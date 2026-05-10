Iran cảnh báo 'khóa mục tiêu, chờ khai hỏa' vào tài sản Mỹ nếu bị tấn công

Theo Phương Anh/ VTC News | 10-05-2026 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

Iran đã cảnh báo sẽ tiến hành một “đòn tấn công mạnh” nhằm vào các tài sản của Mỹ ở Trung Đông nếu các tàu của Iran bị “gây hấn”.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa đối với các tàu Iran tại eo biển Hormuz nhằm đáp trả việc Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy này.

Hôm 8/5, một chiến đấu cơ Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, M/T Sea Star III và M/T Sevda, bị cho là đang tìm cách vượt qua vòng phong tỏa.

Bộ chỉ huy hải quân của IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) tuyên bố rằng “bất kỳ hành động gây hấn nào” nhằm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn đến một “đòn tấn công mạnh nhằm vào một trong các trung tâm của Mỹ trong khu vực”.

Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian Vũ trụ của IRGC cũng cảnh báo rằng “tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu” và “chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa”.

Các quan chức Mỹ cho biết hôm 8/5 rằng họ đang chờ phản hồi từ Tehran đối với một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn cho đến nay vẫn chưa tạo ra bước đột phá đáng kể nào hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio đã gặp Thủ tướng Qatar tại Miami.

Tại Lebanon, Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục đấu pháo qua lại bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vốn được kỳ vọng sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Hôm 9/5, Vương quốc Anh thông báo triển khai một tàu chiến tới Trung Đông trước khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Bộ Quốc phòng Anh cho biết tàu HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia sẽ hỗ trợ các hoạt động rà phá thủy lôi và bảo vệ tàu thuyền trong khuôn khổ một kế hoạch “hoàn toàn mang tính phòng thủ”.

Những thông tin quốc tế mới nhất xung quanh eo biển Hormuz và đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục được chú ý khi kinh tế thế giới bị ảnh hưởng. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết giá lương thực toàn cầu tăng tháng thứ 3 liên tiếp, do xung đột ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu và đẩy giá phân bón lên cao.

Các nhà kinh tế cho rằng người dân ở các nền kinh tế phát triển đang cắt giảm tiết kiệm để duy trì mức sống, vì chi phí cao hơn liên quan đến cuộc xung đột ở Iran đang trực tiếp đổ dồn lên các hộ gia đình.

Xuất khẩu xăng dầu chạm đáy 10 năm, Trung Quốc 'thủ thế' trước cú sốc năng lượng

Giữa vòng kiềm toả năng lượng của Mỹ, Cuba nhận món quà quý từ nước cạnh Việt Nam

Máy bay hút người vào động cơ tại Mỹ, hơn 200 khách tháo chạy

5 năm sau vụ sập chung cư kinh hoàng tại Mỹ khiến 98 người chết: Dự án thay thế vẫn "ế" toàn bộ căn hộ

Xe điện có thực sự tiết kiệm hơn xe xăng?: Con số từ Bộ Năng lượng Mỹ gây bất ngờ

Thế tiến thoái lưỡng nan của Iran

