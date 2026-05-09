Quan chức cấp cao Iran ví eo biển Hormuz như 'bom nguyên tử'

Eo biển Hormuz.

“Eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương với một quả bom nguyên tử”, ông Mohammad Mokhber - Cố vấn cấp cao Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei nói.

Ông Mokhber khẳng định Iran sẽ không “từ bỏ những thành quả của cuộc chiến này”, và sẽ tìm cách thay đổi chế độ pháp lý của eo biển, thông qua luật pháp quốc tế nếu có thể và đơn phương nếu cần thiết.

Mỹ đã bác bỏ tham vọng của Iran là "không thể chấp nhận được", với việc Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 8/5 tuyên bố Washington sẽ không bao giờ cho phép Tehran "bình thường hóa" việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ khẳng định cuộc phong tỏa hải quân của họ nhằm mục đích khôi phục tự do hàng hải và gây áp lực buộc Iran phải đạt được thỏa thuận, trong khi Tehran cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại.

Bình luận của ông Mokhber được đưa ra một ngày sau khi lực lượng Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhau tại eo biển hẹp, nơi phần lớn lượng dầu khí vận chuyển trên thế giới đi qua.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết, ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của họ đã bị Iran tấn công bằng tên lửa, UAV và tàu nhỏ "không có lý do".

Lực lượng Mỹ sau đó đáp trả bằng cách tấn công địa điểm phóng tên lửa, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, và các điểm giám sát của Iran.

Tuy nhiên, Tehran cáo buộc Washington tấn công trước, nói lực lượng Mỹ đã nhắm vào một tàu chở dầu Iran trong vùng biển thuộc chủ quyền nước này, và tấn công các khu vực dân cư dọc theo bờ biển phía nam Iran.

Tổng thống Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công, gọi đó là một "cú chạm thân thiện" sau khi Iran "coi thường" Mỹ.

Ông cũng cảnh báo, nếu thỏa thuận ngừng bắn thực sự sụp đổ, "các bạn sẽ chỉ phải chứng kiến ​​một luồng lửa lớn bốc ra từ Iran", đồng thời thúc giục Tehran ký kết một thỏa thuận "nhanh chóng".