5 năm sau vụ sập chung cư kinh hoàng tại Mỹ khiến 98 người chết: Dự án thay thế vẫn “ế” toàn bộ căn hộ

Vụ sập chung cư Champlain Towers South vào năm 2021 từng gây chấn động nước Mỹ khi cướp đi sinh mạng của 98 người.

Đã 5 năm sau vụ tai nạn thảm khốc

Thế nhưng sau gần 5 năm, khu đất nơi xảy ra thảm kịch vẫn tiếp tục đối mặt với những tranh cãi và khó khăn mới khi dự án thay thế trị giá hàng trăm triệu USD đến nay chưa bán được bất kỳ căn hộ nào.

Theo The Real Deal, tập đoàn bất động sản Damac Properties có trụ sở tại Dubai đã chi 120 triệu USD để mua lại khu đất rộng khoảng 1,8 mẫu Anh vào năm 2022, tức khoảng một năm sau vụ sập thảm khốc. Đây là phiên đấu giá theo lệnh tòa án và Damac cũng là bên duy nhất tham gia đấu giá. Khoản tiền thu được sau đó được phân chia cho các chủ sở hữu căn hộ cũ cùng gia đình các nạn nhân.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, kế hoạch tái phát triển khu đất đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Không ít người cho rằng nơi đây nên được xây dựng thành đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân thay vì tiếp tục trở thành dự án thương mại cao cấp.

Bất chấp tranh cãi, đầu năm 2025, Damac vẫn chính thức giới thiệu dự án mới mang tên Delmore, một khu căn hộ siêu sang cao 12 tầng hướng biển. Trên website giới thiệu, dự án được quảng bá gồm 37 “biệt thự trên không”, lấy cảm hứng từ phong cách của cố kiến trúc sư nổi tiếng Zaha Hadid.

Dự án mới được phát triển nhưng hiện chưa có bất kỳ ai đặt hàng

Dù được định vị ở phân khúc siêu sang, tình hình bán hàng lại không như kỳ vọng. Jeffrey Rossely - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển của Damac đã thừa nhận với The Real Deal rằng đến nay chưa có hợp đồng mua bán nào được ký kết.

Theo tiết lộ, giá khởi điểm cho mỗi căn hộ tại Delmore vào khoảng 15 triệu USD. Mức giá trung bình dao động từ 35-40 triệu USD, trong khi các căn penthouse có thể vượt mốc 150 triệu USD.

Theo The Real Deal, Damac hiện đang xem xét khả năng hợp tác liên doanh với một nhà phát triển khác để triển khai dự án Delmore.

Vụ sập Champlain Towers South xảy ra ngày 24/6/2021 tại thị trấn Surfside, gần Miami Beach, bang Florida. Đây được xem là một trong những thảm họa sập công trình nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong nhiều năm gần đây.

Tháng 9 năm ngoái, National Institute of Standards and Technology cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy sự cố có thể bắt nguồn từ khu vực sàn hồ bơi trước khi dẫn tới sự sụp đổ của phần còn lại của tòa nhà.

Bên cạnh đó, ở châu Á cũng từng chứng kiến nhiều thảm họa công trình gây chấn động. Một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất là thảm họa Sampoong Department Store collapse xảy ra ngày 29/6/1995 tại Seoul (Hàn Quốc), khiến hơn 500 người thiệt mạng và hơn 930 người bị thương.

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân đến từ hàng loạt sai phạm như cắt giảm vật liệu xây dựng, tự ý thay đổi thiết kế ban đầu và bỏ qua các cảnh báo nứt sàn trước thời điểm công trình đổ sập.

Vụ việc thương tâm, gây ám ảnh 1 thời

Sau thảm họa này, Hàn Quốc đã siết chặt đáng kể các tiêu chuẩn an toàn xây dựng, đồng thời tiến hành rà soát, phá dỡ hoặc cải tạo nhiều công trình cũ tại Seoul. Hiện nay, trên nền khu trung tâm thương mại Sampoong trước đây đã được thay thế bằng một khu phức hợp căn hộ cao cấp.

Theo people, britannica