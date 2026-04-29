Iran tuyên bố cập nhật "ngân hàng mục tiêu", còn nhiều quân bài chủ chốt

Theo IRNA, hôm 28-4, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố nước này vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất chấp lệnh ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẽ có "phản ứng mạnh mẽ" đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào.

Theo ông Akraminia, Iran chưa từng cho rằng xung đột đã kết thúc. Thay vào đó, họ chỉ xem lệnh ngừng bắn như giai đoạn im lặng tạm thời trên chiến trường.

"Việc chúng tôi không tin tưởng vào Mỹ và các đối thủ đã khiến chúng tôi tiếp tục cập nhật các mục tiêu của mình với cùng một mức độ nghiêm túc như thể chúng tôi vẫn đang trong thời chiến" - ông Akraminia tiếp lời.

Người phát ngôn quân đội Iran - Chuẩn tướng Mohammad Akraminia - Ảnh: IRNA

Người phát ngôn cũng tuyên bố Iran đã hoàn thành "ngân hàng mục tiêu", duy trì huấn luyện thường xuyên và áp dụng những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột, song song với việc không ngừng sản xuất và nâng cấp trang thiết bị.

Ông Akraminia cũng nhấn mạnh Iran sẽ kiên quyết đối đầu với kẻ thù trên mọi mặt trận, đồng thời đe dọa các hành động "xâm lược và đe dọa an ninh" Iran sẽ bị đáp trả tàn khốc hơn trước.

"Chúng tôi có nhiều quân bài chủ chốt chưa sử dụng. Dựa trên kinh nghiệm của hai cuộc xung đột trước đây, chúng tôi sở hữu những công cụ và phương pháp mới cho phép đáp trả kẻ thù một cách quyết đoán và mạnh mẽ hơn" - ông Akraminia khẳng định.

Người phát ngôn quân đội Iran cũng tuyên bố nước này đã bắn hạ hơn 170 phương tiện bay của địch, bao gồm 16 máy bay chiến đấu, cũng như tấn công nhiều căn cứ của đối phương trong khu vực, đặt tại Iraq, Kuwait và Qatar.

Ông nói thêm sau các "hoạt động ban đầu" này, Không quân Iran sẽ tiếp tục phóng máy bay không người lái (UAV) vào đối phương "cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến".



Cùng ngày, lãnh đạo một số quốc gia vùng Vịnh cùng nhau lên án “các hành động bất hợp pháp” của Iran nhằm phong tỏa eo biển Hormuz và đe dọa hoạt động hàng hải, đồng thời cảnh báo chống lại bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động vận chuyển hoặc thu lộ phí.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hôm 28-4 tại Ả Rập Saudi do Thái tử Mohammed bin Salman của nước này chủ trì.

Cuộc họp còn có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Qatar và Bahrain, Thái tử Kuwait và Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Các nước này kêu gọi khôi phục an ninh và tự do hàng hải về tình trạng trước xung đột, đồng thời thúc đẩy hội nhập quân sự sâu rộng hơn, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng chung và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo.