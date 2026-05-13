Lần đầu tiên trong lịch sử: 4 thành viên trong gia tộc Samsung trở thành 4 người giàu nhất Hàn Quốc, đế chế 1.000 tỷ USD hùng mạnh chưa từng có

Forbes đưa tin, cả bốn thành viên của gia tộc Lee, gia đình kiểm soát tập đoàn Samsung hiện đã trở thành những người giàu nhất Hàn Quốc. Việc này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, top 4 tỷ phú giàu nhất quốc gia này đều thuộc cùng một gia đình.

Cổ phiếu “vàng” của gia tộc này là Samsung Electronics đã tăng tới 40% trong vòng một tháng qua, nhờ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes, người giàu nhất Hàn Quốc hiện nay, Jay Y. Lee, Chủ tịch điều hành của Samsung Electronics sở hữu khối tài sản trị giá 34 tỷ USD. Con số này tăng thêm 12,4 tỷ USD so với cuối tháng 3, thời điểm bảng xếp hạng 50 người giàu nhất Hàn Quốc được chốt số liệu.

Hai em gái của ông là Lee Boo-jin (12,4 tỷ USD) và Lee Seo-hyun (12 tỷ USD), cùng mẹ là Hong Ra-hee (11,2 tỷ USD), lần lượt trở thành những người giàu thứ hai, thứ ba và thứ tư tại Hàn Quốc.

Lee Boo-jin hiện là Chủ tịch kiêm CEO của Hotel Shilla, một trong những tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị hàng đầu tại Seoul. Lee Seo-hyun giữ vị trí Chủ tịch bộ phận hoạch định chiến lược tại Samsung C&T, công ty được xem là holding de facto (công ty nắm quyền kiểm soát thực tế) của tập đoàn Samsung. Trong khi đó, Hong Ra-hee từng là giám đốc Leeum Samsung Museum of Art và Bảo tàng Ho-Am trước khi từ chức vào năm 2017.

Phần lớn tài sản của gia tộc Lee đến từ cổ phần tại Samsung Electronics, cổ phiếu đã tăng gấp 5 lần trong vòng một năm qua. Công ty hiện là nhà sản xuất chip nhớ phục vụ AI lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Các dòng bộ nhớ băng thông cao (HBM) của hãng được sử dụng trong chip AI của các “ông lớn” như Nvidia, AMD và Alphabet.

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các dòng chip nhớ phổ thông cũng tăng mạnh. Ví dụ, NAND flash, loại dùng cho lưu trữ dài hạn trong ổ SSD đang được triển khai rộng rãi tại các trung tâm dữ liệu để lưu trữ khối dữ liệu khổng lồ phục vụ AI.

Tuần trước, vốn hóa thị trường của Samsung Electronics đã chạm mốc 1.000 tỷ USD, trở thành công ty châu Á thứ hai, sau TSMC gia nhập “câu lạc bộ nghìn tỷ USD”. Tháng trước, công ty công bố kết quả kinh doanh quý đạt kỷ lục, được dẫn dắt bởi mảng chip. Doanh thu quý I tăng 69% so với cùng kỳ, lên 133,9 nghìn tỷ won, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng vọt 756% lên 57,2 nghìn tỷ won.

Trong một báo cáo gần đây, các nhà phân tích của Barclays dự báo doanh thu từ HBM của Samsung Electronics có thể tăng gấp ba lần trong năm nay. Họ cho rằng tình trạng mất cân đối cung – cầu sẽ chưa sớm được giải quyết.

Ngoài ra, với việc lượng bộ nhớ trong các kiến trúc trung tâm dữ liệu dự kiến tăng mạnh vào năm 2027, năng lực sản xuất được bổ sung khó có thể thu hẹp khoảng cách này trong ngắn hạn.

Cha của Chủ tịch Jay Y. Lee, cố Chủ tịch Lee Kun-hee, qua đời năm 2020 ở tuổi 78, để lại cho gia đình một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Cha của ông, Lee Byung-chull, đã sáng lập Samsung vào năm 1938 như một công ty thương mại, trước khi nhanh chóng phát triển thành một đế chế đa ngành trải rộng từ thực phẩm, dệt may cho tới điện tử.

Theo: Forbes