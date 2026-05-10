Homo juluensis Trung Quốc vừa viết lại lịch sử loài người

Theo Ancient Origins và Heritage Daily, một nhóm nghiên cứu đa quốc gia đã phát hiện ra điều kinh ngạc liên quan đến loạt hiện vật của loài người cổ đại Homo juluensis - còn có biệt danh là "người đầu to", từng sinh sống tại miền Trung Trung Quốc.

Đó là những công cụ được chế tạo trong thời kỳ băng hà khắc nghiệt, giúp định hình lại quan niệm về sự tiến bộ trong công nghệ của loài người thời kỳ đầu.

Các công cụ đặc biệt mà loài người cổ Homo juluensis đã để lại ở Trung Quốc - Ảnh: Yuchao Zhao/ EUREKALERT

Viết trên tạp chí khoa học Journal of Human Evolution, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Zhangyang Li từ Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) và tiến sĩ Yuchao Zhao từ Bảo tàng Field (Mỹ) cho biết các hiện vật này đã được khai quật từ di chỉ Lingjing, nơi mà người cổ đại từng giết mổ động vật.

Giữa những bộ xương hóa thạch, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những công cụ đá phức tạp, đòi hỏi trí thông minh và tầm nhìn xa đáng kể để chế tạo.

Trong phân tích mới, họ đã xác định được độ tuổi các hiện vật này thông qua việc phân tích các tinh thể bên trong một trong những khúc xương.

Kết quả cho thấy chúng đã có niên đại 146.000 năm, đẩy niên đại của di chỉ này lùi về quá khứ xa hơn 20.000 năm so với ước tính trước đây. Điều đáng ngạc nhiên là thời điểm này rơi đúng vào giai đoạn khắc nghiệt của kỷ băng hà.

Phân tích kỹ hơn cho thấy các công cụ được chế tác rất bài bản. Các lõi đá được tạo hình một cách có kiểm soát để tạo ra những mảnh đá sắc bén, và một số được gia công khác nhau ở mỗi mặt tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

“Từ lâu, người ta vẫn cho rằng những tiến bộ công nghệ gắn liền với điều kiện ổn định và thuận lợi” - tiến sĩ Zhao giải thích.

Vì vậy, phát hiện mới đã làm thay đổi bức tranh tổng thể về sự phát triển của loài người, ít nhất là trong khu vực này, phá vỡ giả thuyết cho rằng các cuộc cách mạng công nghệ sơ khai thường chỉ xảy ra vào các thời kỳ sung túc.

Thay vào đó, điều kiện khắc nghiệt cũng có thể thúc đẩy con người phát triển các kỹ thuật mới đột phá, như một sự thích nghi thiết yếu để tồn tại trong những điều kiện vô cùng khó khăn.



