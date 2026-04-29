Chuyện khó tin: Quốc gia giàu có này phải "ghen tỵ" với Việt Nam vì không có điện thoại pin khủng 8000mAh mà mua

Cảm giác sẽ thật khó chịu khi cứ vài tuần một lần, một mẫu smartphone mới lại ra mắt tại Ấn Độ hoặc Trung Quốc với dung lượng pin "khủng" đến mức khiến chiếc flagship bạn đang dùng trông như một món đồ cổ.

Đó là những gì đang xảy ra ở Mỹ - nơi mà bạn sẽ không tìm thấy một chiếc điện thoại dung lượng lớn tầm cỡ 8000-9000mAh nào ở đây.

Thật kỳ lạ khi một thị trường hàng đầu như Mỹ lại vắng bóng những mẫu điện thoại sở hữu công nghệ mới nhất như vậy. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng phần lớn đến từ các quy định khắt khe và thiếu đi sự cạnh tranh.

Người Mỹ mơ ước có điện thoại dung lượng khủng

Theo Phone Arena, OnePlus đang chuẩn bị trình làng mẫu Nord CE 6 tại Ấn Độ vào ngày 7/5 tới đây và bảng thông số kỹ thuật của nó chắc chắn sẽ khiến các nhà mạng Mỹ phải lo ngại.

Phiên bản Lite sở hữu viên pin lên tới 7.000mAh, màn hình tần số quét 144Hz và công nghệ chip kép, tất cả nằm trong một thiết bị có mức giá nhiều khả năng sẽ không vượt quá ngưỡng 300 USD.

Và Nord CE 6 thậm chí còn chưa phải là cái tên "điên rồ" nhất. Phiên bản OnePlus Nord 6 tiêu chuẩn đã ra mắt tại Ấn Độ với viên pin silicon-carbon dung lượng 9.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, trong khi giá khởi điểm chỉ khoảng 390 USD.

Chưa dừng lại ở đó, OnePlus còn đang "nhá hàng" một biến thể Turbo với dung lượng 8.000mAh được tối ưu riêng cho các game thủ.

Các báo cáo cũng cho thấy Honor và Xiaomi đang rục rịch chuẩn bị tung ra những mẫu máy có viên pin lên tới 10.000mAh – tất cả đều hướng đến những thị trường bên ngoài nước Mỹ như Trung Quốc, Ấn Độ hay Việt Nam.

Tại sao người Mỹ không thể mua được những thiết bị này?

Về cơ bản, thị trường smartphone tại Mỹ đã thu hẹp lại chỉ còn là cuộc chơi của hai "ông lớn", và dữ liệu bán hàng mới nhất đã minh chứng cho thực trạng đó.

Trong ba tuần đầu mở bán, Galaxy S26 Ultra chiếm tới 71% doanh số của dòng Galaxy S26, trong khi iPhone 17e cũng ghi nhận nhu cầu cao hơn 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Apple và Samsung đang nắm giữ thị trường Mỹ chặt chẽ đến mức khiến OnePlus phải xác nhận sẽ ngừng hoạt động tại Mỹ, Anh và EU ngay từ tháng 4/2026.

Bản thân OnePlus 15 có thể sẽ là một trong những chiếc điện thoại cuối cùng của hãng mà người Mỹ có thể mua qua các kênh phân phối chính thống. Các nhà mạng thường không mặn mà với việc thúc đẩy những thiết bị có khả năng cạnh tranh trực tiếp với iPhone.

Trong khi đó, phần lớn người tiêu dùng Mỹ — vốn bị ràng buộc bởi lòng trung thành với thương hiệu và các chương trình đổi máy cũ lấy máy mới suốt nhiều năm — thậm chí chưa bao giờ coi OnePlus là một lựa chọn thực sự.

Cái giá của một thị trường thiếu tính cạnh tranh

Tại sao điều này lại quan trọng? Bởi chính sự cạnh tranh là động lực buộc các công ty phải nỗ lực hơn.

Hãy nhìn vào chiếc Galaxy S26 phiên bản tiêu chuẩn: đến tận năm 2026, nó vẫn bị "mắc kẹt" với sạc nhanh có dây 25W. Đây chính là tốc độ sạc từ thế hệ tiền nhiệm, trong khi nó đang bị vượt mặt hoàn toàn về mặt kỹ thuật bởi những mẫu máy tầm trung tại Ấn Độ có giá chỉ bằng một phần ba.

