khí và nguyên liệu thô cho chương trình tên lửa hành trình cũng như thiết bị bay không người lái.

Ông Rubio cho biết phía Mỹ đang đợi phản hồi từ Iran về đề xuất chấm dứt xung đột. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin họ đang xem xét các thông điệp từ Mỹ thông qua trung gian Pakistan nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận hay phản hồi cuối cùng.

Nhiều nguồn tin cho biết hai quốc gia đang tiến gần đến một thoả thuận gồm 14 điểm nhằm chấm dứt chiến sự và khởi động lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo CNBC

