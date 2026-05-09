Điện Kremlin: Thỏa thuận hòa bình với Ukraine vẫn còn rất xa

Điện Kremlin ngày 9/5 nhận định triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine vẫn còn “rất xa”, dù Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực đàm phán.

Phát biểu với phóng viên Pavel Zarubin của truyền hình nhà nước Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Có thể hiểu được việc phía Mỹ đang rất nóng lòng”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tiến trình giải quyết xung đột Ukraine “vô cùng phức tạp” và việc đi đến một thỏa thuận hòa bình sẽ còn mất nhiều thời gian.

Trước đó, Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 9/5 đến hết ngày 11/5. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là khởi đầu cho việc chấm dứt cuộc xung đột này.

Hiện trường một cuộc không kích của Nga tại Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 5/5/2026. (Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine tại vùng Zaporizhzhia/Reuters)

Tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi các binh sĩ Nga đang tham chiến tại Ukraine.

“Chiến thắng luôn thuộc về chúng ta và sẽ tiếp tục như vậy. Chìa khóa thành công nằm ở sức mạnh tinh thần, lòng dũng cảm, sự quả cảm, tinh thần đoàn kết và khả năng vượt qua mọi thử thách” , ông Putin tuyên bố

Ông Putin tiếp tục ví chiến dịch quân sự tại Ukraine với cuộc chiến chống phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ II, cho rằng các binh sĩ Nga hiện nay đang “chống lại một lực lượng gây hấn được toàn bộ khối NATO vũ trang và hậu thuẫn”.

“Dù vậy, họ vẫn đang tiến lên phía trước” , ông Putin nói.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày nhằm tạo điều kiện cho cuộc trao đổi 1.000 tù binh giữa hai bên. Sau đó, ông cũng ban hành sắc lệnh khẳng định sẽ không tấn công Quảng trường Đỏ.