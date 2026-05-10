Khoảng 1.500 tàu hàng vẫn đang mắc kẹt ở Vùng Vịnh

Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez đã đưa ra dữ liệu về số lượng tàu hàng và thủy thủ vẫn đang mắc kẹt ở Vùng Vịnh trong Hội nghị Hàng hải châu Mỹ được tổ chức tại thành phố Panama hôm 7/5.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz bắt đầu sau khi cuộc chiến Mỹ - Israel chống lại Iran leo thang vào cuối tháng 2. Tehran đã đáp trả các cuộc tấn công bằng cách làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz - một trong những tuyến đường thương mại năng lượng nhộn nhịp nhất thế giới.

Tổng Thư ký IMO Dominguez nói với các đại biểu rằng hiện có khoảng 20.000 thủy thủ trên khoảng 1.500 tàu đang bị mắc kẹt ở Vùng Vịnh. Theo ông Dominguez, các thủy thủ là những người vô tội đang thực hiện công việc của họ vì lợi ích của các quốc gia trên toàn thế giớivà bị cuốn vào các sự kiện địa chính trị nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Các tàu đang neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas ở miền Nam Iran (Ảnh: ISNA/AFP)

Ông cũng cảnh báo về tổn thất nhân mạng ngày càng tăng của cuộc khủng hoảng này. Phát biểu với các phóng viên sau đó, ông Dominguez cho biết 10 thủy thủ đã thiệt mạng trong hơn 30 vụ tấn công vào các tàu liên quan đến cuộc xung đột. Tình hình này làm tăng rủi ro hoạt động cho các chủ tàu và thủy thủ đoàn hoạt động trong khu vực.

Người đứng đầu IMO kêu gọi các công ty vận tải biển, các nhà khai thác tránh đưa thêm tàu vào Vùng Vịnh để giảm thiểu rủi ro cho thủy thủ và ngăn ngừa thêm thiệt hại kinh tế. Tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz đã gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% nguồn cung dầu khí của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cảnh báo rằng những cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền và các hạn chế về hàng hải có thể ảnh hưởng hơn nữa đến chuỗi cung ứng toàn cầu, lịch trình vận tải biển và thị trường năng lượng. Chi phí vận chuyển tăng cao, rủi ro bảo hiểm lớn hơn và áp lực ngày càng tăng đối với giá nhiên liệu đang được cảm nhận khi các tàu vẫn không thể đi qua eo biển Hormuz.

Ông Dominguez cũng nhắc nhở các đại biểu rằng vận tải biển vận chuyển hơn 80% sản phẩm tiêu thụ trên toàn cầu.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch "Dự án Tự do" - chiến dịch hải quân nhằm hộ tống các tàu bị mắc kẹt và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến dịch này đã bị hủy bỏ một ngày sau khi được công bố.

Washington hiện đang chờ phản hồi của Iran về các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục quyền tiếp cận vận tải biển qua eo biển Hormuz.
























