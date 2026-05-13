Siêu tàu chở 2 triệu thùng dầu công khai bật tín hiệu, chuẩn bị vượt Hormuz tiến thẳng đến láng giềng Việt Nam

Một siêu tàu chở dầu của Trung Quốc dường như đang tìm cách rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, trong một động thái hiếm hoi diễn ra ngay trước thềm cuộc đối thoại được chờ đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, siêu tàu Yuan Hua Hu được ghi nhận di chuyển qua vùng biển gần đảo Larak của Iran vào sáng 13/4, ở phía đông eo biển Hormuz và đang hướng xuống phía nam.

Con tàu này thuộc sở hữu và vận hành của các đơn vị trong tập đoàn vận tải biển Cosco Shipping của Trung Quốc. Nếu vượt qua thành công, đây sẽ chỉ là chuyến băng qua eo. biển Hormuz thứ 3 của một tàu chở dầu cỡ lớn Very Large Crude Carrier (VLCC) của Trung Quốc kể từ khi chiến sự bùng phát.

Dữ liệu hàng hải cho thấy siêu tàu Yuan Hua Hu đang chuẩn bị băng qua eo biển Hormuz.

Thời điểm xuất hiện của hành trình này đặc biệt nhạy cảm. Trong tuần này, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc gặp cấp cao, trong đó các vấn đề nóng như chiến tranh tại Trung Đông và cáo buộc Bắc Kinh hậu thuẫn Tehran nhiều khả năng sẽ được đưa ra bàn thảo.

Trong nhiều năm, các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc là khách hàng lớn của dầu thô Iran, góp phần duy trì nguồn thu quan trọng cho nước này trong bối cảnh bị phương Tây siết trừng phạt.

Dù lập trường của Mỹ với dầu Iran có lúc thay đổi trong suốt thời gian xung đột, Washington gần đây đã gia tăng sức ép với chuỗi giao dịch liên quan tới Trung Quốc. Một số doanh nghiệp đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, trong đó có Hengli Petrochemical Dalian Refinery Co Ltd. - một trong những nhà máy lọc dầu lớn của Trung Quốc. Sau đó, doanh nghiệp này đã bác bỏ các cáo buộc.

Điểm đáng chú ý là Yuan Hua Hu hiện phát tín hiệu nhận dạng nhấn mạnh tàu thuộc sở hữu Trung Quốc và thủy thủ đoàn là người Trung Quốc. Đây được xem là một chiến thuật an toàn đã được nhiều tàu áp dụng, đặc biệt là những tàu đi theo tuyến đường được Tehran chấp thuận. Trong bối cảnh Iran nhiều lần tuyên bố chỉ cho phép tàu của các quốc gia “thân thiện” đi qua an toàn, việc phát đi tín hiệu như vậy có thể được coi như một cách tự bảo vệ.

Dữ liệu về mớn nước cho thấy Yuan Hua Hu gần như đang chở đầy dầu, với khối lượng có thể tiệm cận mức tối đa 2 triệu thùng của con tàu. Trước đó, tàu được ghi nhận bốc hàng tại cảng Basrah của Iraq từ đầu tháng 3.

Tuy nhiên, việc con tàu có thể rời khỏi Vịnh Ba Tư an toàn hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn. Trong những ngày gần đây, nhiều tàu chở dầu khác đã có những chuyển động bất thường, từ quay đầu giữa chừng cho tới những nỗ lực vượt eo biển không thành công.

Thực tế, việc theo dõi các tàu trong khu vực này ngày càng khó khăn. Tín hiệu phát từ hệ thống nhận dạng tự động AIS thường bị nhiễu điện tử hoặc bị giả mạo, khiến vị trí của tàu có thể bị hiển thị sai lệch. Trong một số trường hợp, thuyền trưởng cũng chủ động tắt thiết bị phát tín hiệu vì lý do an ninh, càng làm gia tăng sự mơ hồ quanh hành trình thực tế của các con tàu.

