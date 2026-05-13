Nga mở khóa "mỏ vàng" mới mà ai cũng khao khát: Bơm 9.000 tấn chất lỏng, đổi về sản lượng gấp năm lần

Một kỷ lục mới vừa được thiết lập tại mỏ Priobskoye (Nga) khi một giếng khoan ngang đơn lẻ đạt sản lượng lên tới 354 tấn dầu mỗi ngày. Đây không đơn thuần là một con số thống kê, mà là minh chứng cho sự thành công của tổ hợp công nghệ "bẻ gãy thủy lực" (fracking) đa giai đoạn thế hệ mới, giúp tăng hiệu suất khai thác gấp 5 lần so với các phương pháp truyền thống tại những tầng chứa có độ thấm thấp.

Phá vỡ giới hạn vật lý của địa tầng khó

Mỏ Priobskoye từ lâu đã được coi là một "thử thách cực đại" đối với các kỹ sư địa chất. Đặc điểm của khu vực này là các vỉa dầu nằm trong các tầng đá có độ thấm thấp, nơi dầu bị "giam cầm" chặt chẽ trong các cấu trúc đá chặt khít, khiến việc hút dầu lên bề mặt theo cách thông thường trở nên cực kỳ kém hiệu quả.

Để giải bài toán này, đội ngũ chuyên gia tại RN-Yuganskneftegaz (công ty con của tập đoàn dầu khí Rosneft) đã triển khai một loạt 13 giếng khoan công nghệ cao thí điểm trong quý I năm 2026. Thay vì sử dụng các cấu trúc giếng đứng lỗi thời, họ tập trung vào công nghệ khoan ngang kết hợp với các giải pháp kỹ thuật chưa từng có tiền lệ tại Nga.

Kết quả thu được đã gây chấn động ngành dầu khí nội địa: một giếng khoan duy nhất hiện có khả năng cung cấp tới 60.000 tấn dầu mỗi năm. Đây là chỉ số hiệu quả cao nhất được ghi nhận tại các đối tượng mới của mỏ Priobskoye trong suốt một thập kỷ qua, mở ra hy vọng phục hồi trữ lượng cho các mỏ đang trong giai đoạn khai thác cuối.

“Siêu công nghệ" 30 giai đoạn và hệ thống vết nứt đa tầng

Chìa khóa tạo nên con số 354 tấn/ngày nằm ở việc ứng dụng công nghệ nứt vỉa thủy lực cluster 30 giai đoạn. Đây là một quá trình cực kỳ phức tạp, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối trong việc bơm vật liệu chống đỡ (proppant) vào lòng đất.

Theo dữ liệu kỹ thuật, các kỹ sư đã thực hiện bơm tổng cộng 9.000 tấn vật liệu chống đỡ vào các khe nứt để giữ cho chúng không bị đóng lại dưới áp suất địa tầng khổng lồ. Họ còn ứng dụng kỹ thuật nứt vỉa lưu lượng cao với chất lỏng độ nhớt thấp, thực hiện từ 60 đến 120 công đoạn nhỏ bên trong các tầng đá. Không dừng lại ở đó, các kỹ sư thiết lập hệ thống đa vết nứt nhằm tối ưu hóa khả năng lọc và dẫn dòng chảy của dầu từ các mao quản đá nhỏ nhất về thân giếng.

Việc tạo ra mạng lưới vết nứt dày đặc và rộng khắp này đã giúp "giải phóng" dòng dầu bị mắc kẹt, tạo ra một kênh dẫn thông suốt cho phép dầu chảy vào giếng với tốc độ gấp nhiều lần so với các thiết kế giếng ngang tiêu chuẩn trước đây.

Tương lai của dầu khí: Công nghệ là "mỏ vàng" mới

Thành công tại Priobskoye không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế tức thời mà còn là một bước ngoặt chiến lược. Trong bối cảnh các mỏ dầu "dễ khai thác" đang dần cạn kiệt, khả năng làm chủ công nghệ tại các vỉa khó (low-permeability reservoirs) sẽ quyết định vị thế của các tập đoàn năng lượng lớn.

Đại diện RN-Yuganskneftegaz cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ trong tập đoàn để mở rộng quy mô ứng dụng này sang các khu vực khác. Mục tiêu cuối cùng là biến những trữ lượng vốn được coi là "khó thu hồi và không có lãi" trở thành những nguồn tài nguyên chiến lược có hiệu quả kinh tế cao.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật khoan chính xác và công nghệ nứt vỉa tiên tiến đang định nghĩa lại khái niệm về năng suất trong ngành dầu khí. Khi một giếng khoan có thể làm thay công việc của năm giếng, chi phí vận hành sẽ giảm xuống đáng kể, đồng thời giảm bớt tác động đến môi trường trên bề mặt.

Kỷ lục 354 tấn dầu/ngày tại mỏ Priobskoye là lời khẳng định về sức mạnh của đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp khai thác. Bằng cách "ép" các vỉa đá chặt khít phải nhả dầu, Rosneft không chỉ gia tăng sản lượng mà còn đặt ra một tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho việc khai thác tài nguyên trong tương lai - nơi mà giá trị không nằm ở độ lớn của mỏ, mà nằm ở độ tinh xảo của công nghệ khai phá.