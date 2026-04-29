Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu để huỷ, trễ chuyến, hãng bay nước láng giềng phải bồi thường hơn 3,7 triệu đồng

Theo Dy Khoa | 29-04-2026 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Đây là quyền lợi mà người tiêu dùng nước này được hưởng.

Hành khách tại Thái Lan được khuyến nghị cần nắm rõ quyền lợi của mình khi gặp tình trạng chuyến bay bị hủy hoặc chậm trễ, trong đó mức bồi thường có thể lên tới 4.500 baht (khoảng 3,73 triệu đồng) tùy theo từng trường hợp, tờ Nation đưa tin.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), hành khách có thể sử dụng ứng dụng SAWASDEE của Airports of Thailand (AOT) để theo dõi tình trạng chuyến bay theo thời gian thực, đồng thời nhận hướng dẫn liên hệ với hãng hàng không và xử lý các gián đoạn.

Trong trường hợp chuyến bay bị hủy, hành khách được khuyến nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay, liên hệ hãng và yêu cầu các phương án như hoàn tiền hoặc đổi chuyến. Đồng thời, hành khách có quyền yêu cầu hỗ trợ như bữa ăn, chỗ ở và phương tiện di chuyển nếu cần lưu trú qua đêm.

Đối với chuyến bay nội địa, hành khách có thể được cung cấp đồ ăn, thức uống, phương tiện liên lạc và chỗ ở nếu cần. Ngoài ra, hành khách có thể yêu cầu hoàn tiền hoặc chuyển sang chuyến bay khác. Trong một số trường hợp, mức bồi thường có thể lên tới 1.500 baht (khoảng 1,24 triệu đồng). Tuy nhiên, hãng hàng không không phải bồi thường nếu đã thông báo trước hoặc có chuyến bay thay thế phù hợp, hoặc nếu nguyên nhân thuộc trường hợp bất khả kháng.

Với các chuyến bay quốc tế, mức bồi thường được xác định theo khoảng cách. Cụ thể, hành khách có thể nhận 2.000 baht (khoảng 1,66 triệu đồng) đối với chặng dưới 1.500 km, 3.500 baht (khoảng 2,90 triệu đồng) đối với chặng từ 1.500 đến 3.500 km, và tối đa 4.500 baht (khoảng 3,73 triệu đồng) đối với chặng trên 3.500 km.

Trong trường hợp chuyến bay quốc tế bị chậm, quyền lợi của hành khách cũng phụ thuộc vào thời gian trễ. Khi chuyến bay chậm từ 2–4 giờ, hành khách được cung cấp bữa ăn và phương tiện liên lạc. Nếu chậm từ 5 giờ trở lên, hành khách có thể được bố trí chỗ ở và phương tiện di chuyển, đồng thời có quyền yêu cầu hoàn tiền. Với các trường hợp chậm từ 10 giờ trở lên, hành khách có thể yêu cầu đổi chuyến hoặc thay đổi hành trình.

Mức bồi thường cho chuyến bay quốc tế bị chậm cũng tương tự như trường hợp hủy chuyến, với mức tối đa lên tới 4.500 baht (khoảng 3,73 triệu đồng). Tuy nhiên, các trường hợp bất khả kháng như thời tiết xấu hoặc sự kiện ngoài kiểm soát vẫn được miễn trừ trách nhiệm bồi thường.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ quyền lợi sẽ giúp hành khách chủ động hơn khi đối mặt với các gián đoạn chuyến bay, đồng thời đảm bảo nhận được đầy đủ hỗ trợ và bồi thường theo quy định.

Theo Dy Khoa

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện tàu Trung Quốc dài hơn 100 mét, liên tục di chuyển suốt 75 ngày, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt giữa biển

Với gần 200 triệu USD vốn vay từ Bắc Kinh, sân bay do Trung Quốc xây tại một nước châu Á lỗ nặng vì 'vắng nhất thế giới', Nga-Ấn Độ từ chối khai thác, chính phủ đau đầu tìm lối thoát

Quyền lực của quốc gia 10 triệu dân vừa khiến OPEC rung chuyển: Sở hữu 111 triệu thùng dầu thô, kiểm soát mắt xích chiến lược ngoài eo biển Hormuz

09:40 , 29/04/2026
Cựu giám đốc FBI Comey bị truy tố vì đe dọa Tổng thống Trump

09:38 , 29/04/2026
Bị Moscow thẳng tay cắt đứt nguồn cung hàng triệu thùng dầu, một nước EU 'cầu cứu' nước láng giềng của Nga

09:30 , 29/04/2026
Báo Nga: Chưa từng có tiền lệ! Ông Putin đã hành động! Điều chờ đợi 20 năm đã xảy ra

09:19 , 29/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên