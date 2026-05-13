Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nước Đông Nam Á muốn đăng cai trung tâm dự trữ dầu ASEAN, bắt tay với 3 nước thành viên khác để thúc đẩy kế hoạch

Y Vân | 13-05-2026 - 14:48 PM | Tài chính quốc tế

Một nước Đông Nam Á muốn đăng cai trung tâm dự trữ dầu ASEAN, bắt tay với 3 nước thành viên khác để thúc đẩy kế hoạch

Chưa có thỏa thuận nào đạt được về địa điểm xây dựng trung tâm dự trữ dầu mỏ ASEAN nhưng nước này hy vọng sẽ hợp tác với 3 quốc gia thành viên khác để thúc đẩy đề xuất.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu, Indonesia đã đề xuất đăng cai một trung tâm dự trữ dầu mỏ chung cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu vào thứ Hai (11/5), Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia cho biết dù chưa có thỏa thuận cuối cùng về địa điểm, Indonesia hy vọng sẽ hợp tác cùng các thành viên khác gồm Malaysia, Brunei và Philippines để thúc đẩy đề xuất này.

"Chúng ta có thể xây dựng kho dự trữ ở bất cứ đâu, nhưng tôi đề xuất đặt tại Indonesia", ông Bahlil khẳng định. Ông nhấn mạnh rằng một trung tâm dầu mỏ khu vực sẽ đóng vai trò nguồn cung ứng khẩn cấp cho các nước Đông Nam Á trong trường hợp dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu bị gián đoạn.

Đề xuất này là kết quả sau chuyến thăm của ông Bahlil cùng Tổng thống Prabowo Subianto tới Philippines để dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48 tại Cebu tuần trước.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận về những cơ chế mới như kho dự trữ nhiên liệu khu vực và hệ thống dự phòng an ninh lương thực. Đây là các biện pháp đệm nhằm giảm thiểu tác động từ việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN 2026, cho biết: "Tình trạng hiện nay của mỗi nước rất khác nhau. Có quốc gia thừa loại nhiên liệu này nhưng lại thiếu loại kia. Chúng tôi đang cố gắng cân bằng điều đó".

Ông Marcos nhấn mạnh thêm: "Khi chiến tranh xảy ra và các tuyến thương mại trọng yếu bị phong tỏa, chúng ta cần một nơi để ngay lập tức tìm đến nhằm đảm bảo nguồn cung khẩn cấp".

Bên cạnh kế hoạch chung của ASEAN, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil cũng công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở dự trữ dầu nội địa tại khu vực kinh tế đặc biệt ở Sumatra. Dự án này nhằm nâng cao dự trữ quốc gia và sẽ vẫn được triển khai kể cả khi Indonesia không được chọn làm nơi đặt kho dự trữ dầu của ASEAN.

Trước đó, Bộ Năng lượng Indonesia cũng đã tiến hành nghiên cứu khả thi cho một cơ sở chiến lược tại đảo Nipa (thuộc quần đảo Riau) và đặt mục tiêu khởi công ngay trong năm nay.

Cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang tuần thứ 11 và lệnh ngừng bắn mong manh vẫn khiến giá dầu neo cao.

Theo CNA

Lương 3 triệu đồng/tháng nhưng giá gas tăng 4 lần, hàng trăm nghìn công nhân lũ lượt bỏ phố về quê: Tham vọng đối trọng Trung Quốc của nền kinh tế hàng đầu châu Á lung lay

Y Vân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 6 vòng vàng nguyên chất nặng gần 1 kg khi đang đi bộ, người đàn ông giúp khai quật kho báu lớn thứ 3 lịch sử đất nước

Phát hiện 6 vòng vàng nguyên chất nặng gần 1 kg khi đang đi bộ, người đàn ông giúp khai quật kho báu lớn thứ 3 lịch sử đất nước Nổi bật

Sau gần 10 năm ký kết, Sáng kiến Vành đai và Con đường vẫn ‘nằm trên giấy’ tại nước láng giềng với Trung Quốc, Bắc Kinh đơn phương tuyên bố đã triển khai một dự án nhưng bị bác bỏ

Sau gần 10 năm ký kết, Sáng kiến Vành đai và Con đường vẫn ‘nằm trên giấy’ tại nước láng giềng với Trung Quốc, Bắc Kinh đơn phương tuyên bố đã triển khai một dự án nhưng bị bác bỏ Nổi bật

Hàn Quốc chi 33 triệu USD huấn luyện robot nhân viên khách sạn: AI liệu có thể thay 40% công việc vào năm 2029?

Hàn Quốc chi 33 triệu USD huấn luyện robot nhân viên khách sạn: AI liệu có thể thay 40% công việc vào năm 2029?

14:40 , 13/05/2026
EU báo tin buồn cho Nga

EU báo tin buồn cho Nga

14:29 , 13/05/2026
Lương 3 triệu đồng/tháng nhưng giá gas tăng 4 lần, hàng trăm nghìn công nhân lũ lượt bỏ phố về quê: Tham vọng đối trọng Trung Quốc của nền kinh tế hàng đầu châu Á lung lay

Lương 3 triệu đồng/tháng nhưng giá gas tăng 4 lần, hàng trăm nghìn công nhân lũ lượt bỏ phố về quê: Tham vọng đối trọng Trung Quốc của nền kinh tế hàng đầu châu Á lung lay

14:10 , 13/05/2026
Thế giới đối mặt chuỗi thời tiết cực đoan chưa từng có nửa cuối 2026

Thế giới đối mặt chuỗi thời tiết cực đoan chưa từng có nửa cuối 2026

13:48 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên