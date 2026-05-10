Bóng ma trong sa mạc Iraq: Israel dựng căn cứ tuyệt mật để đánh Iran, không kích luôn quân đội Iraq để bịt đầu mối?

Theo điều tra của báo Mỹ The Wall Street Journal , căn cứ bí mật được Israel thiết lập vào tháng 2/2026 tại vùng sa mạc phía tây Iraq chỉ ít ngày trước khi liên quân Mỹ - Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hôm 28/2.

Các nguồn tin Mỹ và khu vực cho biết căn cứ này không đơn thuần là một trạm hậu cần dã chiến. Nó được xây dựng như một đầu não tiền phương phục vụ trực tiếp cho Không quân Israel trong cuộc chiến với Iran, bao gồm tiếp tế nhiên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, điều phối cứu hộ và triển khai các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ.

Theo báo cáo, bên trong căn cứ còn có các đội tìm kiếm cứu nạn cùng lực lượng đặc nhiệm được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ để giải cứu phi công Israel nếu bị bắn rơi trên đường không kích Iran.

Thông tin này hé lộ quy mô chuẩn bị đáng kinh ngạc của Tel Aviv cho cuộc chiến với Tehran - vượt xa những gì từng được công khai.

Một góc sa mạc Iraq. Ảnh: Jerusalem Post.

Người chăn cừu vô tình phát hiện bí mật động trời

Diễn biến bắt đầu trở nên nguy hiểm vào đầu tháng 3 khi một người chăn cừu Iraq tại khu vực hẻo lánh phát hiện những dấu hiệu bất thường giữa sa mạc.

Theo truyền thông Iraq khi đó, người này nhìn thấy trực thăng quân sự hoạt động liên tục, nghe tiếng súng và phát hiện nhiều chuyển động bí ẩn trong khu vực vốn gần như không có người qua lại.

Một người chăn cừu đi ngang qua khi khói bốc lên trời từ một căn cứ không quân sau các cuộc tấn công ở Harir, Iraq, ngày 12/3/2026. Ảnh minh họa: AP.

Thông tin nhanh chóng được báo cho quân đội Iraq.

Các đơn vị an ninh Iraq sau đó tiến về khu vực nghi vấn để điều tra. Theo điều tra của The Wall Street Journal , khi họ đã tiến quá gần căn cứ bí mật của Israel là lúc chiến dịch che giấu bắt đầu.

Theo các nguồn tin được báo Mỹ dẫn lời, lực lượng Israel đã phát động các cuộc không kích trực tiếp nhằm vào quân đội Iraq để ngăn cuộc điều tra tiếp tục diễn ra. Vụ tấn công khiến ít nhất một binh sĩ Iraq thiệt mạng.

Khi sự việc xảy ra, Baghdad lập tức lên án đây là một “hoạt động liều lĩnh” được tiến hành mà không hề có sự phối hợp hay chấp thuận từ phía Iraq.

Ban đầu, chính quyền Iraq tin rằng quân đội Mỹ đứng sau vụ việc. Baghdad thậm chí đã gửi đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc để phản đối cuộc tấn công.

Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal , các quan chức Mỹ khẳng định Washington hoàn toàn không liên quan đến chiến dịch này. Một nguồn tin Mỹ nói với tờ báo rằng toàn bộ hoạt động là do Israel tiến hành độc lập.

Theo báo cáo, các cuộc không kích đã đạt được mục tiêu: quân đội Iraq buộc phải rút lui và không tiếp tục điều tra khu vực bí mật nữa.

Không quân Israel hoạt động trong Chiến dịch Sư tử rống﻿, tháng 3/2026. Ảnh: Jerusalem Post.

Iraq nhận ra đối thủ vượt xa khả năng đối phó

Một quan chức quân sự cấp cao Iraq khi đó đã thừa nhận lực lượng tham gia chiến dịch sở hữu năng lực vượt xa các đơn vị địa phương.

