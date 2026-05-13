Liệu 100 USD/ounce có trở thành “bình thường mới” của giá bạc?

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, giá bạc đã ghi nhận những bước tiến thần tốc khi tăng hơn gấp đôi chỉ riêng trong năm 2025. Nhiều chuyên gia tin rằng kim loại này sẽ sớm vượt ngưỡng 100 USD trên mỗi ounce nhờ động lực từ nhu cầu công nghiệp tăng mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện và các thiết bị điện tử hiện đại.

Tăng giảm vì đâu?

Để hiểu được lộ trình của bạc trong tương lai, cần phân tích kỹ các yếu tố tác động đến chi phí của nó. Đầu năm 2025, giá bạc bắt đầu ở mức khoảng 30 USD, nhưng đến đầu năm 2026, con số này đã vọt lên 79 USD. Sự gia tăng này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ áp lực lạm phát. Khi giá trị đồng đô la Mỹ suy yếu, các nhà đầu tư thường tìm đến tài sản vật chất như bạc để phòng vệ. Lịch sử cho thấy vào năm 2019, khi lạm phát dưới mức 2%, giá bạc chỉ quanh quẩn ở mức 15 USD, nhưng khi lạm phát chạm đỉnh 9,1% vào năm 2022, giá trị của nó đã tăng thêm 23%.

Giá bạc đang tăng mạnh trở lại trong vài tuần qua.

Bên cạnh đó, chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương cũng đóng vai trò quyết định. Khi lãi suất cao, nhà đầu tư ưu tiên các tài sản sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi tiết kiệm. Ngược lại, khi lãi suất giảm như giai đoạn từ đầu năm 2025 đến năm 2026, bạc trở nên hấp dẫn hơn vì chi phí cơ hội để nắm giữ nó giảm xuống. Sự bất ổn về địa chính trị, các cuộc xung đột và khủng hoảng tài chính cũng là những tác nhân đẩy dòng tiền rời khỏi cổ phiếu truyền thống để tìm đến sự an toàn của bạc vật chất.

Ở thời điểm hiện tại, giá bạc lại một lần nữa vượt ngưỡng được đánh giá là quan trọng 80 USD/ounce, cho thấy tiềm năng tăng giá. Vào ngày 13/5, bạc có giá 86 USD/ounce, tăng 8,4% trong tuần qua. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý hiện có giá 87,5 triệu đồng/kg bán ra, 85,3 triệu đồng/kg mua vào, tương đương mức tăng 9,3% trong 7 ngày qua.

100 USD có trở thành bình thường mới?

Các dự báo từ giới chuyên gia hiện nay đang cho thấy những triển vọng rất lạc quan. Các tổ chức tài chính lớn như BlackRock và J.P. Morgan đều đồng thuận rằng xu hướng của bạc vẫn rất mạnh mẽ. Nhiều dự đoán cho rằng bạc sẽ vượt mốc 80 USD vào cuối năm 2026 và tiến sát hoặc chạm ngưỡng 100 USD vào năm 2030.

Mặc dù triển vọng tươi sáng, các nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho sự biến động mạnh. So với vàng, bạc có biên độ dao động giá lớn hơn nhiều. Minh chứng rõ nét nhất là vào đầu tháng 1 năm 2026, giá bạc từng đạt đỉnh 113 USD nhưng đã sụt giảm tới 32% chỉ sau vài tuần, xuống còn 77 USD vào tháng 2. Sự biến động này thường đến từ sự thay đổi đột ngột trong nhu cầu công nghiệp hoặc tâm lý ngắn hạn của thị trường.

Đối với những ai đang có ý định gia nhập thị trường, việc duy trì một tầm nhìn dài hạn là yếu tố then chốt. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận tức thì trong vài ngày, nhà đầu tư nên lên kế hoạch nắm giữ bạc cho các mục tiêu tài chính kéo dài nhiều năm. Do tính chất biến động mạnh, bạc chỉ nên chiếm một tỷ trọng vừa phải trong danh mục đầu tư để đảm bảo tính đa dạng và giảm thiểu rủi ro. Việc theo dõi bảng giá quá thường xuyên có thể gây ra tâm lý hoảng loạn, dẫn đến những quyết định bán tháo sai lầm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đồng quan điểm rằng nên có bạc trong danh mục.

Về câu hỏi liệu bạc có khi nào đạt mức 1.000 USD hay không, phần lớn các chuyên gia cho rằng kịch bản này khó có thể xảy ra trừ khi có một sự sụp đổ tiền tệ quy mô lớn. Tuy nhiên, mục tiêu 100 đến 150 USD vào năm 2030 được xem là một kỳ vọng thực tế và có cơ sở dựa trên các dữ liệu kinh tế hiện tại.

Tham khảo: Yahoo﻿