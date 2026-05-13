Phát hiện 6 vòng vàng nguyên chất nặng gần 1 kg khi đang đi bộ, người đàn ông giúp khai quật kho báu lớn thứ 3 lịch sử đất nước

Một người đàn ông địa phương khi đang đi dạo trên con đường xuyên rừng gần vùng Rold của Đan Mạch, đã tình cờ phát hiện ra điều bất thường. Ông nhìn thấy hai vật thể kim loại lấp lánh ngay trên mặt đất. Khi cúi xuống và phủi lớp đất bám bên ngoài, ông đã nhặt lên hai chiếc vòng tay bằng vàng rất nặng mà không cần đến bất kỳ thiết bị dò kim loại nào.

Thay vì giữ làm của riêng, người đàn ông này đã mang chúng đến Bảo tàng Bắc Jutland để thực hiện quy trình đánh giá cổ vật theo luật định của Đan Mạch dành cho những kho báu có tầm quan trọng quốc gia.

Các nhân viên bảo tàng đã lập tức nhận ra đây giá trị của những chiếc vòng đeo tay bằng vàng ròng. Ngay trong ngày, các nhà khảo cổ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi sử dụng máy dò kim loại rà soát khu vực xung quanh, họ tìm thấy chiếc vòng thứ ba gần vị trí ban đầu.

Cách đó khoảng 15 mét, thiết bị dò lại phát tín hiệu và nhóm nghiên cứu đã khai quật thêm được ba chiếc vòng vàng khác được xếp chồng lên nhau một cách ngăn nắp.

Tổng cộng cả 6 chiếc vòng tay đều còn nguyên vẹn với tổng trọng lượng lên tới 762,5 gram vàng nguyên chất. Phát hiện này được ghi nhận là kho báu vàng lớn thứ ba từng được tìm thấy tại Đan Mạch. Giá trị và quy mô của kho báu vàng này chỉ đứng sau chiếc vòng Tissø tìm thấy năm 1977 và Kho báu Fæsted phát hiện năm 2016.

Nhà khảo cổ học Torben Sarauw khẳng định đây là một phát hiện độc nhất vô nhị. Theo ông, vào thời kỳ đó, vàng chỉ dành cho tầng lớp tinh hoa của xã hội. Đó là lý do tại sao những phát hiện loại này cực kỳ hiếm gặp. Việc hai chiếc vòng vàng lộ ra ngay trên mặt đất mà không cần máy dò đã khiến phát hiện này trở nên đặc biệt hiếm thấy.

Bề mặt các vòng tay được chế tác xen kẽ giữa các sợi vàng xoắn và các hình khối trơn nhẵn, cho thấy trình độ kỹ thuật kim hoàn cao, làm tăng thêm giá trị cho phát hiện này.

Kho báu vàng ròng được xác định có niên đại từ năm 900 - 1000 sau Công nguyên, giai đoạn khu vực Đan Mạch bắt đầu thống nhất thành một vương quốc. Vào thời điểm đó, vòng tay vàng là biểu tượng của quyền lực, sự giàu có và các mối quan hệ chính trị. Các chuyên gia bảo tàng nhận định những chiếc vòng này có thể từng thuộc về hoàng gia Đan Mạch vào những năm 900.

Các chuyên gia hy vọng sẽ sớm trưng bày những chiếc vòng này tại Bảo tàng Lịch sử Aalborg để công chúng chiêm ngưỡng một trong những phát hiện vàng hấp dẫn nhất lịch sử Đan Mạch.