“Có vẻ như đã tồn tại một lực lượng trên mặt đất trước cuộc không kích, được yểm trợ từ trên không và hoạt động vượt ngoài khả năng của các đơn vị chúng tôi”, vị quan chức Iraq nói.

Phát biểu đó hiện được xem như bằng chứng gián tiếp đầu tiên cho thấy Iraq khi ấy đã đối mặt một chiến dịch quân sự bí mật cực kỳ tinh vi. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel từ chối bình luận về thông tin này.

Vùng sa mạc phía Tây Iraq rộng lớn và dân cư thưa thớt. Ảnh: Getty Images.

Tướng Israel từng úp mở về “nhiệm vụ vượt sức tưởng tượng”

Báo cáo của The Wall Street Journal cũng khơi lại một phát biểu đầy bí ẩn hồi tháng 3 của cựu Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar.

Khi đó, ông Bar tuyên bố các đơn vị đặc nhiệm không quân Israel đang thực hiện những nhiệm vụ “phi thường” trong cuộc chiến với Iran.

“Các đơn vị đặc biệt của không quân hiện đang tiến hành những nhiệm vụ có thể khiến người ta phải tưởng tượng”, ông nói, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Sau tiết lộ mới từ báo Mỹ, nhiều chuyên gia tin rằng phát biểu này có thể ám chỉ trực tiếp tới mạng lưới căn cứ bí mật và các hoạt động đặc nhiệm của Israel bên trong lãnh thổ Iraq.

Hình ảnh do Lực lượng Phòng vệ Israel công bố ngày 15/3/2026 cho thấy các máy bay chiến đấu F-35I của Không quân Israel chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công vào Iran. Ảnh: Times of Israel.

Sa mạc Iraq - thiên đường cho chiến tranh bí mật

Theo ông Michael Knights, người đứng đầu công ty thông tin tình báo Horizon Engage, khu vực sa mạc phía tây Iraq là nơi lý tưởng để xây dựng các căn cứ bí mật phục vụ chiến tranh hiện đại.

Khu vực này có dân cư cực kỳ thưa thớt, diện tích rộng lớn và gần như không thể giám sát toàn diện.

“Trước các chiến dịch quân sự, việc trinh sát và thiết lập những vị trí như vậy là điều bình thường”, ông Knights nhận định.

Giới phân tích cho rằng, việc Israel lựa chọn Iraq làm bàn đạp hậu cần phản ánh mức độ phức tạp của cuộc chiến ngầm với Iran. Nó cũng cho thấy Tel Aviv sẵn sàng mở rộng chiến trường vượt xa lãnh thổ Iran để đảm bảo ưu thế tác chiến.

Iraq bị kéo vào tâm bão giữa Mỹ và Iran

Tiết lộ về căn cứ bí mật tiếp tục cho thấy Iraq đang ngày càng trở thành chiến trường trung gian trong cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran.

Nằm giữa Jordan và Iran, Iraq nhiều năm qua phải đi trên “sợi dây cân bằng” mong manh giữa quan hệ với Washington và Tehran.

Trong thời gian chiến sự leo thang, nhiều nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq liên tục tấn công các lợi ích Mỹ, bao gồm Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, các cơ sở hậu cần tại sân bay thủ đô và nhiều mỏ dầu do công ty nước ngoài vận hành.

Đáp trả, quân đội Mỹ đã mở hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của lực lượng thân Iran, khiến hàng chục tay súng thiệt mạng.

Giờ đây, thông tin Israel bí mật dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Iraq mà Baghdad không hề hay biết đang làm dấy lên những câu hỏi lớn về chủ quyền, năng lực kiểm soát an ninh và mức độ xâm nhập của các chiến dịch tình báo quân sự nước ngoài tại quốc gia này.

Giới quan sát nhận định, nếu các thông tin từ The Wall Street Journal là chính xác, đây có thể là một trong những chiến dịch quân sự bí mật táo bạo nhất mà Israel từng tiến hành tại Trung Đông - và cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến giữa Israel và Iran đã bước sang một cấp độ nguy hiểm hoàn toàn mới.