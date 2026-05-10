Châu Âu điều máy bay sơ tán công dân khỏi tàu du lịch bùng phát hantavirus

Theo Diễm Châu/VTCnews | 10-05-2026 - 06:20 AM | Tài chính quốc tế

Một số nước châu Âu sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha sơ tán công dân khỏi tàu du lịch bùng phát hantavirus, khiến nhiều người thương vong.

Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha để sơ tán công dân mắc kẹt trên tàu du lịch đang hướng tới đảo Tenerife sau khi con tàu này ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến nhiều người thương vong.

Sân bay Tenerife South tại đảo Tenerife, nơi tàu du lịch MV Hondius dự kiến cập cảng Granadilla de Abona ở Tenerife, quần đảo Canary, Tây Ban Nha ngày 9/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska ngày 9/5 cho biết Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ điều thêm 2 máy bay để đưa những công dân châu Âu còn lại rời tàu. Theo ông Grande-Marlaska, Mỹ và Anh đã xác nhận chuẩn bị máy bay cùng các phương án dự phòng nhằm hỗ trợ sơ tán công dân ngoài EU đến từ những quốc gia không thể tự bố trí phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dự kiến gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Madrid trong chiều 9/5, trước khi cùng Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Y tế nước này tới đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary để phối hợp tiếp nhận tàu.

Chính quyền địa phương cảnh báo việc sơ tán phải hoàn tất từ trưa Chủ nhật đến chiều thứ Hai, trước khi thời tiết trên biển chuyển xấu do giông bão, dự kiến kéo dài tới cuối tháng 5.

Tàu du lịch hạng sang MV Hondius rời vùng biển ngoài khơi Cape Verde để tới Tây Ban Nha từ ngày 7/5, sau khi WHO và EU đề nghị quốc gia này hỗ trợ xử lý việc sơ tán hành khách sau khi phát hiện ổ dịch trên tàu.

WHO cho biết tính đến ngày 8/5 đã có 8 người phát bệnh, trong đó 3 người tử vong, gồm 1 cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Trong số các ca bệnh, 6 trường hợp đã được xác nhận nhiễm hantavirus, 2 ca còn lại cũng đang bị nghi ngờ liên quan đến loại virus này.

Hantavirus thường lây sang người qua tiếp xúc với loài gặm nhấm mang mầm bệnh, dù trong một số trường hợp hiếm hoi virus này cũng có thể lây từ người sang người.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết toàn bộ hành khách cùng 17 thành viên thủy thủ đoàn sẽ được sơ tán khỏi tàu. Song, 30 thành viên thủy thủ đoàn khác sẽ ở lại để tiếp tục đưa tàu tới Hà Lan, nơi con tàu sẽ được khử trùng toàn diện.

Theo kế hoạch, công dân Tây Ban Nha sẽ là nhóm đầu tiên rời tàu, trong khi thứ tự sơ tán các nhóm hành khách còn lại sẽ do cơ quan y tế quyết định. Ông Grande-Marlaska nhấn mạnh hành khách chỉ được phép xuống tàu khi chuyến bay sơ tán của quốc gia họ đã sẵn sàng cất cánh.

Cộng đồng quốc tế đang tỏ ra hết sức quan ngại về thông tin liên quan chủng virus gây chết người này.

