Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt quốc gia chạy đua truy tìm virus chết người hantavirus

Theo Kông Anh/VTC News | 09-05-2026 - 20:49 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan y tế ở nhiều quốc gia đang chạy đua để truy tìm và ngăn chặn sự bùng phát của virus hantavirus sau khi Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận trường hợp nhiễm bệnh.

Ba người gồm cặp vợ chồng người Hà Lan và công dân Đức đã thiệt mạng kể từ khi con tàu MV Hondius - tàu du lịch hoạt động trên Đại Tây Dương do công ty Oceanwide Expeditions của Hà Lan điều hành rời Argentina vào tháng trước. Trường hợp nghi nhiễm hantavirus đầu tiên là người đàn ông Hà Lan 70 tuổi, đột nhiên bị ốm trên tàu với triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy. Ông qua đời trên tàu vào 11/4.

Trong khi đó, tổng cộng có 146 người đến từ 23 quốc gia khác nhau - bao gồm 17 người Mỹ vẫn đang ở trên tàu và được áp dụng “biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Loạt quốc gia chạy đua truy tìm virus chết người hantavirus- Ảnh 1.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân đi cách ly vì nghi nhiễm virus hantavirus. (Ảnh: AP)

Trong khi ít nhất 30 hành khách khác đã xuống tàu tại hòn đảo Saint Helena xa xôi ở Nam Đại Tây Dương vào cuối tháng 4 và một số trường hợp nguy kịch được sơ tán bằng máy bay đến châu Âu trong tuần này. Những hành khách còn lại dự kiến ​​sẽ đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào cuối tuần khi họ được đưa trở về nước.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết con tàu sẽ đến Tenerife vào khoảng buổi trưa (giờ địa phương) ngày 10/5.

Argentina hiện đang tái dựng lại lộ trình mà cặp vợ chồng người Hà Lan đi trước khi lên tàu MV Hondius ở Ushuaia vào 1/4 nhằm nỗ lực xác định nguồn gốc lây nhiễm . Bộ Y tế nước này thông tin cho đến nay chưa có trường hợp nào liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch được xác định ở Argentina và không có trường hợp nhiễm virus hantavirus nào được ghi nhận ở Ushuaia trong những thập kỷ gần đây.

Trong khi đó, Cơ quan y tế Mỹ cho biết họ đang theo dõi một số người, bao gồm ít nhất 3 người đã rời tàu và trở về nhà trước đó. Một cư dân Virginia đang được cơ quan y tế tiểu bang theo dõi, nhưng hiện sức khỏe tốt.

Tại Singapore, hai công dân đều là nam giới ở độ tuổi 60 đang tự cách ly và được xét nghiệm virus hantavirus. Một trong hai người đàn ông “bị sổ mũi nhưng sức khỏe nhìn chung vẫn tốt”, trong khi người còn lại không có triệu chứng.

Theo Bộ Y tế Pháp, 8 công dân Pháp không tham gia chuyến du thuyền nhưng cùng chuyến bay với trường hợp nhiễm bệnh. Trong số họ đang có "triệu chứng nhẹ" và các xét nghiệm chẩn đoán đang được tiến hành cũng như biện pháp cách ly đang được áp dụng.

Loạt quốc gia chạy đua truy tìm virus chết người hantavirus- Ảnh 2.

Nhân viên cứu thương mặc đồ bảo hộ quay trở lại cảng Praia sau khi từ tàu ​​du lịch MV Hondius trở về. (Ảnh: Getty)

Tại Anh, Cơ quan Dịch vụ An ninh Y tế cho biết hai công dân Anh rời tàu tại St. Helena vào ngày 24/4 và đang tự cách ly tại nhà như biện pháp phòng ngừa sau khi có khả năng tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Bác sĩ Stephen Kornfeld - người đi nghỉ trên du thuyền này mô tả cách ông phải nhanh chóng hành động sau khi bác sĩ của đoàn bị ốm. “Trong vòng 12 đến 24 giờ, rõ ràng là có một số người bị ốm và tình trạng của họ ngày càng xấu đi. Và tôi bất đắc dĩ trở thành bác sĩ của tàu”, ông Kornfeld nói.

Ông Kornfeld thông tin thêm hầu hết hành khách hầu như không tiếp xúc với những người có triệu chứng nhiễm bệnh. Ông cho hay: “Những người trên tàu đã được cách ly trong 3 đến 4 tuần, vì vậy tôi khá lạc quan rằng hầu hết mọi người sẽ rời tàu tương đối nhanh chóng”.

Tuy nhiên, một số hành khách đã xuống tàu và phân tán khắp nhiều quốc gia trên thế giới trước khi dịch bệnh được hiểu rõ hoàn toàn, một số người so sánh nó với những ngày đầu của đại dịch Covid-19.

Theo công ty Oceanwide Expeditions, họ đang nỗ lực "xác định chi tiết tất cả hành khách và thủy thủ đoàn đã lên và xuống tàu tại điểm dừng khác nhau của con tàu kể từ ngày 20/3", trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan toàn cầu của virus.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
virus Hanta

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất khẩu xăng dầu chạm đáy 10 năm, Trung Quốc ‘thủ thế’ trước cú sốc năng lượng

Xuất khẩu xăng dầu chạm đáy 10 năm, Trung Quốc ‘thủ thế’ trước cú sốc năng lượng Nổi bật

Giữa vòng kiềm toả năng lượng của Mỹ, Cuba nhận món quà quý từ nước cạnh Việt Nam

Giữa vòng kiềm toả năng lượng của Mỹ, Cuba nhận món quà quý từ nước cạnh Việt Nam Nổi bật

Quan chức cấp cao Iran ví eo biển Hormuz như 'bom nguyên tử'

Quan chức cấp cao Iran ví eo biển Hormuz như 'bom nguyên tử'

20:30 , 09/05/2026
Mỹ chôn 4.500 tấn thép xuống lòng đất để phục vụ dự án tham vọng nhất thế giới: Mục đích là gì?

Mỹ chôn 4.500 tấn thép xuống lòng đất để phục vụ dự án tham vọng nhất thế giới: Mục đích là gì?

19:48 , 09/05/2026
Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 200 mét, có thể khoan 11.000 mét xuống đáy biển, chở 180 người, di chuyển liên tục 60 ngày

Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 200 mét, có thể khoan 11.000 mét xuống đáy biển, chở 180 người, di chuyển liên tục 60 ngày

19:16 , 09/05/2026
Nga có động thái lạ trên quỹ đạo, chuyên gia quốc tế lên tiếng: "Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên"

Nga có động thái lạ trên quỹ đạo, chuyên gia quốc tế lên tiếng: "Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên"

17:02 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên