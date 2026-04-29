Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu giám đốc FBI Comey bị truy tố vì đe dọa Tổng thống Trump

Theo Kông Anh/VTCnews | 29-04-2026 - 09:38 AM | Tài chính quốc tế

Cựu Giám đốc FBI James Comey một lần nữa bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố, vì các quan chức cho rằng bài đăng trên mạng xã hội của ông đe dọa Tổng thống Donald Trump.

Ngày 28/4, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức thông báo truy tố cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey với cáo buộc đe dọa Tổng thống Donald Trump thông qua việc đăng tải bức ảnh vỏ sò xếp thành con số "86 47". Ông Comey đã gỡ bỏ bài đăng sau khi gây ra tranh cãi.

Thuật ngữ “86” thường được sử dụng trong ngành nhà hàng để chỉ việc vứt bỏ thứ gì đó, dù đôi khi nó cũng được dùng như tiếng lóng để chỉ việc “giết chết”. Bức ảnh này được ông Comey đăng tải lên mạng xã hội Instagram hồi tháng 5/2025 khi ông đang trong kỳ nghỉ tại bang North Carolina.

Cựu Giám đốc FBI James Comey. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Comey bị Sở Mật vụ Mỹ thẩm vấn và viết trên mạng xã hội rằng ông không biết "một số người lại liên tưởng những con số đó với bạo lực". “Tôi phản đối mọi hình thức bạo lực nên tôi đã gỡ bài đăng xuống”, ông ấy nói.

Bản cáo trạng gồm hai tội danh buộc tội Comey "cố ý và chủ đích" đưa ra lời đe dọa "lấy mạng và gây thương tích cho" Tổng thống Trump và truyền đạt lời đe dọa đó qua thương mại liên bang.

Tuy nhiên, bản báo cáo không đưa ra bằng chứng chứng minh ông Comey cố ý đe dọa tổng thống, mà chỉ khẳng định "một người nhận thông tin hợp lý, quen thuộc với hoàn cảnh, sẽ hiểu" thông điệp đó là lời đe dọa gây hại.

Trong nhiều năm, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích ông Comey liên quan đến vai trò giám sát cuộc điều tra của FBI về cáo buộc liên hệ giữa chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông và các quan chức Nga năm 2016.

Đây không phải lần đầu tiên ông Comey bị truy tố. Hồi tháng 9/2025, Bộ Tư pháp cũng cáo buộc ông Comey khai man trước Quốc hội về việc cho phép tiết lộ thông tin cho báo chí liên quan đến các cuộc điều tra của FBI. Ông Trump hoan nghênh động thái của Bộ Tư pháp, đồng thời gọi cựu giám đốc FBI là "một trong những người tồi tệ nhất nước Mỹ từng thấy".

Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn năm 2013 - 2017 và bị Tổng thống Trump sa thải 4 tháng sau khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu.

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên