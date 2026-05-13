Quốc gia tiêu thụ vàng thứ 2 thế giới tăng thuế hơn gấp 2 lần, chặn đứng cơn sốt kỷ lục 25 tỷ USD để cứu đồng nội tệ

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân hạn chế mua vàng thỏi trong vòng 1 năm để giảm bớt áp lực lên đồng rupee.

Theo các thông báo được ban hành vào 13/5, chính phủ đã áp mức thuế hải quan cơ bản là 10% và thuế phụ thu 5% đối với các lô hàng vàng và bạc nhập khẩu.

Số liệu từ báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới công bố tháng trước cho thấy lượng vàng nhập khẩu bình quân hàng tháng của Ấn Độ đã tăng mạnh lên mức 83 tấn trong 2 tháng đầu năm 2026. Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 53 tấn của năm 2025.

Nhu cầu đầu tư tăng vọt trong tháng 1 là nguyên nhân chính thúc đẩy sự gia tăng này. Tính về giá trị, nhu cầu vàng của Ấn Độ trong quý 1 năm 2026 đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và xác lập kỷ lục mới ở mức 25 tỷ USD.

Tuy nhiên, cơn sốt vàng này đang làm phình to hóa đơn nhập khẩu của quốc gia này. Chi phí nhập khẩu vốn đã leo thang do giá năng lượng toàn cầu tăng cao và những gián đoạn tại khu vực Trung Đông.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ đã vượt mốc 330 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 280 tỷ USD của năm trước đó. Hiện tại, vàng và bạc chiếm gần 11% tổng giá trị nhập khẩu, trong khi dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ chiếm tới 22%.

Chuyên gia kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương Vishrut Rana tại S&P Global Ratings nhận định việc giảm nhập khẩu vàng sẽ giúp hạn chế dòng tiền chảy ra nước ngoài. Dẫu vậy, chi phí năng lượng vẫn là vấn đề cốt lõi gây áp lực thường trực lên đồng nội tệ.

Ấn Độ hiện phải nhập khẩu gần 85% nhu cầu nhiên liệu. Trước khi xung đột nổ ra, quốc gia này phụ thuộc vào eo biển Hormuz để vận chuyển khoảng 50% lượng dầu thô, 60% khí thiên nhiên hóa lỏng và gần như toàn bộ nguồn cung khí đốt hóa lỏng (LPG).

Vào thứ Hai, Thủ tướng Modi cũng đã kêu gọi người dân tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, làm việc tại nhà và đi chung xe để tiết kiệm nhiên liệu.

Giá năng lượng leo thang được dự báo sẽ làm gia tăng đáng kể thâm hụt thương mại và thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ. Những lo ngại này đã đẩy đồng rupee liên tục sụt giảm và chạm mức thấp kỷ lục so với đồng USD trong những ngày gần đây.

Theo CNBC