Ngay cả Galaxy S26 Ultra, lựa chọn cao cấp hàng đầu ở Mỹ hiện nay, cũng chỉ dừng lại ở sạc nhanh 60W và viên pin 5.000mAh. Khi đặt cạnh con số 80W và pin 9.000mAh trên một chiếc điện thoại giá 390 USD của OnePlus, sự tương phản này thật khó để bào chữa.

Cũng cần lưu ý rằng dòng iPhone 17, dù thực sự xuất sắc, vẫn chọn giải pháp an toàn trong vấn đề pin. Khi những kẻ dẫn đầu thị trường không cảm thấy áp lực phải bứt phá, đơn giản là họ sẽ không làm.

Hệ lụy đối với người tiêu dùng Mỹ

Không phải tất cả mọi người đều cần một chiếc điện thoại pin 9.000mAh. Đa số người dùng vẫn sẽ cảm thấy hài lòng với những gì Apple và Samsung cung cấp, và thực tế cả hai công ty đều đang tạo ra những thiết bị thực sự ấn tượng.

Nhưng việc người dùng thậm chí không có quyền lựa chọn mua những sản phẩm đột phá đó mới là điều gây ức chế. Nếu muốn sở hữu, họ phải chấp nhận mua hàng xách tay từ các trang web bên thứ ba với số tiền chi trả thường sẽ cao hơn rất nhiều.

Người dùng phải đối mặt với thực tế của một thị trường độc quyền nhóm: tốc độ sạc trì trệ, những nâng cấp pin nhỏ giọt và một môi trường sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai cố gắng tạo ra sự khác biệt.

OnePlus, Honor, Xiaomi và những hãng khác đang ráo riết thúc đẩy công nghệ pin một cách mạnh mẽ. Thế nhưng, không một chút tiến bộ nào trong số đó đến được tay người tiêu dùng Mỹ.

Còn nguyên nhân gì khác?

Bên cạnh sự thiếu tính cạnh tranh, có một vài lý do khác cũng khiến điện thoại dung lượng khủng khó lòng vào thị trường Mỹ. Thậm chí, có những phiên bản vào thị trường này còn phải cắt giảm dung lượng pin thấp hơn. Tất cả chỉ vì một hệ thống quy định khắt khe về an toàn và vận chuyển.

Nguyên nhân then chốt nhất nằm ở con số 20Wh – một "ngưỡng cửa" pháp lý quan trọng được Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ quy định trong bộ luật 49 CFR 173.185.

Theo quy định này, bất kỳ viên pin đơn nào có mức năng lượng vượt quá 20Wh đều bị xếp vào danh mục "Hàng hóa nguy hiểm Nhóm 9". Nếu thực hiện một phép tính cơ bản, một viên pin 8000mAh hoạt động ở điện áp tiêu chuẩn 3.8V sẽ có mức năng lượng vượt xa giới hạn cho phép nói trên.

Khi một thiết bị rơi vào nhóm hàng nguy hiểm, quy trình lưu kho, đóng gói và vận chuyển xuyên bang sẽ trở nên cực kỳ phức tạp và tốn kém. Thay vì phải đối mặt với các thủ tục hải quan rườm rà và chi phí logistics bị đẩy lên cao, các nhà sản xuất thường chọn phương án an toàn là giảm dung lượng pin xuống mức dưới 20Wh (thường là quanh mốc 5000mAh) để thiết kế của họ được coi là hàng hóa thông thường.

Bên cạnh những rào cản về vận chuyển, cấu trúc thị trường điện thoại tại Mỹ vốn chịu sự chi phối mạnh mẽ của các nhà mạng lớn cũng là một yếu tố quyết định. Để một sản phẩm được xuất hiện trên kệ hàng của các nhà mạng như Verizon hay AT&T, thiết bị đó phải vượt qua những bài kiểm tra an toàn nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn IEEE 1725 hoặc UL 2054.

Sau những sự cố cháy nổ gây chấn động trong quá khứ, các nhà mạng luôn ưu tiên sự ổn định và an toàn nhiệt hơn là những con số dung lượng hào nhoáng nhưng tiềm ẩn rủi ro về mật độ năng lượng quá cao.

Ngoài ra, thị hiếu người dùng tại Mỹ cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc định hình lại thông số sản phẩm. Đa số khách hàng tại đây vẫn ưu tiên những thiết bị có thiết kế mỏng nhẹ, sang trọng hơn là những chiếc điện thoại dày cộm, nặng nề đi kèm với viên pin lớn.