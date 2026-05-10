Quốc gia đồng minh bất ngờ từ chối cho máy bay Mỹ qua không phận để hộ tống tàu dầu: Chiến lược của Nhà Trắng bị nghi ngờ?

Dự án Tự do là kế hoạch hộ tống các tàu dầu vượt qua sự phong tỏa của Iran tại eo biển Hormuz mà Mỹ công bố trước đó vài ngày.

Theo CNBC, Saudi Arabia vẫn kiên quyết không rút lại sự phản đối sau cuộc điện đàm giữa Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Trump.

Riyadh lo ngại hành động quân sự của Mỹ sẽ phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh kể từ ngày 7/4, đẩy khu vực vào một cuộc đối đầu trực diện đầy rủi ro với Tehran.

Saudi Arabia ưu tiên giải pháp ngoại giao để bảo vệ hạ tầng năng lượng và các tuyến xuất khẩu dầu mỏ qua Biển Đỏ, thay vì tham gia vào một chiến lược mà họ cho là thiếu nhất quán của Nhà Trắng.

Động thái này đã khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Phía UAE ủng hộ lập trường cứng rắn hơn sau khi chịu nhiều thiệt hại về kinh tế cũng như hình ảnh quốc tế. UAE trở nên bất bình khi trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Iran. Căng thẳng đã khiến UAE rời khỏi OPEC và đang xem xét rút khỏi Liên đoàn Ả Rập.

Trong khi đó, ông Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch là do "đạt được tiến triển lớn" trong đàm phán với Iran nhờ trung gian Trung Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định sự phản đối của Saudi Arabia mới là đòn giáng thực sự với Mỹ tại vùng Vịnh ở thời điểm hiện tại.

