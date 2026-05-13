Một nước Đông Nam Á muốn đăng cai trung tâm dự trữ dầu ASEAN, bắt tay với 3 nước thành viên khác để thúc đẩy kế hoạch

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu, Indonesia đã đề xuất đăng cai một trung tâm dự trữ dầu mỏ chung cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu vào thứ Hai (11/5), Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil Lahadalia cho biết dù chưa có thỏa thuận cuối cùng về địa điểm, Indonesia hy vọng sẽ hợp tác cùng các thành viên khác gồm Malaysia, Brunei và Philippines để thúc đẩy đề xuất này.

"Chúng ta có thể xây dựng kho dự trữ ở bất cứ đâu, nhưng tôi đề xuất đặt tại Indonesia", ông Bahlil khẳng định. Ông nhấn mạnh rằng một trung tâm dầu mỏ khu vực sẽ đóng vai trò nguồn cung ứng khẩn cấp cho các nước Đông Nam Á trong trường hợp dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu bị gián đoạn.

Đề xuất này là kết quả sau chuyến thăm của ông Bahlil cùng Tổng thống Prabowo Subianto tới Philippines để dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 48 tại Cebu tuần trước.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận về những cơ chế mới như kho dự trữ nhiên liệu khu vực và hệ thống dự phòng an ninh lương thực. Đây là các biện pháp đệm nhằm giảm thiểu tác động từ việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN 2026, cho biết: "Tình trạng hiện nay của mỗi nước rất khác nhau. Có quốc gia thừa loại nhiên liệu này nhưng lại thiếu loại kia. Chúng tôi đang cố gắng cân bằng điều đó".

Ông Marcos nhấn mạnh thêm: "Khi chiến tranh xảy ra và các tuyến thương mại trọng yếu bị phong tỏa, chúng ta cần một nơi để ngay lập tức tìm đến nhằm đảm bảo nguồn cung khẩn cấp".

Bên cạnh kế hoạch chung của ASEAN, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia Bahlil cũng công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở dự trữ dầu nội địa tại khu vực kinh tế đặc biệt ở Sumatra. Dự án này nhằm nâng cao dự trữ quốc gia và sẽ vẫn được triển khai kể cả khi Indonesia không được chọn làm nơi đặt kho dự trữ dầu của ASEAN.

Trước đó, Bộ Năng lượng Indonesia cũng đã tiến hành nghiên cứu khả thi cho một cơ sở chiến lược tại đảo Nipa (thuộc quần đảo Riau) và đặt mục tiêu khởi công ngay trong năm nay.

Cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang tuần thứ 11 và lệnh ngừng bắn mong manh vẫn khiến giá dầu neo cao.

Theo CNA