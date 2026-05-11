Bê bối bủa vây ngân hàng hơn 200 năm tuổi: Bị điều tra vì cáo buộc quấy rối nghiêm trọng, phải chi 1 triệu USD mua chuộc người tố cáo

Tại tòa nhà số 270 Park Avenue, cái tên Chirayu Rana đang trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán. Khoảng 6 tháng sau khi rời khỏi danh sách nhân sự của JPMorgan Chase, chuyên gia ngân hàng 35 tuổi này đã đệ đơn kiện ngân hàng cùng một đồng nghiệp cũ với những cáo buộc chấn động về lạm dụng và quấy rối tình dục.

Những cáo buộc gây sốc

Chirayu Rana gia nhập JPMorgan vào năm 2024 để thúc đẩy mảng tín dụng tư nhân (private credit) đang bùng nổ. Từng kinh qua những “lò luyện” khắc nghiệt như Credit Suisse và Morgan Stanley, Rana nhanh chóng khẳng định năng lực qua các thương vụ triệu đô. Trong mắt đồng nghiệp, anh là một “finance bro” điển hình: cuồng công việc, đôi khi thô lỗ nhưng cực kỳ hiệu quả.

Tuy nhiên, Rana hiện đang hướng mũi dùi vào Lorna Hajdini - một ngôi sao đang lên tại JPMorgan. Đơn kiện của anh tràn ngập những tình tiết nhạy cảm và những câu thoại gây sốc mà anh cho là của Hajdini, như: “Đừng bao giờ quên, tôi sở hữu anh”.

Phía Hajdini và JPMorgan đã bác bỏ hoàn toàn, khẳng định đây là những cáo buộc vô căn cứ. Ngân hàng cho biết cuộc điều tra nội bộ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Rana nói thật.

Cuộc chiến truyền thông và những sự thật bị bóp méo

Vụ kiện ban đầu được nộp dưới bí danh “John Doe” vào ngày 27/4, sau đó bị rút khỏi danh mục hồ sơ tòa án vì lỗi kỹ thuật trước khi được nộp lại vào thứ Hai vừa qua. Đáng chú ý, tờ Wall Street Journal tiết lộ JPMorgan từng đề nghị chi 1 triệu USD để Rana im lặng, nhưng anh đã từ chối để công khai vụ việc.

Quyền lực và tiền bạc đã biến hai nhân sự cấp trung của Phố Wall thành mục tiêu của “cơn lốc” mạng xã hội. Các video do AI tạo ra và những meme nhạy cảm tràn lan khiến dư luận không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Nhiều tin đồn sai lệch lan truyền như: Rana ngoại tình (anh chưa kết hôn), hay Hajdini là sếp của anh (thực tế họ cùng cấp).

Chân dung Chirayu Rana: Tham vọng và Góc khuất

Sinh ra trong một gia đình nhập cư người Nepal tại Virginia, Rana từ nhỏ đã bộc lộ khao khát chiến thắng mãnh liệt. Anh từng chơi bóng đá tại Đại học Rutgers-Newark và được nhớ đến như một cầu thủ đầy năng nổ nhưng cũng rất hung hăng, thường xuyên tranh chấp gay gắt với đồng đội trên sân tập.

Sự nghiệp của Rana là một chuỗi thay đổi công việc liên tục tại các quỹ lớn như Carlyle Group và Apollo Global Management. Một số nguồn tin cho biết Rana từng bị sa thải hoặc buộc phải rời đi tại các công ty cũ (như CrossBoundary) do thái độ ứng xử kém và thường xuyên quát tháo đồng nghiệp khi bị phê bình.

Tại JPMorgan, trong khi Rana nổi tiếng với phong cách làm việc cứng nhắc, Hajdini lại là hình mẫu nhân viên tiêu chuẩn, tích cực tham gia các dự án khuyến khích phụ nữ làm tài chính. Các ảnh chụp màn hình tin nhắn cho thấy trước đó họ có mối quan hệ khá thân thiết, thường xuyên gửi cho nhau các link âm nhạc và meme.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn diễn ra vào tháng 5/2025, khi Rana gửi đơn khiếu nại nội bộ và yêu cầu mức bồi thường lên tới 22 triệu USD. Sau khi rời JPMorgan vào cuối năm 2025 để gia nhập quỹ đầu tư Bregal Sagemount, anh cũng vừa bị công ty này chấm dứt hợp đồng vào đầu tháng 4 năm nay.

Hiện tại, cả hai bên đều đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu nảy lửa tại tòa. Trên các thị trường dự đoán như Polymarket, hàng trăm nghìn USD đã được đặt cược vào kết quả của vụ kiện này.

Theo thống kê từ Polymarket sáng thứ Sáu, tỉ lệ đặt cược vào khả năng Rana thực sự kiện tụng lên tới 77% với khối lượng giao dịch hơn 147.000 USD. Ngược lại, khả năng anh xin lỗi vì các cáo buộc này chỉ ở mức 3% với khối lượng giao dịch khoảng 243.000 USD.

Trong kỷ nguyên số, một vụ kiện Phố Wall không còn nằm gọn trong phòng xử án. Nó đã trở thành một “vở kịch” công cộng, nơi danh tiếng của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và tương lai của hai cá nhân đang bị đem ra mổ xẻ dưới lăng kính của AI và những đồn đoán không hồi kết. Phiên điều tra sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 26/5 tới đây.

Vụ kiện của Chirayu Rana đang đẩy JPMorgan Chase vào một cuộc khủng hoảng truyền thông đa diện. Dù là ngân hàng lớn nhất nước Mỹ với lịch sử hơn 200 năm, sự kiện này vẫn gây ra những vết rạn nứt đáng kể về mặt danh tiếng. Thông tin JPMorgan từng đề nghị chi 1 triệu USD để Rana im lặng nhưng bị từ chối là một đòn giáng mạnh vào uy tín của ngân hàng này, bởi nó tạo ra cảm giác JPMorgan đang cố gắng “che đậy” sai phạm thay vì giải quyết triệt để.

Theo: WSJ, The NY Times